Ξέχνα τα κλασικά pancakes: Αυτή η πρωτεϊνική εκδοχή θα γίνει η νέα σου πρωινή εμμονή

Αν θέλεις ένα πρωινό που να είναι εύκολο και χορταστικό, αυτή η συνταγή για pancakes με πρωτεΐνη αξίζει μια θέση στην κουζίνα σου

Με μια ματιά Τα πρωτεϊνικά pancakes είναι μια εύκολη, γρήγορη και χορταστική εναλλακτική για το πρωινό.

Τα βασικά υλικά είναι μπανάνα, αυγό, βρώμη, πρωτεΐνη σε σκόνη και baking powder.

Το ψήσιμο σε μέτρια φωτιά και η δημιουργία μικρότερων pancakes εξασφαλίζουν αφράτο αποτέλεσμα.

Η συνταγή είναι ευέλικτη και μπορεί να προσαρμοστεί με διάφορα toppings και γεύσεις. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν έχεις βαρεθεί τα ίδια και τα ίδια στο πρωινό και ψάχνεις κάτι που να είναι και νόστιμο και χορταστικό, τα πρωτεϊνικά pancakes είναι μία από εκείνες τις συνταγές που αξίζει να κρατήσεις. Δεν χρειάζεσαι περίεργα υλικά, ούτε ιδιαίτερες μαγειρικές γνώσεις, ενώ το αποτέλεσμα θυμίζει περισσότερο ένα λαχταριστό brunch παρά ένα «τυπικό» fitness πρωινό. Με λίγα απλά υλικά μπορείς να φτιάξεις αφράτα pancakes με πρωτεΐνη, να τα συνδυάσεις με γιαούρτι, φρούτα ή φυστικοβούτυρο και να ξεκινήσεις τη μέρα σου με ένα γεύμα που σε κρατάει χορτάτο.

Το καλύτερο είναι ότι η συγκεκριμένη συνταγή για πρωτεϊνικά pancakes δεν απαιτεί πολύ χρόνο. Μία μπανάνα, ένα αυγό, λίγη βρώμη και ένα scoop πρωτεΐνης αρκούν για να δημιουργήσεις ένα εύκολο μείγμα που ψήνεται στο τηγάνι μέσα σε λίγα λεπτά. Και αν έχεις ήδη τα υλικά στην κουζίνα σου, είναι από εκείνες τις συνταγές που μπορεί να γίνουν η νέα σου πρωινή συνήθεια.

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Τι χρειάζεσαι για τα πρωτεϊνικά pancakes

Για μία μερίδα θα χρειαστείς:

1 μπανάνα

1 αυγό

30 γρ. βρώμη

1 scoop πρωτεΐνη σε σκόνη, με γεύση βανίλια ή σοκολάτα

1/2 κουταλάκι του γλυκού baking powder

Λίγη κανέλα

1-2 κουταλιές της σούπας γάλα, μόνο αν το μείγμα βγει πολύ πηχτό

Το δυνατό σημείο αυτής της συνταγής είναι πως μπορείς να την προσαρμόσεις εύκολα στα δικά σου γούστα. Η μπανάνα δίνει φυσική γλυκύτητα και βοηθάει την υφή, ενώ η πρωτεΐνη κάνει τα pancakes πιο χορταστικά. Η βρώμη δίνει σώμα στο μείγμα και η κανέλα προσθέτει εκείνη τη μικρή λεπτομέρεια που κάνει το πρωινό να μοσχοβολάει.

Πώς φτιάχνεις pancakes με πρωτεΐνη

Ξεκινάς λιώνοντας καλά τη μπανάνα με ένα πιρούνι, μέχρι να γίνει σχεδόν σαν πουρές. Προσθέτεις το αυγό και ανακατεύεις καλά. Στη συνέχεια ρίχνεις τη βρώμη, το scoop της πρωτεΐνης, το baking powder και λίγη κανέλα. Ανακατεύεις όλα τα υλικά μέχρι να δημιουργηθεί ένα ομοιογενές μείγμα. Εδώ θέλει λίγη προσοχή η υφή. Το μείγμα για τα pancakes πρέπει να είναι αρκετά πηχτό ώστε να στέκεται στο τηγάνι, αλλά όχι τόσο ώστε να μην απλώνεται. Αν βλέπεις ότι έχει γίνει υπερβολικά σφιχτό, πρόσθεσε μία ή δύο κουταλιές γάλα και ανακάτεψε ξανά. Ζεσταίνεις ένα αντικολλητικό τηγάνι σε μέτρια φωτιά και, όταν είναι έτοιμο, ρίχνεις μικρές ποσότητες από το μείγμα. Είναι προτιμότερο να φτιάξεις μικρότερα pancakes, καθώς έτσι ψήνονται πιο εύκολα και μπορείς να τα γυρίσεις χωρίς να διαλυθούν. Τα αφήνεις περίπου 1-2 λεπτά από κάθε πλευρά. Μόλις πάρουν χρώμα και σταθεροποιηθούν, τα γυρίζεις προσεκτικά και συνεχίζεις το ψήσιμο. Και κάπου εδώ αρχίζει το δύσκολο κομμάτι: να περιμένεις μέχρι να τα βάλεις στο πιάτο πριν δοκιμάσεις το πρώτο.

Το μυστικό για αφράτα πρωτεϊνικά pancakes

Αν θέλεις τα pancakes σου να βγουν αφράτα και όχι βαριά, το πρώτο πράγμα που πρέπει να προσέξεις είναι η φωτιά. Ένα πολύ δυνατό μάτι μπορεί να τα ψήσει γρήγορα εξωτερικά, αλλά να αφήσει το εσωτερικό άψητο.

Κράτησε τη θερμοκρασία σε μέτρια επίπεδα και άφησε κάθε pancake να ψηθεί με την ησυχία του. Επίσης, μην προσπαθείς να τα κάνεις τεράστια. Τα μικρότερα pancakes είναι πολύ πιο εύκολα στο γύρισμα και συνήθως ψήνονται πιο ομοιόμορφα.

Αν χρησιμοποιείς πρωτεΐνη σε σκόνη, η ποσότητα του υγρού μπορεί να χρειαστεί μικρή προσαρμογή ανάλογα με το προϊόν. Κάποιες πρωτεΐνες κάνουν το μείγμα πιο πηχτό, οπότε λίγο γάλα μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Και τώρα το καλύτερο μέρος: τα toppings

Μπορείς να σερβίρεις τα πρωτεϊνικά pancakes αμέσως μόλις βγουν από το τηγάνι και να τα κάνεις όσο απλά ή όσο… υπερβολικά θέλεις. Για ένα πιο δροσερό αποτέλεσμα, πρόσθεσε γιαούρτι και φρέσκα φρούτα. Αν θέλεις κάτι πιο λαχταριστό, λίγο φυστικοβούτυρο ταιριάζει ιδανικά με την μπανάνα και την κανέλα. Για τους λάτρεις της σοκολάτας, μπορείς να επιλέξεις πρωτεΐνη σοκολάτας και να προσθέσεις από πάνω την αγαπημένη σου σοκολατένια γαρνιτούρα. Μπορείς επίσης να βάλεις φράουλες, μπανάνα, blueberries ή όποιο φρούτο έχεις διαθέσιμο. Δεν υπάρχει λόγος η συνταγή να είναι κάθε φορά ακριβώς ίδια.

Πρωτεϊνικά pancakes για πρωινό ή snack

Το ωραίο με αυτή τη συνταγή είναι πως δεν περιορίζεται απαραίτητα στο πρωινό. Μπορείς να τη φτιάξεις όταν θέλεις ένα διαφορετικό snack μέσα στη μέρα ή όταν έχεις διάθεση για κάτι γλυκό χωρίς να καταλήξεις σε ένα περίπλοκο γλυκό που χρειάζεται ώρα στην κουζίνα. Είναι επίσης μία καλή βάση για να πειραματιστείς. Μπορείς να αλλάξεις τη γεύση της πρωτεΐνης, να προσθέσεις περισσότερη κανέλα ή να δοκιμάσεις διαφορετικούς συνδυασμούς στα toppings.

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