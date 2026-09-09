25 ώρες ταξίδι για την Ηλιάνα Παπαγεωργίου – Τι συνέβη στην επιστροφή της από το Τέξας;

Με μια ματιά Το ταξίδι της Ηλιάνας Παπαγεωργίου από το Τέξας στην Ελλάδα διήρκεσε 25 ώρες.

Η παρουσιάστρια αντιμετώπισε χαμένη πτήση, απώλεια θέσης business class και χαμένη βαλίτσα.

Επιπλέον, υπέστη κάψιμο στο πόδι κατά τη διάρκεια της επιστροφής της.

Η επιστροφή της συμπίπτει με την πρεμιέρα του νέου κύκλου του GNTM στις 21 Σεπτεμβρίου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η επιστροφή από ένα ταξίδι μπορεί να είναι από μόνη της κουραστική, όμως για την Ηλιάνα Παπαγεωργίου η διαδρομή από το Τέξας μέχρι την Ελλάδα εξελίχθηκε σε έναν πραγματικό «μαραθώνιο». Αν έχεις βρεθεί ποτέ στη δυσάρεστη θέση να περιμένεις μια πτήση, να αλλάζουν τα δεδομένα της τελευταίας στιγμής ή να φτάνεις στον προορισμό σου χωρίς τη βαλίτσα σου, τότε μπορείς εύκολα να καταλάβεις την ταλαιπωρία που έζησε η παρουσιάστρια.

Συνολικά χρειάστηκε 25 ώρες για να επιστρέψει στη χώρα μας και, όπως αποκάλυψε η ίδια μέσα από ανάρτησή της στο Instagram, η συγκεκριμένη επιστροφή είχε πραγματικά απ’ όλα. Χαμένη πτήση, απώλεια της θέσης business class, αποσκευή που δεν έφτασε ποτέ μαζί της και, σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ένα κάψιμο στο πόδι ήρθαν να κάνουν το ταξίδι ακόμη πιο δύσκολο. Παρ’ όλα αυτά, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου κατάφερε τελικά να φτάσει στην Ελλάδα και πλέον έχει μπροστά της μια ιδιαίτερα απαιτητική επαγγελματική περίοδο, καθώς η επιστροφή της συνδέεται και με την πρεμιέρα του νέου κύκλου του GNTM.

Διάβασε επίσης: Ο Σάκης Τανιμανίδης αποκαλύπτει τα κοινά τηλεοπτικά πλάνα του με τη Χριστίνα Μπόμπα μέσω AI

Η επιστροφή από το Τέξας έγινε ταξίδι μετ’ εμποδίων

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου βρισκόταν στο Τέξας, όμως η επιστροφή της στην Ελλάδα δεν εξελίχθηκε ακριβώς όπως θα περίμενε. Αντί για ένα ταξίδι χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες, βρέθηκε αντιμέτωπη με μια σειρά από απρόοπτα που έκαναν τη διαδρομή πολύ πιο κουραστική. Και όταν ένα ταξίδι έχει ήδη μεγάλη διάρκεια, κάθε επιπλέον αναποδιά μοιάζει ακόμη πιο δύσκολη. Στην περίπτωσή της, μάλιστα, δεν υπήρξε μόνο ένα πρόβλημα. Η χαμένη πτήση ήταν η αρχή μιας σειράς δυσάρεστων εκπλήξεων, ενώ στη συνέχεια ήρθε και η απώλεια της θέσης business class, γεγονός που έκανε την πολύωρη επιστροφή ακόμη πιο απαιτητική.

Η χαμένη βαλίτσα και το απρόοπτο με το πόδι

Σαν να μην έφταναν η χαμένη πτήση και η αλλαγή στα δεδομένα του ταξιδιού, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έφτασε στην Ελλάδα χωρίς τη βαλίτσα της. Η απώλεια μιας αποσκευής είναι από εκείνα τα περιστατικά που μπορούν να μετατρέψουν ακόμη και την πιο απλή επιστροφή σε πραγματική ταλαιπωρία. Ειδικά όταν έχει προηγηθεί ένα ταξίδι 25 ωρών, η κούραση είναι ήδη μεγάλη και η ανάγκη να φτάσεις επιτέλους στο σπίτι σου γίνεται ακόμη πιο έντονη. Και μέσα σε όλα αυτά, η παρουσιάστρια είχε να αντιμετωπίσει ακόμη ένα απρόοπτο, καθώς αποκάλυψε ότι υπέστη και ένα κάψιμο στο πόδι. Έτσι, η επιστροφή από το Τέξας στην Ελλάδα απέκτησε ακόμη περισσότερες ανατροπές και σίγουρα δεν ήταν η ταξιδιωτική εμπειρία που θα ήθελε να θυμάται. Η ίδια, πάντως, επέλεξε να μοιραστεί την περιπέτειά της με το κοινό μέσα από το Instagram, δίνοντας μια πιο προσωπική εικόνα για όσα συνέβησαν μέχρι να καταφέρει τελικά να επιστρέψει στη χώρα μας.

Από την ταλαιπωρία του ταξιδιού κατευθείαν στις επαγγελματικές υποχρεώσεις

Το σημαντικό είναι πως η Ηλιάνα Παπαγεωργίου βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα και ετοιμάζεται να επιστρέψει στους έντονους ρυθμούς της δουλειάς. Η φετινή επαγγελματική περίοδος αναμένεται ιδιαίτερα απαιτητική για την παρουσιάστρια, καθώς στις 21 Σεπτεμβρίου κάνει πρεμιέρα ο νέος κύκλος του GNTM. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αναλαμβάνει ξανά την παρουσίαση του δημοφιλούς τηλεοπτικού διαγωνισμού μόδας και όλα δείχνουν πως το πρόγραμμα της επόμενης περιόδου θα είναι γεμάτο. Έτσι, μετά τις 25 ώρες ταλαιπωρίας και τα απρόοπτα που συνάντησε στον δρόμο της επιστροφής, δεν υπάρχει πλέον χρόνος για πολλές ανάσες. Η επιστροφή στην Ελλάδα σηματοδοτεί ουσιαστικά και την επιστροφή στην καθημερινότητα, με τα επαγγελματικά της καθήκοντα να βρίσκονται ξανά στο προσκήνιο.

Η πρεμιέρα του GNTM στις 21 Σεπτεμβρίου

Για την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η επιστροφή στην Ελλάδα έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία τα βλέμματα στρέφονται ξανά στο GNTM. Ο νέος κύκλος του δημοφιλούς fashion reality κάνει πρεμιέρα σύντομα και η παρουσιάστρια επιστρέφει στον ρόλο της, έτοιμη να υποδεχθεί για ακόμη μία φορά το τηλεοπτικό κοινό. Μετά, λοιπόν, από ένα ταξίδι που είχε χαμένη πτήση, αλλαγή θέσης, χαμένη αποσκευή και ένα κάψιμο στο πόδι, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έχει πλέον αφήσει πίσω της την περιπέτεια του ταξιδιού. Η βαλίτσα μπορεί να μην έφτασε μαζί της, όμως η ίδια βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα και ετοιμάζεται για το επόμενο μεγάλο της τηλεοπτικό βήμα. Και αν το ταξίδι της επιστροφής από το Τέξας ήταν ένας μικρός μαραθώνιος, η νέα τηλεοπτική σεζόν φαίνεται πως θα είναι ένας ακόμη μεγαλύτερος.

Διάβασε επίσης: