20 χρόνια μετά, ο Justin Timberlake μάς γύρισε στα 00s με το album που άλλαξε τα πάντα

Είκοσι χρόνια συμπληρώθηκαν από την κυκλοφορία του «FutureSex/LoveSounds» και ο Justin Timberlake έκανε ένα μεγάλο throwback στο album που άλλαξε την πορεία της solo καριέρας του. Ο τραγουδιστής μοιράστηκε στα social media στιγμιότυπα από εκείνη την εποχή, μαζί με το tracklist του δίσκου, και συνόδευσε την ανάρτησή του με δύο λέξεις: «Life changing».

Το album κυκλοφόρησε στις 8 Σεπτεμβρίου 2006, λίγα χρόνια μετά το «Justified», και αποτέλεσε μια ξεκάθαρη αλλαγή για τον Timberlake. Με τους Timbaland και Danja στην παραγωγή, ο καλλιτέχνης πειραματίστηκε περισσότερο με electronic, funk, R&B και pop ήχους, δημιουργώντας ένα project που δεν έμοιαζε με όσα είχε παρουσιάσει μέχρι τότε.

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Μάλιστα, στο αρχειακό video που μοιράστηκε ο Justin, ένας πολύ νεότερος εαυτός του προειδοποιεί το κοινό πως αυτό που ακολουθεί «δεν είναι αυτό που έχετε συνηθίσει». Και τελικά, το «FutureSex/LoveSounds» απέδειξε πως η συγκεκριμένη αλλαγή ήταν ακριβώς αυτό που χρειαζόταν για να περάσει ο Timberlake σε ένα νέο επίπεδο.

Από το «SexyBack» στα Grammys

Το «FutureSex/LoveSounds» έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 του Billboard 200, ενώ το «SexyBack» έγινε το πρώτο solo Νο. 1 του Justin Timberlake στο Billboard Hot 100 και έμεινε στην κορυφή για επτά εβδομάδες. Τα «My love» και «What goes around… comes around» ακολούθησαν, χαρίζοντάς του τρία συνεχόμενα Νο. 1 hits.

Η επιτυχία πέρασε και στα Grammy Awards, με τέσσερα τραγούδια του album να κερδίζουν συνολικά βραβεία μέσα σε δύο χρόνια. Το «SexyBack», το «LoveStoned/I think she knows», το «My love» και το «What goes around… comes around» επιβεβαίωσαν πως το album δεν ήταν απλώς ένα ακόμη pop project των 00s.

Είκοσι χρόνια μετά, το «FutureSex/LoveSounds» παραμένει ένα από τα albums που καθόρισαν την εποχή του. Και το «Life changing» του Justin Timberlake ίσως είναι η πιο σύντομη αλλά και πιο σωστή περιγραφή για έναν δίσκο που άλλαξε τόσο τη δική του καριέρα όσο και τον ήχο της pop.

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