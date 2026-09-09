Μουσική 09.09.2026

Ed Sheeran: Γιατί ο κόσμος ζητά να φύγει ο Macklemore από την περιοδεία του καλλιτέχνη

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο Macklemore είπε «Free Palestine» στη συναυλία του Ed Sheeran και προκάλεσε αντιδράσεις με κύριο αίτημα την απομάκρυνσή του από την περιοδεία
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Macklemore εξέφρασε δημόσια στήριξη στους Παλαιστίνιους κατά τη διάρκεια συναυλίας του Ed Sheeran.
  • Η Israeli-American Council ζητά την απομάκρυνση του Macklemore από την περιοδεία μέσω petition.
  • Ο Macklemore υπερασπίστηκε τη στάση του, τονίζοντας την επιθυμία για ισότητα και διαχωρίζοντας την κριτική από αντισημιτισμό.
  • Ο Ed Sheeran δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια, ενώ ο Macklemore παραμένει στο πρόγραμμα της περιοδείας.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η περιοδεία του Ed Sheeran στις ΗΠΑ βρέθηκε ξαφνικά στο επίκεντρο μιας πολιτικής αντιπαράθεσης, μετά την εμφάνιση του Macklemore στο MetLife Stadium του New Jersey. Ο rapper, που συμμετέχει ως opening act στο Loop Tour, χρησιμοποίησε τη σκηνή για να εκφράσει δημόσια τη στήριξή του στους Παλαιστίνιους και να μιλήσει για την κατάσταση στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη.

Ο Ed Sheeran με γυαλιά ηλίου χαμογελάει, ενώ ακούει το «Gnarly» των KATSEYE, γράφοντας το επόμενο hit τους.
https://www.instagram.com/teddysphotos/

Κατά τη διάρκεια του set του, ο Macklemore φώναξε «Free Palestine» και στη συνέχεια ερμήνευσε το «Hind’s Hall», το protest τραγούδι που είχε κυκλοφορήσει το 2024. Η εμφάνισή του συνοδεύτηκε από έντονα πολιτικά μηνύματα και προβολές σχετικού υλικού στις οθόνες του σταδίου, με τη στιγμή να καταγράφεται από θεατές και να γίνεται γρήγορα viral στα social media.

Διάβασε επίσης: Πώς βρέθηκε ο Ed Sheeran στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Pokémon

Η κίνηση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις από την Israeli-American Council (IAC), η οποία ξεκίνησε petition ζητώντας από τον Ed Sheeran και την ομάδα της περιοδείας να απομακρύνουν τον Macklemore από τα επόμενα shows. Η οργάνωση υποστηρίζει ότι μια συναυλία δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως πλατφόρμα για μονομερή πολιτική τοποθέτηση και ζητά να υπάρξουν σαφή όρια για τα μηνύματα που παρουσιάζονται από τη σκηνή.

Macklemore (2)

Τι είπε ο Macklemore στη συναυλία του Ed Sheeran

Ο Macklemore εξήγησε στο κοινό ότι ένας από τους λόγους που θέλησε να συμμετάσχει στην περιοδεία ήταν ακριβώς η δυνατότητα να μιλήσει μπροστά σε ένα τόσο μεγάλο κοινό για ζητήματα που θεωρεί σημαντικά. Αναφέρθηκε στους ανθρώπους που ζουν στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, υποστηρίζοντας ότι δεν πρέπει να αισθάνονται πως έχουν ξεχαστεί.

https://www.instagram.com/macklemore/
https://www.instagram.com/macklemore/

Παράλληλα, μίλησε για την ανάγκη όλοι οι άνθρωποι να μπορούν να ζουν με ασφάλεια και ελευθερία, πριν παρουσιάσει το «Hind’s Hall». Το τραγούδι είχε γραφτεί ως απάντηση στις φιλοπαλαιστινιακές φοιτητικές διαμαρτυρίες στις ΗΠΑ και έχει αποτελέσει σημαντικό κομμάτι της δημόσιας ακτιβιστικής δράσης του rapper.

Ο ίδιος επανέλαβε το μήνυμά του και σε δεύτερη εμφάνισή του στο MetLife Stadium, δείχνοντας ότι δεν επρόκειτο για μια αυθόρμητη φράση της στιγμής αλλά για θέση που επιλέγει να εκφράζει δημόσια.

https://www.instagram.com/macklemore/

Το Israeli-American Council υποστηρίζει ότι ο Macklemore χρησιμοποίησε μια παγκόσμια μουσική πλατφόρμα για να προωθήσει μια «μονομερή πολιτική ατζέντα». Μέσω της petition καλεί τον Ed Sheeran και τους υπεύθυνους της περιοδείας να τον απομακρύνουν από τις υπόλοιπες ημερομηνίες του Loop Tour.

https://www.instagram.com/macklemore/
https://www.instagram.com/macklemore/

Η αντίδραση, πάντως, δεν ήταν ίδια από όλους. Ενώ ορισμένοι θεατές επέκριναν την τοποθέτηση του rapper και υποστήριξαν ότι μια συναυλία δεν είναι ο κατάλληλος χώρος για τέτοιου είδους πολιτικές δηλώσεις, άλλοι τάχθηκαν δημόσια υπέρ του και επαίνεσαν την επιλογή του να χρησιμοποιήσει τη σκηνή για να μιλήσει για ανθρώπινα δικαιώματα.

Η απάντηση του Macklemore

Μετά το backlash, ο Macklemore υπερασπίστηκε τη στάση του. Σε ανάρτησή του υποστήριξε ότι η επιθυμία του να αντιμετωπίζονται όλοι οι άνθρωποι με ισότητα δεν θα έπρεπε να θεωρείται αμφιλεγόμενη, ενώ απευθύνθηκε και στην εβραϊκή κοινότητα, ξεκαθαρίζοντας ότι η κριτική του προς την ισραηλινή πολιτική δεν αποτελεί, όπως είπε, επίθεση προς τους Εβραίους.

https://www.instagram.com/macklemore/
https://www.instagram.com/macklemore/

Ο Ed Sheeran δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για την petition ή τη συγκεκριμένη διαμάχη, ενώ ο Macklemore παραμένει προγραμματισμένος ως opening act για επόμενες εμφανίσεις της αμερικανικής περιοδείας. Έτσι, προς το παρόν, το ερώτημα παραμένει ανοιχτό: θα συνεχίσει κανονικά ο rapper στο πλευρό του Sheeran ή η συγκεκριμένη εμφάνιση θα αλλάξει τα δεδομένα για τα επόμενα shows;

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Ed Sheeran Macklemore
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Μπλε Ώρες»: Πότε κάνει πρεμιέρα η νέα δραματική σειρά του ΣΚΑΪ – Όσα θα γίνουν στα πρώτα επεισόδια

«Μπλε Ώρες»: Πότε κάνει πρεμιέρα η νέα δραματική σειρά του ΣΚΑΪ – Όσα θα γίνουν στα πρώτα επεισόδια

09.09.2026
Επόμενο
Σε ηλικία 54 ετών έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης

Σε ηλικία 54 ετών έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης

09.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Γιώργος Μαζωνάκης: Οι 5 πιο iconic στιγμές που έγιναν viral και τον αγαπήσαμε ακόμα περισσότερο
Celeb World

Γιώργος Μαζωνάκης: Οι 5 πιο iconic στιγμές που έγιναν viral και τον αγαπήσαμε ακόμα περισσότερο

09.09.2026
Γιώργος Μαζωνάκης: Το φινάλε ενός καλλιτέχνη που δεν σταμάτησε ποτέ να πρωτοπορεί
Μουσικά Νέα

Γιώργος Μαζωνάκης: Το φινάλε ενός καλλιτέχνη που δεν σταμάτησε ποτέ να πρωτοπορεί

09.09.2026
Γιώργος Μαζωνάκης: Από τις «Ώρες Μικρές» στις «Επιπτώσεις» – Η καριέρα που άφησε εποχή
Μουσικά Νέα

Γιώργος Μαζωνάκης: Από τις «Ώρες Μικρές» στις «Επιπτώσεις» – Η καριέρα που άφησε εποχή

09.09.2026
Σε ηλικία 54 ετών έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης
Μουσικά Νέα

Σε ηλικία 54 ετών έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης

09.09.2026
«Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη»: Η Κατερίνα Λιόλιου πρωταγωνιστεί σε ένα fashion film που κλέβει τις εντυπώσεις
Μουσικά Νέα

«Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη»: Η Κατερίνα Λιόλιου πρωταγωνιστεί σε ένα fashion film που κλέβει τις εντυπώσεις

09.09.2026
Deep Purple: Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του SPLAT! η θρυλική μπάντα έρχεται να ξεσηκώσει την Αθήνα!
Μουσικά Νέα

Deep Purple: Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του SPLAT! η θρυλική μπάντα έρχεται να ξεσηκώσει την Αθήνα!

09.09.2026
Ο Stevie Wonder γιορτάζει τα 50 χρόνια «Songs in the Key of Life» με μια μεγάλη παγκόσμια περιοδεία
Μουσικά Νέα

Ο Stevie Wonder γιορτάζει τα 50 χρόνια «Songs in the Key of Life» με μια μεγάλη παγκόσμια περιοδεία

09.09.2026
30 χρόνια Αντώνης Ρέμος: Όλη η Θεσσαλονίκη θα γίνει μία μεγάλη γιορτή
Μουσικά Νέα

30 χρόνια Αντώνης Ρέμος: Όλη η Θεσσαλονίκη θα γίνει μία μεγάλη γιορτή

09.09.2026
Αντώνης Ρέμος: «Ήρθα με σφιγμένη την καρδιά» – Η απάντηση στις αντιδράσεις για τη συναυλία
Μουσικά Νέα

Αντώνης Ρέμος: «Ήρθα με σφιγμένη την καρδιά» – Η απάντηση στις αντιδράσεις για τη συναυλία

09.09.2026
4 έξυπνα tips για να ενεργοποιήσεις τον μεταβολισμό σου χωρίς κόπο

4 έξυπνα tips για να ενεργοποιήσεις τον μεταβολισμό σου χωρίς κόπο

New student era: 3 πράγματα που πρέπει να ξέρεις πριν νοικιάσεις το φοιτητικό σου σπίτι

New student era: 3 πράγματα που πρέπει να ξέρεις πριν νοικιάσεις το φοιτητικό σου σπίτι

Ξέχνα τα κλασικά pancakes: Αυτή η πρωτεϊνική εκδοχή θα γίνει η νέα σου πρωινή εμμονή

Ξέχνα τα κλασικά pancakes: Αυτή η πρωτεϊνική εκδοχή θα γίνει η νέα σου πρωινή εμμονή

Οι πιο iconic τσάντες της αγοράς για να μπεις στη νέα σχολική χρονιά με άλλο αέρα

Οι πιο iconic τσάντες της αγοράς για να μπεις στη νέα σχολική χρονιά με άλλο αέρα

Η θρυλική στέκα των 90s επιστρέφει και είναι ό,τι πιο cool για την επιστροφή θρανία

Η θρυλική στέκα των 90s επιστρέφει και είναι ό,τι πιο cool για την επιστροφή θρανία

Οι 5 κορυφαίες τάσεις στα πλεκτά που θα σε βγάλουν αμέσως σε φθινοπωρινό mood

Οι 5 κορυφαίες τάσεις στα πλεκτά που θα σε βγάλουν αμέσως σε φθινοπωρινό mood

ΑΙΧΜΕΣ: Η ΕΡΤ αγνόησε τον Τσίπρα, το Mega News 104.6 “θυσίασε” τον Ολυμπιακό για χάρη του!

ΑΙΧΜΕΣ: Η ΕΡΤ αγνόησε τον Τσίπρα, το Mega News 104.6 “θυσίασε” τον Ολυμπιακό για χάρη του!

Επιδοτήσεις σειρών σε Alpha, Mega, ANT1 και ΕΡΤ -Από Λαζόπουλο έως τις «Οι κόρες της  Αρετής»

Επιδοτήσεις σειρών σε Alpha, Mega, ANT1 και ΕΡΤ -Από Λαζόπουλο έως τις «Οι κόρες της  Αρετής»

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast