Ed Sheeran: Γιατί ο κόσμος ζητά να φύγει ο Macklemore από την περιοδεία του καλλιτέχνη

Ο Macklemore είπε «Free Palestine» στη συναυλία του Ed Sheeran και προκάλεσε αντιδράσεις με κύριο αίτημα την απομάκρυνσή του από την περιοδεία

Με μια ματιά Ο Macklemore εξέφρασε δημόσια στήριξη στους Παλαιστίνιους κατά τη διάρκεια συναυλίας του Ed Sheeran.

Η Israeli-American Council ζητά την απομάκρυνση του Macklemore από την περιοδεία μέσω petition.

Ο Macklemore υπερασπίστηκε τη στάση του, τονίζοντας την επιθυμία για ισότητα και διαχωρίζοντας την κριτική από αντισημιτισμό.

Ο Ed Sheeran δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια, ενώ ο Macklemore παραμένει στο πρόγραμμα της περιοδείας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η περιοδεία του Ed Sheeran στις ΗΠΑ βρέθηκε ξαφνικά στο επίκεντρο μιας πολιτικής αντιπαράθεσης, μετά την εμφάνιση του Macklemore στο MetLife Stadium του New Jersey. Ο rapper, που συμμετέχει ως opening act στο Loop Tour, χρησιμοποίησε τη σκηνή για να εκφράσει δημόσια τη στήριξή του στους Παλαιστίνιους και να μιλήσει για την κατάσταση στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη.

Κατά τη διάρκεια του set του, ο Macklemore φώναξε «Free Palestine» και στη συνέχεια ερμήνευσε το «Hind’s Hall», το protest τραγούδι που είχε κυκλοφορήσει το 2024. Η εμφάνισή του συνοδεύτηκε από έντονα πολιτικά μηνύματα και προβολές σχετικού υλικού στις οθόνες του σταδίου, με τη στιγμή να καταγράφεται από θεατές και να γίνεται γρήγορα viral στα social media.

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Η κίνηση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις από την Israeli-American Council (IAC), η οποία ξεκίνησε petition ζητώντας από τον Ed Sheeran και την ομάδα της περιοδείας να απομακρύνουν τον Macklemore από τα επόμενα shows. Η οργάνωση υποστηρίζει ότι μια συναυλία δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως πλατφόρμα για μονομερή πολιτική τοποθέτηση και ζητά να υπάρξουν σαφή όρια για τα μηνύματα που παρουσιάζονται από τη σκηνή.

Τι είπε ο Macklemore στη συναυλία του Ed Sheeran

Ο Macklemore εξήγησε στο κοινό ότι ένας από τους λόγους που θέλησε να συμμετάσχει στην περιοδεία ήταν ακριβώς η δυνατότητα να μιλήσει μπροστά σε ένα τόσο μεγάλο κοινό για ζητήματα που θεωρεί σημαντικά. Αναφέρθηκε στους ανθρώπους που ζουν στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, υποστηρίζοντας ότι δεν πρέπει να αισθάνονται πως έχουν ξεχαστεί.

Παράλληλα, μίλησε για την ανάγκη όλοι οι άνθρωποι να μπορούν να ζουν με ασφάλεια και ελευθερία, πριν παρουσιάσει το «Hind’s Hall». Το τραγούδι είχε γραφτεί ως απάντηση στις φιλοπαλαιστινιακές φοιτητικές διαμαρτυρίες στις ΗΠΑ και έχει αποτελέσει σημαντικό κομμάτι της δημόσιας ακτιβιστικής δράσης του rapper.

Ο ίδιος επανέλαβε το μήνυμά του και σε δεύτερη εμφάνισή του στο MetLife Stadium, δείχνοντας ότι δεν επρόκειτο για μια αυθόρμητη φράση της στιγμής αλλά για θέση που επιλέγει να εκφράζει δημόσια.

Το Israeli-American Council υποστηρίζει ότι ο Macklemore χρησιμοποίησε μια παγκόσμια μουσική πλατφόρμα για να προωθήσει μια «μονομερή πολιτική ατζέντα». Μέσω της petition καλεί τον Ed Sheeran και τους υπεύθυνους της περιοδείας να τον απομακρύνουν από τις υπόλοιπες ημερομηνίες του Loop Tour.

Η αντίδραση, πάντως, δεν ήταν ίδια από όλους. Ενώ ορισμένοι θεατές επέκριναν την τοποθέτηση του rapper και υποστήριξαν ότι μια συναυλία δεν είναι ο κατάλληλος χώρος για τέτοιου είδους πολιτικές δηλώσεις, άλλοι τάχθηκαν δημόσια υπέρ του και επαίνεσαν την επιλογή του να χρησιμοποιήσει τη σκηνή για να μιλήσει για ανθρώπινα δικαιώματα.

Η απάντηση του Macklemore

Μετά το backlash, ο Macklemore υπερασπίστηκε τη στάση του. Σε ανάρτησή του υποστήριξε ότι η επιθυμία του να αντιμετωπίζονται όλοι οι άνθρωποι με ισότητα δεν θα έπρεπε να θεωρείται αμφιλεγόμενη, ενώ απευθύνθηκε και στην εβραϊκή κοινότητα, ξεκαθαρίζοντας ότι η κριτική του προς την ισραηλινή πολιτική δεν αποτελεί, όπως είπε, επίθεση προς τους Εβραίους.

Ο Ed Sheeran δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για την petition ή τη συγκεκριμένη διαμάχη, ενώ ο Macklemore παραμένει προγραμματισμένος ως opening act για επόμενες εμφανίσεις της αμερικανικής περιοδείας. Έτσι, προς το παρόν, το ερώτημα παραμένει ανοιχτό: θα συνεχίσει κανονικά ο rapper στο πλευρό του Sheeran ή η συγκεκριμένη εμφάνιση θα αλλάξει τα δεδομένα για τα επόμενα shows;

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