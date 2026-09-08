Prince George: Στο Eton College με δίδακτρα 65.000 λίρες τον χρόνο

Με μια ματιά Ο Prince George θα φοιτήσει στο Eton College ως εσωτερικός μαθητής.

Τα ετήσια δίδακτρα του Eton College ανέρχονται περίπου στις 65.000 λίρες.

Ο Prince George ακολουθεί οικογενειακή παράδοση, καθώς ο πατέρας και ο θείος του φοίτησαν στο Eton.

Το Eton College είναι ένα ιστορικό βρετανικό ιδιωτικό σχολείο με 20 αποφοίτους πρωθυπουργούς. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Prince George ετοιμάζεται για ένα νέο και αρκετά σημαντικό κεφάλαιο στη ζωή του, καθώς σύντομα θα περάσει τις πύλες του διάσημου Eton College. Ο 13χρονος γιος του Prince William και της Kate Middleton θα γίνει εσωτερικός μαθητής στο ιστορικό βρετανικό σχολείο, ακολουθώντας μια οικογενειακή παράδοση που έχει ήδη γράψει τη δική της ιστορία.

Πριν από εκείνον, στο Eton είχαν φοιτήσει τόσο ο πατέρας του, Prince William, όσο και ο θείος του, Prince Harry. Πρόκειται για ένα από τα πιο γνωστά ιδιωτικά σχολεία της Βρετανίας, από το οποίο έχουν περάσει μεταξύ άλλων και 20 μελλοντικοί πρωθυπουργοί της χώρας.

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Και αν αναρωτιέσαι πόσο κοστίζει μια τέτοια φοίτηση, το ποσό μόνο μικρό δεν είναι. Τα ετήσια δίδακτρα αγγίζουν περίπου τις 65.000 λίρες, ενώ ο Prince George θα μένει στις εγκαταστάσεις του σχολείου ως boarding student, αποκτώντας μια καθημερινότητα αρκετά διαφορετική από αυτή που έχει μέχρι σήμερα.

Το Eton College λειτουργεί με σύστημα εστιών, στις οποίες φιλοξενούνται οι μαθητές κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους. Συνολικά υπάρχουν 25 εστίες, με περίπου 55 μαθητές σε καθεμία, ενώ υπεύθυνο για κάθε χώρο είναι ειδικά ορισμένο προσωπικό που μένει εκεί και έχει την επίβλεψη των μαθητών.

Για τον Prince George αυτό σημαίνει πως η σχολική ζωή του θα γίνει ακόμη πιο ανεξάρτητη. Από την καθημερινότητα στο σχολείο μέχρι τη διαμονή με συνομηλίκους του, ο νεαρός royal θα αποκτήσει εμπειρίες που θα τον προετοιμάσουν και για τα επόμενα βήματα της ζωής του.

Η οικογενειακή παράδοση συνεχίζεται

Η επιλογή του Eton έχει και συμβολικό χαρακτήρα, αφού ο Prince George ακολουθεί τα εκπαιδευτικά βήματα του πατέρα και του θείου του. Ο Prince William αποφοίτησε από το ιστορικό σχολείο του Berkshire, ενώ και ο Prince Harry είχε φοιτήσει εκεί.

Έτσι, ο Prince George αναμένεται να γίνει σύντομα το νέο royal πρόσωπο στους διαδρόμους του Eton, με τη φοίτησή του να τραβά ήδη το ενδιαφέρον. Και με δεδομένο τον ρόλο που μπορεί να έχει στο μέλλον μέσα στη βρετανική μοναρχία, κάθε νέο βήμα του αναμένεται να βρίσκεται στο επίκεντρο.

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