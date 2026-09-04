Mad Radio News 04.09.2026

Η θετική ενέργεια κάνει στάση στα καταστήματα ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ: Τα Positive Stops της Amita Motion & του Mad Radio 106,2

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Amita Motion και Mad Radio 106,2 δίνουν ραντεβού στις 4 & 5 Σεπτεμβρίου με παιχνίδι, δώρα, live εκπομπές και VIP προσκλήσεις.
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Η Amita Motion και το Mad Radio 106,2 διοργανώνουν τα Positive Stops, προετοιμάζοντας την Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026.
  • Η πρώτη στάση πραγματοποιείται στον Άλιμο, 4-5 Σεπτεμβρίου, σε κατάστημα ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ.
  • Οι συμμετέχοντες μπορούν να κερδίσουν δώρα Amita Motion και διπλές VIP προσκλήσεις για το event.
  • Το Mad Radio 106,2 θα εκπέμπει ζωντανά από το Positive Stop, με εκπομπές και μουσική.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αντίστροφη μέτρηση για τη Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026 της Amita Motion έχει ήδη ξεκινήσει και, μέχρι το μεγάλο event της 18ης Σεπτεμβρίου, στη Πλατεία Νερού, η θετική ενέργεια βγαίνει στους δρόμους και κάνει στάσεις στην πόλη!

Η Amita Motion και το Mad Radio 106,2 παρουσιάζουν τα Positive Stops, φέρνοντας το παιχνίδι, το fun, τα reactions και φυσικά πολλά δώρα ακόμα πιο κοντά στο κοινό.

Η πρώτη στάση γίνεται στον Άλιμο,  την Παρασκευή 4 και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, στο κατάστημα ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, Παλαιστίνης & Λαμίας 1.

Παίζεις, ζεις το reaction και κερδίζεις!

Όσοι βρεθούν εκεί θα μπορούν να μπουν στο παιχνίδι και να διεκδικήσουν δώρα από τον 100% Φυσικό Χυμό Amita Motion. Και το καλύτερο; 5 τυχεροί θα κερδίσουν από μία διπλή VIP πρόσκληση για το μεγάλο event της 18ης Σεπτεμβρίου.

Extra TIP: το Mad Radio 106,2 είναι εκεί live

Το πρώτο Positive Stop θα έχει φυσικά και το δικό του soundtrack, αφού το Mad Radio 106,2 εκπέμπει live από τον Άλιμο και τις δύο ημέρες.

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου | 17:00–20:00
Τα Κορίτσια στην Πόλη μεταφέρουν την εκπομπή τους στο Positive Stop.

Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου | 10:00–13:00
Ο Γιάννης Τουμπάνος παίρνει σειρά στα μικρόφωνα του Mad Radio 106,2.

Μουσική, παιχνίδι, δώρα και το πρώτο Positive Stop πριν από το μεγάλο ραντεβού της Ημέρας Θετικής Ενέργειας 2026 από την Amita Motion. Ζήσε το ΛΑΙΒ. Ζήσε το reaction!

Εσύ θα κάνεις το πρώτο Positive Stop;

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Amita Motion Mad Radio ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
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