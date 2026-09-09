«Throttled»: Ο Josh Heuston πρωταγωνιστεί στη νέα romance παραγωγή της Amazon MGM

Με μια ματιά Η Amazon MGM Studios αποκτά τα παγκόσμια δικαιώματα του best seller «Throttled» της Lauren Asher.

Ο Josh Heuston πρωταγωνιστεί ως οδηγός αγώνων σε μια ιστορία απαγορευμένου έρωτα και έντονου ανταγωνισμού.

Η ταινία συνδυάζει romance, motorsport και οικογενειακές σχέσεις, βασισμένη στην πρώτη ιστορία της σειράς Dirty Air.

Η Nzingha Stewart σκηνοθετεί, με τη Melissa Osborne στο σενάριο, και η Lauren Asher είναι executive producer. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν υπάρχει ένα πράγμα που ξέρει να κάνει καλά το σύγχρονο romance, είναι να σε βάζει σε έναν κόσμο όπου δύο άνθρωποι ξέρουν ότι δεν πρέπει να είναι μαζί και, παρ’ όλα αυτά, δεν μπορούν να μείνουν μακριά ο ένας από τον άλλον. Αυτό ακριβώς φαίνεται πως ετοιμάζεται να κάνει το «Throttled», η νέα κινηματογραφική μεταφορά της Amazon MGM Studios που βασίζεται στο ομώνυμο best seller της Lauren Asher.

Και αν είσαι φαν των ιστοριών με απαγορευμένους έρωτες, έντονο ανταγωνισμό, οικογενειακές σχέσεις που περιπλέκουν τα πάντα και, φυσικά, άφθονο motorsport, τότε έχεις έναν ακόμη τίτλο να προσθέσεις στη λίστα σου. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο βρίσκεται ο Josh Heuston, τον οποίο γνωρίζεις ήδη από το «Off Campus» του Prime Video, και αυτή τη φορά αφήνει πίσω του το κολεγιακό περιβάλλον για να βρεθεί στις πίστες των αγώνων, υποδυόμενος έναν οδηγό που βρίσκεται διαρκώς στα όρια – τόσο στον ανταγωνισμό όσο και στον έρωτα.

Διάβασε επίσης: Από τις σελίδες του best seller στην οθόνη του Netflix: Το «Better Than The Movies» αποκτά επιτέλους τη δική του ταινία

Η Amazon MGM αποκτά τα παγκόσμια δικαιώματα του «Throttled»

Η Amazon MGM Studios έχει αποκτήσει τα παγκόσμια δικαιώματα του «Throttled», φέρνοντας στην οθόνη την πρώτη ιστορία από τη δημοφιλή Dirty Air σειρά της Lauren Asher. Το project είναι μια κινηματογραφική μεταφορά που συνδυάζει δύο στοιχεία τα οποία έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα δημοφιλή στο σύγχρονο κοινό: το romance και τον κόσμο των αγώνων ταχύτητας. Η ιστορία ακολουθεί μια φιλόδοξη νεαρή γυναίκα, η οποία αποφασίζει να ακολουθήσει τον αδελφό της στο αγωνιστικό circuit. Εκεί, όμως, η ζωή της παίρνει μια απρόβλεπτη τροπή όταν γνωρίζει τον teammate του αδελφού της. Το πρόβλημα; Δεν πρόκειται απλώς για έναν άντρα που δεν θα έπρεπε να ερωτευτεί. Είναι ο μεγαλύτερος αντίπαλος του αδελφού της, ένας αδίστακτος οδηγός και ένας άνθρωπος με τον οποίο η έλξη μοιάζει από την αρχή καταδικασμένη να δημιουργήσει προβλήματα. Και κάπου εδώ αρχίζει το πραγματικό παιχνίδι του «Throttled».

Ο Josh Heuston αλλάζει «πίστα» μετά το «Off Campus»

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο θα δεις τον Josh Heuston, έναν από τους ηθοποιούς που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος χάρη στην επιτυχία του «Off Campus» στο Prime Video. Στη σειρά υποδύεται τον μουσικό Justin Kohl, σε ένα romance που κατάφερε να προσελκύσει 36 εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως μέσα στις πρώτες 12 ημέρες κυκλοφορίας του. Η επιτυχία αυτή δεν είναι καθόλου αμελητέα, καθώς το «Off Campus» σημείωσε το τρίτο μεγαλύτερο ντεμπούτο σεζόν στην ιστορία του streamer, πίσω μόνο από τα «The Lord of the Rings: The Rings of Power» και «Fallout».

Με το «Throttled», λοιπόν, ο Heuston κάνει ένα αρκετά διαφορετικό βήμα. Από το κολεγιακό romance περνά σε έναν κόσμο γεμάτο ταχύτητα, ανταγωνισμό και πολύ μεγαλύτερη ένταση. Ο χαρακτήρας που καλείται να υποδυθεί βρίσκεται στο κέντρο ενός απαγορευμένου ειδυλλίου και, σύμφωνα με την ιστορία του βιβλίου, δεν είναι ακριβώς ο τύπος άντρα που θα περίμενες να λειτουργήσει ως ρομαντικός ήρωας. Ακριβώς εκεί, όμως, βρίσκεται και ένα μεγάλο μέρος της γοητείας του χαρακτήρα.

Διάβασε επίσης: Sterling Point: Όλα όσα περιμένουμε να δούμε στη 2η σεζόν

Τι θα δεις στην ιστορία του «Throttled»

Το «Throttled» είναι το πρώτο βιβλίο της Dirty Air σειράς της Lauren Asher και στηρίζεται σε μια απλή αλλά ιδιαίτερα αποτελεσματική συνταγή: βάλε δύο ανθρώπους που δεν πρέπει να είναι μαζί στον ίδιο χώρο και άφησε την ένταση να κάνει τα υπόλοιπα. Η ηρωίδα βρίσκεται στο racing circuit εξαιτίας του αδελφού της. Ο πρωταγωνιστής είναι ο teammate του, αλλά ταυτόχρονα και ο μεγαλύτερος αγωνιστικός του αντίπαλος. Άρα, όσο περισσότερο χρόνο περνούν μαζί, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να αγνοήσουν την έλξη που αναπτύσσεται μεταξύ τους.

Το romance, όμως, δεν έρχεται χωρίς συνέπειες. Η σχέση τους μπορεί να επηρεάσει την οικογένεια, την ομάδα και τον ανταγωνισμό μέσα στην πίστα, δημιουργώντας ένα τρίγωνο ανάμεσα στον έρωτα, την αφοσίωση και τη φιλοδοξία. Και αυτό είναι ίσως το στοιχείο που κάνει το «Throttled» ιδιαίτερα ενδιαφέρον για μια κινηματογραφική μεταφορά: δεν έχεις απλώς ένα ζευγάρι που ερωτεύεται. Έχεις δύο ανθρώπους που βρίσκονται σε έναν κόσμο όπου κάθε λάθος μπορεί να έχει κόστος.

Ποιοι βρίσκονται πίσω από την ταινία

Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει η Nzingha Stewart, η οποία έχει ήδη συνεργαστεί με το Prime Video μέσα από το «Daisy Jones & the Six». Η Stewart έχει αποσπάσει υποψηφιότητες για Emmy, DGA Award και PGA Award για τη δουλειά της στη δημοφιλή σειρά, γεγονός που προσθέτει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο νέο project. Το σενάριο υπογράφει η Melissa Osborne, γνωστή επίσης από τη συνεργασία της με το Prime Video στο «My Fault: London». Στην παραγωγή βρίσκονται οι Max Handelman και Elizabeth Banks μέσω της Brownstone Productions, μαζί με τους Jennifer Gibgot και Andrew Panay της Ethea Entertainment, καθώς και τον Garrett Grant. Executive producers είναι η Alison Small της Brownstone Productions και η ίδια η Lauren Asher. Με άλλα λόγια, πίσω από το «Throttled» υπάρχει μια ομάδα που έχει ήδη σημαντική εμπειρία σε projects με έντονο romance στοιχείο και ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία στο streaming.

Διάβασε επίσης: «Outer Banks»: Η 5η και τελευταία σεζόν έφτασε στο Netflix – Όσα πρέπει να ξέρεις!

Η Lauren Asher έχει ήδη ένα τεράστιο κοινό

Αν δεν έχεις διαβάσει τα βιβλία της Lauren Asher, ίσως τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να ρίξεις μια ματιά στη δουλειά της. Η συγγραφέας έχει πουλήσει περισσότερα από πέντε εκατομμύρια βιβλία παγκοσμίως, ενώ η Dirty Air σειρά έχει μεταφραστεί σε 14 γλώσσες. Το «Throttled» αποτελεί το πρώτο βιβλίο της συγκεκριμένης σειράς και η μεταφορά του στην οθόνη δίνει στην Amazon MGM την ευκαιρία να αξιοποιήσει ένα ήδη υπάρχον και ιδιαίτερα ενεργό fanbase. Αυτό είναι σημαντικό για μια romance παραγωγή, ειδικά σε μια εποχή όπου οι μεταφορές δημοφιλών μυθιστορημάτων έχουν γίνει ένα από τα πιο δυνατά χαρτιά των streaming πλατφορμών. Η επιτυχία των συγκεκριμένων adaptations έχει δείξει ότι ένα βιβλίο με πιστό κοινό μπορεί να λειτουργήσει ως ισχυρό σημείο εκκίνησης για μια κινηματογραφική ή τηλεοπτική παραγωγή.

Πότε θα κυκλοφορήσει το «Throttled»;

Εδώ χρειάζεται λίγη υπομονή. Η Amazon MGM έχει εξασφαλίσει τα παγκόσμια δικαιώματα και έχει ήδη ανακοινωθεί η βασική δημιουργική ομάδα και ο πρωταγωνιστής, όμως δεν έχει γίνει γνωστή ημερομηνία κυκλοφορίας. Επομένως, προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη ημερομηνία πρεμιέρας που να μπορείς να σημειώσεις στο ημερολόγιό σου. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι το project βρίσκεται πλέον σε σταθερή πορεία ανάπτυξης, με σκηνοθέτιδα, σεναριογράφο, παραγωγούς και πρωταγωνιστή να έχουν ήδη συνδεθεί επίσημα με την ταινία. Και για τους fans της Lauren Asher, αυτό από μόνο του είναι αρκετό για να αρχίσει η αναμονή.

Γιατί το «Throttled» μπορεί να γίνει το επόμενο μεγάλο romance του Prime Video

Η Amazon MGM δεν ποντάρει απλώς σε έναν γνωστό τίτλο βιβλίου. Ποντάρει σε έναν συνδυασμό που έχει αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματικός στο streaming: δημοφιλές romance novel, ήδη υπάρχον fanbase, ανερχόμενος πρωταγωνιστής και μια δημιουργική ομάδα με προηγούμενη εμπειρία σε μεγάλες παραγωγές. Το «Throttled» έχει επίσης ένα ακόμη πλεονέκτημα: το motorsport. Ο κόσμος των αγώνων λειτουργεί ως κάτι περισσότερο από σκηνικό. Δημιουργεί έναν χώρο όπου η πίεση, ο ανταγωνισμός και η αδρεναλίνη μπορούν να ενισχύσουν το romance.

Και όταν ο άντρας που σε τραβάει είναι ταυτόχρονα ο άνθρωπος που δεν πρέπει να πλησιάσεις, επειδή βρίσκεται απέναντι από τον αδελφό σου, τότε η συνταγή γίνεται ακόμη πιο εκρηκτική. Αν, λοιπόν, περιμένεις μια romance ταινία που δεν θα περιοριστεί μόνο στην ερωτική ιστορία αλλά θα έχει ένταση, ανταγωνισμό και αρκετό γκάζι, το «Throttled» είναι ένας τίτλος που αξίζει να κρατήσεις στο ραντάρ σου. Γιατί αυτή τη φορά ο έρωτας δεν έρχεται απλώς με πεταλούδες στο στομάχι. Έρχεται με το πόδι στο γκάζι.

Διάβασε επίσης: