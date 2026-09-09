Celeb World 09.09.2026

«Still got pics to post»: Η Rihanna «κλείνει» το καλοκαίρι με μία εντυπωσιακή φωτογράφιση

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Η Rihanna αποχαιρετά το καλοκαίρι με 1 φωτογραφικό άλμπουμ στο instagram φορώντας μαύρο lingerie από τη Savage X Fenty
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Rihanna δημοσίευσε εντυπωσιακές φωτογραφίες με lingerie από τη Savage X Fenty.
  • Φοράει μαύρο δαντελένιο κορσέ και στρινγκ από τη σειρά Piccadilly Lace.
  • Η τραγουδίστρια δήλωσε ότι έχει ακόμη καλοκαιρινές φωτογραφίες να μοιραστεί.
  • Η ανάρτηση ενισχύει την εικόνα της Rihanna ως fashion icon, ακόμα και χωρίς νέα μουσική.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι μπορεί να τελείωσε ημερολογιακά, όμως η Rihanna φαίνεται πως δεν έχει καμία διάθεση να το αφήσει πίσω της. Η τραγουδίστρια έκανε ένα νέο post στο Instagram και, όπως ήταν αναμενόμενο, κατάφερε να τραβήξει ξανά όλα τα βλέμματα πάνω της. Αυτή τη φορά, πρωταγωνιστής ήταν ένα εντυπωσιακό μαύρο lingerie look από τη Savage X Fenty.

https://www.instagram.com/badgalriri/
https://www.instagram.com/badgalriri/

Η Rihanna πόζαρε μπροστά στον φακό φορώντας έναν δαντελένιο κορσέ με floral μοτίβα και το αντίστοιχο στρινγκ, δημιουργώντας ένα total black look που ανέδειξε για ακόμη μία φορά το ιδιαίτερο στιλ της. Η φωτογράφιση είχε έντονο fashion χαρακτήρα, ενώ σε ένα από τα καρέ φάνηκε και το tattoo με τη λέξη «lover» στα θιβετιανά, στο αριστερό της ισχίο.

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Και αν νόμιζες πως αυτό ήταν το τελευταίο summer post της, η ίδια φρόντισε να σε διαψεύσει. «Το καλοκαίρι τελείωσε… αλλά έχω ακόμη φωτογραφίες να ανεβάσω», έγραψε στη λεζάντα, αφήνοντας ξεκάθαρα να εννοηθεί πως έχει πολύ περισσότερο υλικό στο κινητό της. Με λίγα λόγια, το Rihanna summer content δεν έχει τελειώσει ακόμη!

https://www.instagram.com/badgalriri/
https://www.instagram.com/badgalriri/

Για τη συγκεκριμένη φωτογράφιση, η Rihanna επέλεξε κομμάτια από τη σειρά Piccadilly Lace της Savage X Fenty. Ο μαύρος κορσές με τις λεπτομέρειες από δαντέλα συνδυάστηκε με το matching εσώρουχο, δημιουργώντας ένα look που κινήθηκε ανάμεσα στο sexy και το elegant.

https://www.instagram.com/badgalriri/
https://www.instagram.com/badgalriri/

Η επιλογή φυσικά δεν ήταν τυχαία, αφού πρόκειται για δημιουργίες του δικού της brand. Η Savage X Fenty μάλιστα αναδημοσίευσε τις φωτογραφίες στον επίσημο λογαριασμό της, σχολιάζοντας με χιούμορ πως θα μπορούσε να μιλήσει για τη δαντέλα, αλλά η ίδια η Rihanna το κάνει καλύτερα.

https://www.instagram.com/badgalriri/
https://www.instagram.com/badgalriri/

Η συγκεκριμένη ανάρτηση έρχεται σε μια περίοδο όπου η Rihanna συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο, ακόμη και όταν δεν κυκλοφορεί νέα μουσική. Κάθε εμφάνιση και κάθε νέο post της αρκούν για να προκαλέσουν συζητήσεις στα social media, ενώ το fashion κομμάτι παραμένει βασικό μέρος της δημόσιας εικόνας της.

https://www.instagram.com/badgalriri/
https://www.instagram.com/badgalriri/

Αυτή τη φορά, πάντως, η ίδια μας έδωσε και μια μικρή προειδοποίηση: έρχονται κι άλλες φωτογραφίες. Οπότε, αν το συγκεκριμένο post ήταν το «αντίο» της Rihanna στο καλοκαίρι, μάλλον δεν ήταν και το τελευταίο καλοκαιρινό μας treat.

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