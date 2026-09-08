Celeb World 08.09.2026

Ξέχνα το scrolling – Η Nicole Scherzinger σού δείχνει πώς να περνάς την ώρα σου στο αεροπλάνο

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Η Nicole Scherzinger έκανε σπαγγάτο μέσα στο αεροπλάνο και μοιράστηκε φωτογραφίες από το ταξίδι της στη Δανία με τους followers της
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Nicole Scherzinger έκανε σπαγγάτο μέσα στο αεροπλάνο κατά τη διάρκεια ταξιδιού της στη Δανία.
  • Ταξίδεψε με τις Pussycat Dolls για την επανένωσή τους και την ευρωπαϊκή τους περιοδεία.
  • Στο αεροπλάνο, εκτός από διατάσεις, ασχολήθηκε με τον υπολογιστή της και κοιμήθηκε.
  • Η τραγουδίστρια παραδέχτηκε ότι το ταξίδι δεν ήταν ξεκούραστο, παρά τις εντυπωσιακές της κινήσεις.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ποιος είπε ότι ένα πολύωρο ταξίδι με αεροπλάνο πρέπει να σημαίνει μόνο σειρές, ύπνο και endless scrolling; Η Nicole Scherzinger φαίνεται πως έχει βρει έναν πολύ πιο… εντυπωσιακό τρόπο για να περνά την ώρα της κατά τη διάρκεια μιας πτήσης και σίγουρα δεν είναι κάτι που βλέπουμε κάθε μέρα. Η τραγουδίστρια έκανε σπαγγάτο μέσα στο αεροπλάνο και μοιράστηκε τα στιγμιότυπα με τους followers της στο Instagram.

https://www.instagram.com/nicolescherzinger/
https://www.instagram.com/nicolescherzinger/

Η Nicole Scherzinger ταξίδεψε στη Δανία μαζί με τις Ashley Roberts και Kimberly Wyatt, καθώς οι Pussycat Dolls ετοιμάζονται να επιστρέψουν στη σκηνή για την ευρωπαϊκή τους περιοδεία μετά την επανένωσή τους. Και όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες της, το ταξίδι μέχρι τον προορισμό είχε τα πάντα: δουλειά, λίγη ξεκούραση, άνετα outfits και φυσικά… stretching.

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Η τραγουδίστρια, μάλιστα, δεν αρκέστηκε σε μερικές απλές διατάσεις για να ξεπιαστεί. Κάποια στιγμή κατάφερε να κάνει ένα κανονικό σπαγγάτο μέσα στην καμπίνα, ενώ μετά την άφιξή της στη Δανία ανέβασε τον πήχη ακόμη περισσότερο, κάνοντας όρθιο σπαγγάτο πάνω στη σκάλα του αεροπλάνου. Basically, η Nicole Scherzinger μόλις έκανε το airport content να αποκτήσει εντελώς νέο level!

https://www.instagram.com/nicolescherzinger/
https://www.instagram.com/nicolescherzinger/

Στα στιγμιότυπα που ανέβασε στα social media, η Nicole Scherzinger μας έδωσε μια μικρή γεύση από το πώς πέρασε τις ώρες της στο αεροπλάνο. Εκτός από τις διατάσεις και τις εντυπωσιακές φιγούρες της, φαίνεται να ασχολείται με τον υπολογιστή της, ενώ κάποια στιγμή κατάφερε να κοιμηθεί φορώντας ένα άνετο σετ με λεοπάρ πιτζάμες. Με λίγα λόγια, έκανε ό,τι θα έκανε ο καθένας σε μια μεγάλη πτήση απλώς με μία μικρή διαφορά: εμείς κάνουμε stretching στο κάθισμά μας και εκείνη κάνει σπαγγάτο στον αέρα.

https://www.instagram.com/nicolescherzinger/
https://www.instagram.com/nicolescherzinger/

Και αν αναρωτιέσαι πώς γίνεται να έχει τέτοια ευλυγισία, η απάντηση μάλλον βρίσκεται στη σκληρή δουλειά που απαιτεί μια καριέρα γεμάτη performances, χορογραφίες και live εμφανίσεις. Άλλωστε, η Nicole Scherzinger έχει συνηθίσει να βρίσκεται στη σκηνή και να εντυπωσιάζει όχι μόνο με τη φωνή της, αλλά και με τις χορευτικές της ικανότητες.

«Με το ζόρι έχω τα μάτια μου ανοιχτά»

Παρά το εντυπωσιακό show που έδωσε, η ίδια παραδέχτηκε ότι το ταξίδι δεν ήταν ακριβώς… ξεκούραστο. Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε πως μετά βίας κρατούσε τα μάτια της ανοιχτά, αλλά ταυτόχρονα απολάμβανε τη γεμάτη πρόγραμμα ζωή που πάντα ονειρευόταν.

https://www.instagram.com/nicolescherzinger/
https://www.instagram.com/nicolescherzinger/

Και κάπως έτσι, η Nicole Scherzinger κατάφερε να κάνει ακόμη και ένα απλό travel diary αρκετά iconic. Από τις λεοπάρ πιτζάμες και τον ύπνο μέχρι το laptop και το σπαγγάτο, το ταξίδι της είχε λίγο από όλα.

https://www.instagram.com/nicolescherzinger/
https://www.instagram.com/nicolescherzinger/

Το timing, φυσικά, δεν είναι τυχαίο, αφού η τραγουδίστρια βρίσκεται ξανά σε full Pussycat Dolls mode. Μαζί με τις Ashley Roberts και Kimberly Wyatt ταξίδεψαν στη Δανία για την πρώτη συναυλία της νέας τους ευρωπαϊκής περιοδείας, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο για το δημοφιλές girl group.

https://www.instagram.com/nicolescherzinger/
https://www.instagram.com/nicolescherzinger/

Και αν αυτό είναι μόνο το πρώτο travel diary της περιοδείας, έχουμε την αίσθηση ότι η Nicole Scherzinger έχει πολλά ακόμη iconic στιγμιότυπα να μας χαρίσει. Μέχρι τότε, κρατάμε το βασικό travel tip: κάνε stretching, βάλε τις πιτζάμες σου και… γιατί όχι, κάνε και ένα σπαγγάτο!

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Nicole Scherzinger ταξίδι
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