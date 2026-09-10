Μουσική 10.09.2026

Harry Styles: Ανακοινώνει νέες ημερομηνίες για το «Together, Together Tour 2027»

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Νέες ημερομηνίες έρχονται για τον Harry Styles το 2027, όμως θα είναι οι τελευταίες πόλεις του «Together, Together Tour»
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Harry Styles ανακοίνωσε νέες ημερομηνίες για το "Together, Together Tour" το 2027.
  • Οι νέες ημερομηνίες αφορούν τις τελευταίες πόλεις της παγκόσμιας περιοδείας.
  • Ο Styles ευχαρίστησε τους fans για την ανταπόκριση, η οποία ξεπέρασε τις προσδοκίες.
  • Ο τραγουδιστής δεν γνωρίζει ακόμη το επόμενο βήμα του μετά την ολοκλήρωση της περιοδείας.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Harry Styles ετοιμάζεται να συνεχίσει το ταξίδι του με το «Together, Together Tour» και το 2027, όμως αυτή τη φορά υπάρχει μια σημαντική λεπτομέρεια: οι νέες ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν θα αφορούν τις τελευταίες πόλεις της παγκόσμιας περιοδείας. Ο superstar ενημέρωσε προσωπικά τους fans του, αποκαλύπτοντας πως η ανακοίνωση έρχεται σήμερα, την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου.

Ο Harry Styles με υψωμένα χέρια σε σκηνή, αποκαλύπτοντας τη νέα του ζωή μετά την αλλαγή.
https://www.instagram.com/harrystyles/

Μέσα από ένα προσωπικό email προς τους fans, ο Harry Styles έκανε έναν μικρό απολογισμό της μέχρι τώρα πορείας του tour, που τον έχει οδηγήσει από το Άμστερνταμ και το Λονδίνο μέχρι το São Paulo, την Πόλη του Μεξικού και φυσικά τη Νέα Υόρκη. Εκεί πραγματοποιεί αυτή την περίοδο μια σειρά εμφανίσεων στο Madison Square Garden, με τη φετινή περιοδεία να έχει ήδη δημιουργήσει πολλές ξεχωριστές στιγμές.

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Το 2027, λοιπόν, φαίνεται πως θα αποτελέσει το τελευταίο κεφάλαιο του «Together, Together Tour». Ο ίδιος ο Harry άφησε, μάλιστα, ανοιχτό το ερώτημα για το τι θα ακολουθήσει μετά, λέγοντας πως δεν γνωρίζει ακόμη ποιο θα είναι το επόμενο βήμα του, αλλά ανυπομονεί να το ανακαλύψει.

Ο Harry Styles κέρασε churros τους fans του στο Μεξικό μετά τις συναυλίες, δείχνοντας τα χέρια του.
https://www.instagram.com/harrystyles/

Το μήνυμα του Harry Styles στους fans

Ο Harry Styles θέλησε να ευχαριστήσει όσους έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα στις συναυλίες του και να μοιραστεί μαζί τους πόσο ξεχωριστή έχει γίνει για εκείνον αυτή η περίοδος. Όπως ανέφερε, αρχικά η ιδέα μιας περιοδείας μέσα στο 2026 τού φαινόταν αρκετά απαιτητική, όμως η ανταπόκριση του κοινού ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

https://www.instagram.com/harrystyles/
https://www.instagram.com/harrystyles/

Παράλληλα, ο τραγουδιστής μίλησε για την ιδιαίτερη σχέση που έχει δημιουργηθεί με το κοινό του μέσα από τις συναυλίες, τονίζοντας πως η μουσική και η επαφή με τους fans είναι ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της ζωής του. Άλλωστε, βρίσκεται στη μουσική βιομηχανία από τα 16 του και, όπως εξομολογήθηκε, αισθάνεται εξαιρετικά τυχερός που συνεχίζει να ζει αυτές τις στιγμές.

harry_styles
https://www.instagram.com/harrystyles/

Η φετινή περιοδεία δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Μετά το τέλος των εμφανίσεών του στο Madison Square Garden στις 31 Οκτωβρίου, ο Harry Styles θα ταξιδέψει στην Αυστραλία, όπου έχει προγραμματισμένες έξι συναυλίες σε Melbourne και Sydney. Στη συνέχεια, το 2027 θα αποκαλυφθούν οι τελευταίοι σταθμοί του tour.

Ο Harry Styles στη σκηνή του Saturday Night Live για την παρουσίαση του νέου του άλμπουμ.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Και κάπως έτσι, οι fans έχουν πλέον έναν ακόμη λόγο να περιμένουν την επόμενη ανακοίνωση. Οι τελευταίες πόλεις του Together, Together έρχονται, ενώ το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα κάνει ο Harry Styles όταν πέσει η αυλαία της περιοδείας.

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Harry Styles περιοδεία 2027
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