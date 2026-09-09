Life 09.09.2026

Αν έχεις φυτά στο σπίτι, πρόσεξε τώρα την αλλαγή του καιρού – Τι πρέπει να αλλάξεις

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Η πρώτη ψύχρα φέρνει αλλαγές και στη φροντίδα των φυτών σου, από το πότισμα και το φως μέχρι τη θέση τους μέσα στο σπίτι
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Μείωσε σταδιακά το πότισμα, ελέγχοντας πρώτα την υγρασία του χώματος.
  • Μετακίνησε τα φυτά σε φωτεινότερα σημεία, μακριά από ρεύματα αέρα και καλοριφέρ.
  • Έλεγξε τα φύλλα και το χώμα για ξερά μέρη, έντομα ή υπερβολική υγρασία.
  • Κράτησε τα φυτά σε σταθερό σημείο, αποφεύγοντας τις συνεχείς μετακινήσεις.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μπορεί το φθινόπωρο να έχει μόλις κάνει την εμφάνισή του, όμως τα φυτά σου έχουν ήδη αρχίσει να καταλαβαίνουν την αλλαγή. Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες, οι πιο δροσερές νύχτες και η μικρότερη διάρκεια της ημέρας αλλάζουν τις ανάγκες τους και αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται να προσαρμόσεις λίγο και τη φροντίδα τους. Δεν χρειάζεται να κάνεις μεγάλες αλλαγές ή να μετατρέψεις το σπίτι σου σε θερμοκήπιο. Μερικές απλές κινήσεις αρκούν για να τα βοηθήσεις να περάσουν ομαλά από το καλοκαίρι στη νέα εποχή.

Pexels
Pexels

1. Μείωσε σταδιακά το πότισμα

Με την πτώση της θερμοκρασίας το χώμα στεγνώνει πιο αργά, επομένως δεν χρειάζεται να ποτίζεις τα φυτά σου τόσο συχνά όσο τους καλοκαιρινούς μήνες. Πριν πιάσεις το ποτιστήρι, έλεγξε πρώτα το χώμα με το δάχτυλό σου. Αν παραμένει υγρό, περίμενε λίγο ακόμη. Το υπερβολικό νερό αυτή την εποχή μπορεί να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από την έλλειψή του, ειδικά στα φυτά εσωτερικού χώρου.

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2. Βρες τους το σωστό σημείο

Τώρα που οι ώρες ηλιοφάνειας μειώνονται, τα φυτά σου χρειάζονται όσο περισσότερο φυσικό φως μπορούν να πάρουν. Μετακίνησέ τα, αν χρειάζεται, πιο κοντά σε ένα φωτεινό παράθυρο, χωρίς όμως να τα αφήσεις να ακουμπούν πάνω σε παγωμένο τζάμι. Παράλληλα, πρόσεξε τα ρεύματα αέρα. Ένα σημείο δίπλα σε πόρτα ή παράθυρο που ανοίγει συχνά μπορεί να γίνει αρκετά ψυχρό τις βραδινές ώρες.

Pexels
Pexels

3. Μην τα βάλεις κατευθείαν δίπλα στο καλοριφέρ

Μόλις αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία, είναι tempting να μεταφέρεις τα φυτά σου δίπλα στο καλοριφέρ για να τα κρατήσεις ζεστά. Ωστόσο, ο ξηρός και ζεστός αέρας από τη θέρμανση μπορεί να τα στρεσάρει και να ξεράνει τα φύλλα τους. Κράτησέ τα σε ένα φωτεινό και σχετικά σταθερό σημείο, μακριά τόσο από το έντονο κρύο όσο και από την άμεση θερμότητα.

Διάφορα μικρά φυτά εσωτερικού χώρου σε γλάστρες τοποθετημένα σε σειρά σε περβάζι
Πηγή: Unsplash

4. Έλεγξε τα φύλλα και το χώμα

Η αλλαγή εποχής είναι καλή στιγμή για έναν μικρό έλεγχο. Κοίτα προσεκτικά τα φύλλα, τόσο από πάνω όσο και από κάτω, και απομάκρυνε όσα είναι ξερά ή κατεστραμμένα. Παράλληλα, έλεγξε το χώμα για τυχόν έντομα ή σημάδια υπερβολικής υγρασίας. Αν παρατηρήσεις κάτι ασυνήθιστο, αντιμετώπισέ το νωρίς, πριν εξαπλωθεί και επηρεάσει ολόκληρο το φυτό.

Γυναίκα με λευκό φόρεμα ποτίζει κόκκινα λουλούδια σε μπαλκόνι με πράσινο ποτιστήρι.
Πηγή: Unsplash

5. Μην τα μετακινείς συνέχεια

Τα φυτά χρειάζονται χρόνο για να προσαρμοστούν στις αλλαγές. Αν βρεις ένα σημείο με αρκετό φως, σταθερή θερμοκρασία και χωρίς έντονα ρεύματα αέρα, προσπάθησε να το κρατήσεις. Οι συνεχείς μετακινήσεις από μέσα προς τα έξω ή από ένα δωμάτιο σε άλλο μπορούν να τα στρεσάρουν περισσότερο, ειδικά όταν η θερμοκρασία αλλάζει αισθητά μέσα στην ίδια ημέρα.

Pexels
Pexels

6. Κράτησε την υγρασία σε ισορροπία

Με τη θέρμανση να επιστρέφει σταδιακά στο σπίτι, ο αέρας μπορεί να γίνει πιο ξηρός. Αν έχεις φυτά που αγαπούν την υγρασία, μπορεί να χρειαστούν λίγη περισσότερη προσοχή. Ένας υγραντήρας μπορεί να βοηθήσει, ενώ μπορείς επίσης να τοποθετήσεις τα φυτά σου σε ομάδες, ώστε να δημιουργείται ένα πιο υγρό μικροκλίμα γύρω τους. Πρόσεξε όμως να μην αφήνεις μόνιμα βρεγμένο το χώμα ή τα φύλλα, γιατί η υπερβολική υγρασία μπορεί να ευνοήσει μυκητολογικά προβλήματα.

Διάφορα μικρά φυτά εσωτερικού χώρου σε γλάστρες πάνω σε ξύλινο πάτωμα
Πηγή: Unsplash

7. Κάνε ένα μικρό «φθινοπωρινό check»

Το σημαντικότερο είναι να μην αντιμετωπίζεις όλα τα φυτά σου με τον ίδιο τρόπο. Άλλα χρειάζονται περισσότερο φως, άλλα λιγότερο νερό και άλλα πρέπει να μεταφερθούν σε εσωτερικό χώρο πριν πέσει κι άλλο η θερμοκρασία.

Pexels
Pexels

Τώρα που ξεκίνησε η ψύχρα, λοιπόν, κάνε έναν μικρό έλεγχο στη γωνιά με τα φυτά σου. Δες ποια χρειάζονται περισσότερο φως, ποια θέλουν λιγότερο πότισμα και ποια πρέπει να προστατευτούν από το κρύο. Με αυτές τις μικρές αλλαγές, θα τα βοηθήσεις να προσαρμοστούν στη νέα εποχή και να παραμείνουν όμορφα και υγιή μέχρι την άνοιξη.

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Back to base σπίτι φυτά
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