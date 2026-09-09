Γιώργος Μαζωνάκης: Η επίσημη ανακοίνωση της Panik Records για το θάνατό του

Η επίσημη ανακοίνωση της Panik Records στα social media, με την οποία η εταιρεία «αποχαιρετά» τον Γιώργο Μαζωνάκη

Σέ πένθος βυθίστηκε ο καλλιτεχνικός κόσμος και το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας στο άκουσμα της είδησης για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο αγαπημένος ερμηνευτής, που σφράγισε μια ολόκληρη εποχή με την ιδιαίτερη φωνή, τη δυναμική του παρουσία και τις δεκάδες επιτυχίες του, δεν είναι πια μαζί μας.

Η δισκογραφική του εταιρεία, Panik Records, με την οποία συνεργάστηκε στενά τα τελευταία χρόνια, εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση εκφράζοντας τη συντριβή της για τον χαμό του σπουδαίου ερμηνευτή.

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Η επίσημη ανακοίνωση της Panik Records:

«Με βαθιά οδύνη και ανείπωτη θλίψη, η οικογένεια της Panik αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη. Έναν σπουδαίο καλλιτέχνη, μια μοναδική φωνή, έναν άνθρωπο που άφησε το δικό του ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική μουσική και στις καρδιές μας».

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