Ο Brad Pitt μαλώνει με 16 σκυλιά για έναν espresso και γίνεται viral!

Με μια ματιά Ο Brad Pitt πρωταγωνιστεί σε χιουμοριστική διαφήμιση της De'Longhi με 16 σκυλιά.

Η διαφήμιση, σκηνοθετημένη από τον Spike Jonze, παρουσιάζει τον Pitt να "μαλώνει" με τα σκυλιά για έναν espresso.

Τα σκυλιά μιλούν με υπότιτλους, ζητώντας καφέ και επιπλήττοντας τον ηθοποιό για την ακαταστασία.

Η καμπάνια προωθεί τη μηχανή espresso Magnifica Duo με το σλόγκαν "Hot or Cold, Always Perfetto". Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Brad Pitt επιστρέφει δυναμικά στις οθόνες μας ως παγκόσμιος πρεσβευτής της γνωστής μάρκας De’Longhi, πρωταγωνιστώντας σε μια νέα, ιδιαίτερα ευφάνταστη και χιουμοριστική διαφήμιση για την προηγμένη αυτόματη μηχανή espresso Magnifica Duo. Σε αυτό το κινηματογραφικό σποτ, το οποίο σκηνοθέτησε ο διακεκριμένος Spike Jonze σε συνεργασία με τη δημιουργική εταιρεία LOLAMadrid, ο χολιγουντιανός σταρ βρίσκεται σε μια αναπάντεχα δύσκολη θέση, καθώς μοιράζεται το καθημερινό του περιβάλλον με μια απαιτητική και πολυάριθμη αγέλη 16 σκύλων.

Η κεντρική ιδέα της διαφήμισης ξεφεύγει από τα συνηθισμένα πρότυπα, καθώς ο ηθοποιός όχι απλώς συνυπάρχει με τα ζώα, αλλά συνομιλάει ανοιχτά μαζί τους, ενώ οι αντιδράσεις και τα γαβγίσματά τους μεταφράζονται κανονικά στην οθόνη μέσω υποτίτλων. Η αφήγηση ξεκινά νωρίς το πρωί στο σαλόνι του σπιτιού του, όπου ο πρωταγωνιστής γίνεται αποδέκτης μιας χιουμοριστικής υποδοχής από την τετράποδη παρέα του, η οποία παρατηρεί κάθε του κίνηση και δεν διστάζει να σχολιάσει ακόμη και τις συνήθειες του ύπνου του.

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Η πλοκή του διαφημιστικού εξελίσσεται με τον πιο απρόσμενο τρόπο, καθώς ένα Golden Retriever τον ρωτάει σαρκικά αν κοιμήθηκε αργά, με τον Brad Pitt να προσπαθεί να δικαιολογηθεί λέγοντας ότι πρόκειται απλώς για την κανονική του ώρα. Καθώς εκείνος προσπαθεί να πλησιάσει την κουζίνα για να ετοιμάσει τον απαραίτητο πρωινό καφέ του, τα σκυλιά συνεχίζουν να του δίνουν κατευθυντήριες οδηγίες, ζητώντας του επιτακτικά να φτιάξει έναν ζεστό καφέ. Την ίδια στιγμή, ένα Dachshund εμφανίζεται πιο αυστηρό και τον προειδοποιεί ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται να πιει ούτε σταγόνα καφέ μέχρι να βελτιώσει συνολικά τη συμπεριφορά του. Η κατάσταση αυτή αποκτά ακόμα μεγαλύτερο κωμικό ενδιαφέρον σε μια επόμενη πρωινή σκηνή, όπου η ίδια αγέλη τον επιπλήττει αυστηρά επειδή δεν φρόντισε να τακτοποιήσει και να μαζέψει το σπίτι το προηγούμενο βράδυ. Ο ηθοποιός προσπαθεί να εξηγήσει ότι επέστρεψε στο σπίτι πολύ αργά το προηγούμενο βράδυ, αλλά τα σκυλιά παραμένουν εντελώς ανένδοτα και του απαγορεύουν κατηγορηματικά την απόλαυση του καφέ μέχρι να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του και να πλύνει τα πιάτα.

Αυτό το παιχνιδιάρικο σκηνικό δεν αποτελεί μόνο μια ευχάριστη ιστορία επί οθόνης, αλλά συνδέεται άμεσα με το κεντρικό σλόγκαν της νέας καμπάνιας, το οποίο συνοψίζεται στη φράση «Hot or Cold, Always Perfetto». Η φιλοσοφία αυτή αναλύεται από την Aparna Sundaresh, παγκόσμια διευθύντρια μάρκετινγκ του Ομίλου De’Longhi, η οποία τονίζει ότι ο στόχος της εταιρείας είναι να προσφέρει στον καταναλωτή τη δυνατότητα να βυθίζεται στην απόλαυση του καφέ του με αυθεντικό ιταλικό στιλ, αλλά απόλυτα προσαρμοσμένο στα προσωπικά του γούστα και στις καθημερινές του ανάγκες. Η νέα σειρά μηχανών Duo έχει σχεδιαστεί ακριβώς για να καλύψει αυτή την απαίτηση, σερβίροντας τον τέλειο καφέ ακριβώς όπως τον θέλει ο καθένας, είτε ζεστό είτε κρύο, ανεξάρτητα από την εποχή του χρόνου ή την τρέχουσα διάθεση της στιγμής. Η συνολική στρατηγική της εταιρείας αποδεικνύει πώς η τεχνολογία και η αισθητική μπορούν να συνδυαστούν αρμονικά με το χιούμορ και την ποπ κουλτούρα.

Η μεγάλη παγκόσμια καμπάνια προγραμματίζεται να κάνει την επίσημη πρεμιέρα της στις 9 Σεπτεμβρίου, αξιοποιώντας ένα ευρύ φάσμα μέσων που περιλαμβάνει την τηλεόραση, τα ψηφιακά κανάλια και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη απήχηση στο παγκόσμιο κοινό. Παράλληλα με τα παραδοσιακά διαφημιστικά σποτ, η προώθηση της μάρκας θα υποστηριχθεί ενεργά από μια ευρεία καμπάνια influencers με την ονομασία Perfetto Barista, η οποία φιλοδοξεί να φέρει τους καταναλωτές πιο κοντά στην κουλτούρα του ποιοτικού καφέ. Στο εμπορικό κομμάτι, η πολυαναμενόμενη μηχανή De’Longhi Magnifica Duo διατίθεται ήδη στην αγορά στην τιμή των 999.95 δολαρίων, προσφέροντας προηγμένες δυνατότητες σε όσους αναζητούν την κορυφαία εμπειρία espresso στο σπίτι. Μέσω αυτής της πρωτότυπης συνεργασίας, ο Brad Pitt και ο Spike Jonze καταφέρνουν να δημιουργήσουν ένα αξιομνημόνευτο οπτικό αποτέλεσμα που κεντρίζει το ενδιαφέρον και επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι μάρκες οικιακών συσκευών επικοινωνούν με το κοινό τους.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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