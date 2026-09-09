MAD RADIO 106.2 09.09.2026

Το Positive Stop της Amita Motion & του Mad Radio 106,2 στο κατάστημα ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ στην Καλλιθέα

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Amita Motion και Mad Radio 106,2 δίνουν ραντεβού στις 11 & 12 Σεπτεμβρίου στην Καλλιθέα, στο κατάστημα ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Η Amita Motion και το Mad Radio 106,2 διοργανώνουν Positive Stops στην Καλλιθέα.
  • Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο κατάστημα ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, Ευρυπίδου 69, στις 11 και 12 Σεπτεμβρίου.
  • Οι συμμετέχοντες μπορούν να κερδίσουν δώρα Amita Motion και διπλές VIP προσκλήσεις για την Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026.
  • Το Mad Radio 106,2 θα εκπέμπει live από το κατάστημα τις δύο ημέρες της εκδήλωσης.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αντίστροφη μέτρηση για την Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026 της Amita Motion συνεχίζεται και, όσο πλησιάζει το μεγάλο event της 18ης Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Νερού, η θετική ενέργεια βγαίνει στους δρόμους και κάνει νέες στάσεις στην πόλη!

Η Amita Motion και το Mad Radio 106,2 παρουσιάζουν τα Positive Stops, φέρνοντας το παιχνίδι, το fun, τα reactions και φυσικά πολλά δώρα ακόμα πιο κοντά στο κοινό.

Αυτή τη φορά, η θετική ενέργεια κάνει στάση στην Καλλιθέα, την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, στο κατάστημα ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, Ευρυπίδου 69.

Παίζεις, ζεις το reaction και κερδίζεις!

Όσοι βρεθούν στο Positive Stop θα μπορούν να μπουν στο παιχνίδι και να διεκδικήσουν δώρα από τον 100% Φυσικό Χυμό Amita Motion. Και φυσικά, το καλύτερο έρχεται για τους πιο τυχερούς, αφού 5 τυχεροί θα κερδίσουν από μία διπλή VIP πρόσκληση για το μεγάλο event της 18ης Σεπτεμβρίου!

Extra TIP: Το Mad Radio 106,2 είναι εκεί live!

Το Positive Stop στην Καλλιθέα θα έχει φυσικά και το δικό του soundtrack, αφού το Mad Radio 106,2 θα εκπέμπει live από τον ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ και τις δύο ημέρες.

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου | 17:00-20:00
Το Mad Radio 106,2 με τον Πέτρο Τριανταφύλλου και την Κατερίνα Ψύχα μεταφέρουν το live του στην Καλλιθέα και σε βάζει από νωρίς στο mood της Ημέρας Θετικής Ενέργειας

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου | 10:00-13:00
Η θετική ενέργεια συνεχίζεται από το πρωί, με το Mad Radio 106,2 και τον Γιάννη Χατζηγεωργίου να βρίσκεται live στο Positive Stop.

Μουσική, παιχνίδι, δώρα, reactions και φυσικά πολλή θετική ενέργεια σε περιμένουν στην Καλλιθέα, λίγο πριν από το μεγάλο ραντεβού της Ημέρας Θετικής Ενέργειας 2026 της Amita Motion.

Ζήσε το ΛΑΙΒ. Ζήσε το reaction!

Εσύ θα κάνεις το επόμενο Positive Stop;

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Amita Motion mad radio 106.2
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