Μουσική 09.09.2026

20 χρόνια μετά, ο Justin Timberlake μάς γύρισε στα 00s με το album που άλλαξε τα πάντα

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Ο Justin Timberlake έκανε throwback στα 00's για τα 20 χρόνια του «FutureSex/LoveSounds», του album που άλλαξε τον ήχο του
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Justin Timberlake γιόρτασε 20 χρόνια από το album «FutureSex/LoveSounds» με ανάρτηση στα social media.
  • Το album, με παραγωγούς τους Timbaland και Danja, πειραματίστηκε με electronic, funk, R&B και pop ήχους.
  • Το «FutureSex/LoveSounds» έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 του Billboard 200 και χάρισε στον Timberlake τρία Νο. 1 hits.
  • Το album θεωρείται καθοριστικό για την εποχή του και άλλαξε την πορεία της solo καριέρας του Timberlake.
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Είκοσι χρόνια συμπληρώθηκαν από την κυκλοφορία του «FutureSex/LoveSounds» και ο Justin Timberlake έκανε ένα μεγάλο throwback στο album που άλλαξε την πορεία της solo καριέρας του. Ο τραγουδιστής μοιράστηκε στα social media στιγμιότυπα από εκείνη την εποχή, μαζί με το tracklist του δίσκου, και συνόδευσε την ανάρτησή του με δύο λέξεις: «Life changing».

justin_timberlake
https://www.instagram.com/justintimberlake/

Το album κυκλοφόρησε στις 8 Σεπτεμβρίου 2006, λίγα χρόνια μετά το «Justified», και αποτέλεσε μια ξεκάθαρη αλλαγή για τον Timberlake. Με τους Timbaland και Danja στην παραγωγή, ο καλλιτέχνης πειραματίστηκε περισσότερο με electronic, funk, R&B και pop ήχους, δημιουργώντας ένα project που δεν έμοιαζε με όσα είχε παρουσιάσει μέχρι τότε.

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Μάλιστα, στο αρχειακό video που μοιράστηκε ο Justin, ένας πολύ νεότερος εαυτός του προειδοποιεί το κοινό πως αυτό που ακολουθεί «δεν είναι αυτό που έχετε συνηθίσει». Και τελικά, το «FutureSex/LoveSounds» απέδειξε πως η συγκεκριμένη αλλαγή ήταν ακριβώς αυτό που χρειαζόταν για να περάσει ο Timberlake σε ένα νέο επίπεδο.

Ειδησεογραφική φωτογραφία από το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ).
Πηγη: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Από το «SexyBack» στα Grammys

Το «FutureSex/LoveSounds» έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 του Billboard 200, ενώ το «SexyBack» έγινε το πρώτο solo Νο. 1 του Justin Timberlake στο Billboard Hot 100 και έμεινε στην κορυφή για επτά εβδομάδες. Τα «My love» και «What goes around… comes around» ακολούθησαν, χαρίζοντάς του τρία συνεχόμενα Νο. 1 hits.

https://www.instagram.com/justintimberlake/
https://www.instagram.com/justintimberlake/

Η επιτυχία πέρασε και στα Grammy Awards, με τέσσερα τραγούδια του album να κερδίζουν συνολικά βραβεία μέσα σε δύο χρόνια. Το «SexyBack», το «LoveStoned/I think she knows», το «My love» και το «What goes around… comes around» επιβεβαίωσαν πως το album δεν ήταν απλώς ένα ακόμη pop project των 00s.

https://www.instagram.com/justintimberlake/
https://www.instagram.com/justintimberlake/

Είκοσι χρόνια μετά, το «FutureSex/LoveSounds» παραμένει ένα από τα albums που καθόρισαν την εποχή του. Και το «Life changing» του Justin Timberlake ίσως είναι η πιο σύντομη αλλά και πιο σωστή περιγραφή για έναν δίσκο που άλλαξε τόσο τη δική του καριέρα όσο και τον ήχο της pop.

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album JUSTIN TIMBERLAKE
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