Μουσική 09.09.2026

Jung Kook: Πώς κατάφερε το «Still with you» να φτάσει τα 500M streams στο Spotify

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Το «Still with you» του Jung Kook ξεπέρασε τα 500 εκατομμύρια streams στο Spotify και έγινε το 6ο τραγούδι του που φτάνει αυτό το milestone
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το τραγούδι «Still with you» του Jung Kook ξεπέρασε τα 500 εκατομμύρια streams στο Spotify.
  • Με αυτό το επίτευγμα, ο Jung Kook έχει πλέον έξι τραγούδια με πάνω από 500 εκατομμύρια streams.
  • Το τραγούδι «Seven» του Jung Kook έχει ξεπεράσει τα 3 δισεκατομμύρια streams στο Spotify.
  • Η solo καριέρα του Jung Kook συνεχίζει να αναπτύσσεται, με ισχυρή παρουσία στην παγκόσμια μουσική σκηνή.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν τραγούδια που γίνονται επιτυχίες για λίγο και άλλα που καταφέρνουν να μένουν σταθερά στις playlists των fans για χρόνια. Το «Still with you» του Jung Kook ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία, καθώς μόλις ξεπέρασε ένα τεράστιο milestone στο Spotify. Το solo track του star των BTS έφτασε πλέον τα 500 εκατομμύρια streams, αποδεικνύοντας ότι η αγάπη του κοινού για τη solo μουσική του παραμένει πιο δυνατή από ποτέ.

https://www.instagram.com/mnijungkook/
https://www.instagram.com/mnijungkook/

Το εντυπωσιακό είναι πως το συγκεκριμένο επίτευγμα δεν ήρθε μόνο του. Με το «Still With You» να περνά το συγκεκριμένο όριο, ο Jung Kook έχει πλέον έξι τραγούδια που έχουν ξεπεράσει τα 500 εκατομμύρια streams στην πλατφόρμα. Μιλάμε, λοιπόν, για ακόμη ένα σημαντικό milestone στη solo πορεία του, σε μια λίστα που περιλαμβάνει μερικά από τα μεγαλύτερα hits του.

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Και αν νομίζεις πως τα 500 εκατομμύρια είναι το μεγαλύτερο νούμερο που θα δεις στην περίπτωση του Jung Kook, υπάρχει ένα ακόμη πιο εντυπωσιακό στοιχείο. Το «Seven», το τραγούδι που σηματοδότησε το solo ντεμπούτο του και εξελίχθηκε στη μεγαλύτερη προσωπική επιτυχία του, έχει ήδη ξεπεράσει τα 3 δισεκατομμύρια streams στο Spotify. Με λίγα λόγια, ο Jung Kook έχει κάθε λόγο να πανηγυρίζει.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η BigHit Music ανακοίνωσε πως το «Still with you» ξεπέρασε τα 500 εκατομμύρια streams στο Spotify, προσθέτοντας ακόμη ένα σημαντικό επίτευγμα στο βιογραφικό του Jung Kook. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 2023 και κατάφερε να αποκτήσει τη δική του ξεχωριστή θέση στη solo δισκογραφία του. Πλέον, μάλιστα, είναι το 6ο τραγούδι του Jung Kook που περνά το συγκεκριμένο streaming milestone.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στην ίδια impressive λίστα βρίσκονται τα «Seven», «Standing next to you», «Left and right» με τον Charlie Puth, «3D» και «Dreamers». Έξι διαφορετικά tracks, εκατοντάδες εκατομμύρια streams και μια solo καριέρα που συνεχίζει να μεγαλώνει.

Και το «Seven» έχει φτάσει σε άλλο επίπεδο

Αν υπάρχει, όμως, ένα τραγούδι που ξεχωρίζει ακόμη περισσότερο στους αριθμούς, αυτό είναι το «Seven». Το track αποτέλεσε το επίσημο solo ντεμπούτο του Jung Kook και πολύ γρήγορα εξελίχθηκε σε παγκόσμια επιτυχία. Σύμφωνα με τη BigHit Music, έχει πλέον ξεπεράσει τα 3 δισεκατομμύρια streams στο Spotify, ένα νούμερο που δείχνει το τεράστιο αποτύπωμα του τραγουδιστή στην παγκόσμια μουσική σκηνή.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Και κάπως έτσι, το «Still with you» έρχεται να προσθέσει ακόμη ένα μεγάλο achievement στη συλλογή του. Από τα 500 εκατομμύρια μέχρι τα 3 δισεκατομμύρια, ο Jung Kook αποδεικνύει πως το όνομά του δεν είναι απλώς συνδεδεμένο με τους BTS, αλλά έχει δημιουργήσει μια πολύ δυνατή solo παρουσία.

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BTS Jung Kook ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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