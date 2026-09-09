Συντετριμμένη η Μαρία Μαζωνάκη – Οι δραματικές στιγμές έξω από το «Ελπίς

Με μια ματιά Ο τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε αιφνιδίως σε ηλικία 54 ετών.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς» χωρίς σφυγμό και αναπνοή, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η αδελφή του, Μαρία Μαζωνάκη, έφτασε στο νοσοκομείο συντετριμμένη.

Ο καλλιτέχνης ετοίμαζε μεγάλη επετειακή συναυλία για 33 χρόνια καριέρας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η ελληνική μουσική σκηνή παραμένει παγωμένη και ανήμπορη να συνειδητοποιήσει την είδηση-σοκ του αιφνίδιου θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη σε ηλικία 54 ετών. Ο δημοφιλής και ανατρεπτικός καλλιτέχνης, που σημάδεψε με τη φωνή και την εκρηκτική του παρουσία δεκαετίες ολόκληρες στη νυχτερινή διασκέδαση, άφησε την τελευταία του πνοή βυθίζοντας σε βαρύ πένθος την οικογένεια, τους φίλους και τα εκατομμύρια των θαυμαστών του.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του νοσοκομείου «Ελπίς», ο τραγουδιστής μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στις 16:45, χωρίς σφυγμό και χωρίς να αναπνέει. Παρά τις υπεράνθρωπες και παρατεταμένες προσπάθειες των γιατρών να τον επαναφέρουν στη ζωή εφαρμόζοντας το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ΚΑΡΠΑ, ο θάνατός του διαπιστώθηκε επίσημα στις 17:40, με τις πρώτες πληροφορίες να αποδίδουν το τραγικό συμβάν σε ξαφνική ανακοπή καρδιάς.

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Συντετριμμένη η Μαρία Μαζωνάκη έξω από το νοσοκομείο

Λίγη ώρα μετά την τραγική επιβεβαίωση στο νοσοκομείο «Ελπίς», οι εικόνες που εκτυλίχθηκαν έξω από τα επείγοντα αποτύπωσαν με τον πιο σπαρακτικό τρόπο το μέγεθος της ανείπωτης οδύνης. Η αδελφή του τραγουδιστή, Μαρία Μαζωνάκη, έφτασε στο σημείο εμφανώς συντετριμμένη και ανήμπορη να διαχειριστεί το μέγεθος του σοκ.

Οι κάμερες και τα βλέμματα κατέγραψαν τις στιγμές βαρύτατης φόρτισης, με την ίδια να κρατάει το κεφάλι της με τα χέρια, έχοντας στο πλευρό της τον στενό της φίλο, Μπομπ Δημητρόφ, καθώς και την αδελφή τους, Βάσω, η οποία έσπευσε επίσης στο νοσοκομείο. Μέσα σε κλίμα βαθιάς συντριβής και σιωπής, οι οικείοι του βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια ξαφνική απώλεια, καλούμενοι να συνειδητοποιήσουν ότι ο άνθρωπός τους δεν βρίσκεται πια στη ζωή, επισφραγίζοντας με τον πιο οδυνηρό επίλογο μια περίοδο έντονων οικογενειακών δοκιμασιών.

Η συναυλία που ετοίμαζε στην Τεχνόπολη

Το τραγικότερο στοιχείο αυτής της ξαφνικής απώλειας είναι πως ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε ακριβώς τη στιγμή που βρισκόταν σε έναν δημιουργικό οίστρο, γεμάτος σχέδια και επαγγελματικά πλάνα για το άμεσο μέλλον. Ο «Μαζώ» ετοιμαζόταν με τεράστιο ενθουσιασμό για μια τεράστια επετειακή συναυλία που είχε προγραμματιστεί για τις 20 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με αφορμή τη συμπλήρωση 33 ολόκληρων χρόνων παρουσίας του στη δισκογραφία και τις ζωντανές εμφανίσεις.

Η συγκεκριμένη βραδιά είχε σχεδιαστεί ως μια φαντασμαγορική αναδρομή στα μεγαλύτερα hits της καριέρας του, συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν. Παράλληλα, στα σκαριά υπήρχαν και νέες προγραμματισμένες εμφανίσεις στο Θέατρο Άλσος, αποδεικνύοντας ότι ο καλλιτέχνης συνέχιζει να κοιτάζει μπροστά, να εξελίσσεται και να αντλεί ενέργεια από τη διαρκή επαφή του με το κοινό του. Η μοίρα, ωστόσο, είχε άλλα σχέδια, αφήνοντας ημιτελή τα όνειρα μιας μουσικής πορείας που έδινε πάντα το σύνθημα στο κόκκινο.

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