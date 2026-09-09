Μουσικά Νέα 09.09.2026

Ο Stevie Wonder γιορτάζει τα 50 χρόνια «Songs in the Key of Life» με μια μεγάλη παγκόσμια περιοδεία

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Ο θρυλικός καλλιτέχνης γιορτάζει μισό αιώνα από την κυκλοφορία του εμβληματικού του άλμπουμ με μια μεγάλη παγκόσμια περιοδεία σε Ευρώπη και ΗΠΑ
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Stevie Wonder γιορτάζει 50 χρόνια του άλμπουμ «Songs in the Key of Life» με παγκόσμια περιοδεία.
  • Η περιοδεία ξεκινά στις 13 Οκτωβρίου από το Μπέρμιγχαμ και περιλαμβάνει πόλεις σε Ευρώπη και ΗΠΑ.
  • Το «Songs in the Key of Life» κέρδισε Grammy και έχει πουλήσει πάνω από 10 εκατομμύρια αντίτυπα.
  • Το άλμπουμ έχει ενταχθεί στο National Recording Registry της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου των ΗΠΑ.
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Μισό αιώνα ζωής και αξεπέραστης μουσικής κληρονομιάς κλείνει φέτος ένα από τα σπουδαιότερα αριστουργήματα της παγκόσμιας δισκογραφίας, το εμβληματικό άλμπουμ «Songs in the Key of Life» του Stevie Wonder. Με αφορμή αυτή την τεράστια επέτειο, ο θρυλικός καλλιτέχνης ανακοίνωσε μια εντυπωσιακή περιοδεία που υπόσχεται να συγκινήσει το κοινό σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες, φέρνοντας ξανά ζωντανά στη σκηνή τις διαχρονικές του επιτυχίες.

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ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αποκάλυψε το Variety, η πολυαναμενόμενη περιοδεία πρόκειται να κάνει πρεμιέρα στις 13 Οκτωβρίου από το Μπέρμιγχαμ του Ηνωμένου Βασιλείου. Στη συνέχεια, ο αγαπημένος μουσικός θα ταξιδέψει σε πληθώρα ευρωπαϊκών προορισμών, προσφέροντας μοναδικές βραδιές σε πόλεις όπως το Παρίσι, η Κοπεγχάγη, το Όσλο, η Στοκχόλμη, το Ανόβερο, η Κολωνία, το Άμστερνταμ και το Δουβλίνο. Παράλληλα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιπλέον βρετανικούς σταθμούς σε Λονδίνο, Μάντσεστερ και Γλασκώβη, πριν η περιοδεία περάσει τον Ατλαντικό για να ολοκληρωθεί με μια σειρά φαντασμαγορικών συναυλιών στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της Νέας Υόρκης, του Σικάγο, της Ουάσινγκτον, του Ντιτρόιτ και του Λος Άντζελες.

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Μια ματιά στις κομβικές ημερομηνίες της περιοδείας:

  • 13 Οκτωβρίου: Utilita Arena, Μπέρμιγχαμ
  • 15 Οκτωβρίου: Accor Arena, Παρίσι
  • 18 Οκτωβρίου: Royal Arena, Κοπεγχάγη
  • 20 Οκτωβρίου: Unity Arena, Όσλο
  • 22 Οκτωβρίου: 3Arena, Στοκχόλμη
  • 24 Οκτωβρίου: ZAG-Arena, Ανόβερο
  • 26 Οκτωβρίου: Lanxess Arena, Κολωνία
  • 28 Οκτωβρίου: Ziggo Dome, Άμστερνταμ
  • 1 Νοεμβρίου: 3Arena, Δουβλίνο
  • 3 Νοεμβρίου: The O2, Λονδίνο
  • 8 Νοεμβρίου: Co-op Live, Μάντσεστερ
  • 11 Νοεμβρίου: OVO Hydro, Γλασκώβη
  • 19 Νοεμβρίου: Madison Square Garden, Νέα Υόρκη
  • 21 Νοεμβρίου: United Center, Σικάγο
  • 23 Νοεμβρίου: Capital One Arena, Ουάσινγκτον
  • 8 & 9 Δεκεμβρίου: Fox Theatre, Ντιτρόιτ
  • 19 Δεκεμβρίου: Intuit Dome, Λος Άντζελες
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ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ένα άλμπουμ – θρύλος στην ιστορία της μουσικής

Το «Songs in the Key of Life» δεν είναι απλώς ένας δίσκος στη λαμπρή καριέρα του Stevie Wonder, αλλά ένα ανεκτίμητο πολιτιστικό κεφάλαιο. Ήταν αυτός ακριβώς ο δίσκος που του χάρισε το τρίτο του βραβείο Grammy στην κατηγορία «Άλμπουμ της Χρονιάς», εδραιώνοντας τη μουσική του ιδιοφυΐα. Με πωλήσεις που έχουν ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, έχει χαρακτηριστεί ως διαμαντένιος, ενώ η τεράστια ιστορική του αξία επισφραγίστηκε με την ένταξή του στο National Recording Registry της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου των ΗΠΑ.

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Songs in the Key of Life Stevie Wonder
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