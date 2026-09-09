Fashion 09.09.2026

Back to routine: Τα sneakers που θα γίνουν η νέα σου «στολή» για σχολείο και γραφείο

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Τα sneakers επιστρέφουν δυναμικά ως ο απόλυτος σύμμαχος για τις πρωινές σου εμφανίσεις σε σχολείο, σχολή και γραφείο
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Τα sneakers είναι η νέα "στολή" για σχολείο και γραφείο, συνδυάζοντας άνεση και στυλ.
  • Επιλέξτε σχέδια με καθαρές γραμμές, ρετρό λεπτομέρειες και minimal αισθητική.
  • Τα low-profile sneakers ταιριάζουν με αυστηρά κομμάτια, ενώ τα chunky sneakers δίνουν δυναμική νότα.
  • Ένα καλά επιλεγμένο ζευγάρι sneakers αποτελεί δήλωση στυλ και αναβαθμίζει το ντύσιμο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η επιστροφή στην καθημερινότητα μετά τους ρυθμούς του καλοκαιριού φέρνει πάντα μαζί της την ανάγκη για ανανέωση, με τα πόδια μας να ζητούν επιτακτικά την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε άνεση και στυλ. Είτε ετοιμάζεσαι να περάσεις τις πύλες του σχολείου και της σχολής είτε επιστρέφεις στο γραφείο και τις ατελείωτες ώρες μπροστά στην οθόνη, το ζητούμενο παραμένει το ίδιο: ένα ζευγάρι παπούτσια που θα σε βγάλει ασπροπρόσωπο από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Ξέχνα τα ψηλοτάκουνα που σε κουράζουν ή τις άβολες formal επιλογές, γιατί τα sneakers παίρνουν επίσημα προαγωγή και μετατρέπονται στο απόλυτο hero piece της σεζόν.

prasina_sneakers
https://www.instagram.com/helenacuesta/

Το μυστικό για να φορέσεις τα αγαπημένα σου αθλητικά παντού είναι να επιλέξεις σχέδια που συνδυάζονται αβίαστα με τα αυστηρά tailoring κομμάτια σου αλλά και με τα πιο χαλαρά denim σύνολα. Φέτος, η μόδα προστάζει καθαρές γραμμές, ρετρό λεπτομέρειες και minimal αισθητική, επιτρέποντάς σου να πειραματιστείς με textures όπως το σουέτ ή το κλασικό λευκό δέρμα. Ένα καλά επιλεγμένο ζευγάρι sneakers δεν είναι απλώς μια πρακτική λύση ανάγκης για το τρέξιμο της πόλης, αλλά η δήλωση στυλ που θα δώσει τον τόνο σε ολόκληρο το outfit σου.

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Για τις μέρες εκείνες που το πρόγραμμα είναι γεμάτο και οι αποστάσεις μεγάλες, τα low-profile sneakers με τη λεπτή σόλα γίνονται ο καλύτερος σύμμαχός σου. Ταιριάζουν τέλεια κάτω από φαρδιά παντελόνια γραφείου, midi φούστες ή ακόμα και με το αγαπημένο σου κουστούμι, δίνοντας μια cool, ανεπιτήδευτη πινελιά που αποδομεί έξυπνα την αυστηρότητα του επαγγελματικού ντυσίματος. Αν πάλι κινείσαι σε πιο casual ρυθμούς στο σχολείο ή τη σχολή, μπορείς να τα φορέσεις με φόρμες, σορτς ή cargo pants, εξασφαλίζοντας μηδενικό κόπο και μέγιστο fashion αποτέλεσμα.

sneakers
https://www.instagram.com/trendingwithtinsley/

Αν θέλεις να δώσεις μια πιο δυναμική νότα στην εμφάνισή σου, τα chunky sneakers ή τα σχέδια με έντονες χρωματιστές πινελιές είναι ακριβώς αυτό που ψάχνεις. Λειτουργούν σαν statement κομμάτια που μπορούν να αναβαθμίσουν ακόμα και το πιο απλό μονόχρωμο t-shirt και τζιν, τραβώντας τα βλέμματα στο διάλειμμα ή το meeting room. Το κλειδί εδώ είναι να αφήσεις το παπούτσι να πρωταγωνιστήσει, κρατώντας τα υπόλοιπα ρούχα σου σε πιο ήρεμους τόνους για μια ισορροπημένη εικόνα.

air_sneakers
https://www.instagram.com/kelseymerritt/

Επένδυσε έξυπνα σε ένα ζευγάρι που ταιριάζει πραγματικά στην αισθητική και τον τρόπο ζωής σου, φροντίζοντας να το διατηρείς πάντα καθαρό και περιποιημένο για να δείχνει φρέσκο. Με το κατάλληλο ζευγάρι στα πόδια σου, η επιστροφή στα θρανία ή το γραφείο παύει να είναι αγγαρεία και μετατρέπεται στην τέλεια αφορμή για ατελείωτες, στυλάτες βόλτες στην πόλη.

1. adidas

adidas_samba_papoutsia

2. New Balance 

new_balance_sneakers

3. Vans

vans_papoutsia

4. D.franklin 

dr_franklin_sneakers

5. PUMA 

puma_sneakers

6. Nike 

nike_sneakers

7. Converse

converse_sneakers

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Back to base back to school Fashion fashion trends Sneakers
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