Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Πρώτων Βοηθειών με μεγάλη δράση στην Πλατεία Συντάγματος

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πρώτων Βοηθειών, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός σε καλεί το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Σύνταγμα

Με μια ματιά Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει δράση στην Πλατεία Συντάγματος για την Παγκόσμια Ημέρα Πρώτων Βοηθειών.

Θα γίνουν δωρεάν επιδείξεις και εκπαίδευση στις Πρώτες Βοήθειες για ανθρώπους και κατοικίδια.

Το φετινό θέμα εστιάζει στις Πρώτες Βοήθειες για μετακινούμενους πληθυσμούς και την ανάγκη συμπεριληπτικής εκπαίδευσης.

Η εκστρατεία στοχεύει στην ενημέρωση για τις προκλήσεις των μετακινούμενων πληθυσμών και τον ρόλο των Πρώτων Βοηθειών. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Πρώτων Βοηθειών (12/9), διοργανώνοντας το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026, από τις 10:00 έως τις 13:00, μεγάλη ανοιχτή δράση στην Πλατεία Συντάγματος (πλησίον του σταθμού Μετρό), με δωρεάν επιδείξεις και εκπαίδευση στις Πρώτες Βοήθειες για βρέφη, παιδιά και ενήλικες αλλά και τους τετράποδους φίλους μας.

Συγκεκριμένα, νοσηλευτές της Υπηρεσίας Αγωγής Υγείας και εθελοντές Σαμαρείτες – Διασώστες και εθελοντές του Τομέα Υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού θα πραγματοποιήσουν δωρεάν επιδείξεις Πρώτων Βοηθειών για βρέφη, παιδιά και ενήλικες (καρδιοαναπενυστική αναζωογόνησης, αντιμετώπιση πνιγμονής από ξένο σώμα, χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή κ.α.), καθώς και Πρώτες Βοήθειες για τους τετράποδους φίλους μας.

Το φετινό θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας, «Πρώτες Βοήθειες και μετακινούμενοι πληθυσμοί», αναδεικνύει τη σημασία των Πρώτων Βοηθειών για τους ανθρώπους που βρίσκονται σε μετακίνηση, οι οποίοι συχνά αντιμετωπίζουν αυξημένους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλειά τους, όπως τραυματισμούς, αφυδάτωση, υποθερμία, εξάντληση και ψυχολογική επιβάρυνση. Παράλληλα, υπογραμμίζει την ανάγκη για συμπεριληπτική και προσβάσιμη εκπαίδευση στις Πρώτες Βοήθειες, προσαρμοσμένη στις διαφορετικές γλωσσικές, πολιτισμικές και κοινωνικές ανάγκες των ανθρώπων.

Η φετινή εκστρατεία απευθύνεται σε ολόκληρη την κοινωνία και στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που βρίσκονται σε μετακίνηση, καθώς και στην ανάδειξη του καθοριστικού ρόλου των Πρώτων Βοηθειών κατά μήκος των μεταναστευτικών διαδρομών και στις κοινότητες υποδοχής.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και στις θεμελιώδεις αρχές του Κινήματος, συνεχίζει να προωθεί την εκπαίδευση στις Πρώτες Βοήθειες για όλους, χωρίς διακρίσεις, ενισχύοντας τη γνώση, την ετοιμότητα και την αλληλεγγύη στις τοπικές κοινωνίες. Μάθετε περισσότερα για τα προγράμματα Πρώτων Βοηθειών που υλοποιεί ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός σε όλη την Ελλάδα στο www.redcross.gr.

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