Noel και Liam Gallagher πιο αγαπημένοι από ποτέ: Η αγκαλιά των Oasis που σηματοδοτεί το τέλος της κόντρας

Από τις ατελείωτες κόντρες και την απόσταση μέχρι τις κοινές συνεντεύξεις και τα χαμόγελα στο red carpet, οι Noel και Liam Gallagher φαίνεται πως τα ξαναβρήκαν μέσα από την περιοδεία των Oasis

Με μια ματιά Noel και Liam Gallagher εμφανίστηκαν μαζί και αγκαλιασμένοι στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ των Oasis στο Λονδίνο.

Η αγκαλιά τους σηματοδοτεί μια αλλαγή στη σχέση τους, μετά από δεκαετίες δημόσιων συγκρούσεων και αποστασιοποίησης.

Η περιοδεία επανένωσης των Oasis με 111 συναυλίες φάνηκε να τους φέρνει πιο κοντά, δίνοντάς τους μια δεύτερη ευκαιρία.

Οι κοινές συνεντεύξεις και η εμφάνιση στην πρεμιέρα δείχνουν μια νέα εποχή για τους αδελφούς Gallagher, εστιάζοντας στην επανασύνδεση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν έχεις συνδέσει το όνομα των Oasis με θρυλικά τραγούδια, τεράστιες συναυλίες και μια αδελφική κόντρα που για χρόνια έμοιαζε αδύνατο να τελειώσει, η εικόνα που αντίκρισες στην πρεμιέρα του νέου ντοκιμαντέρ τους στο Λονδίνο μάλλον σε έκανε να κοιτάξεις δύο φορές. Ο Noel και ο Liam Gallagher εμφανίστηκαν μαζί, χαμογελαστοί και αγκαλιασμένοι, σε μια στιγμή που δύσκολα θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη. Στο Cineworld της Leicester Square, εκεί όπου συγκεντρώθηκαν τα φώτα για το «Oasis: Don’t Look Back In Anger», οι δύο αδελφοί δεν έμοιαζαν απλώς με δύο μουσικούς που επιστρέφουν στο προσκήνιο. Έμοιαζαν, περισσότερο από κάθε άλλη φορά τα τελευταία χρόνια, με δύο αδέλφια που έχουν αφήσει πίσω τους ένα μεγάλο κομμάτι από όσα τους χώρισαν.

Και αν υπάρχει κάτι που κάνει αυτή την εικόνα ακόμη πιο δυνατή, είναι η ιστορία που κουβαλά πίσω της. Οι Noel και Liam Gallagher έχουν περάσει δεκαετίες ανταλλάσσοντας αιχμές, διαφωνώντας δημόσια και αποδεικνύοντας πως η σχέση τους μπορούσε ανά πάσα στιγμή να μετατραπεί από δημιουργική συνεργασία σε ανοιχτή σύγκρουση. Για τους Oasis, άλλωστε, η ένταση ανάμεσα στους δύο αδελφούς είχε γίνει σχεδόν μέρος του μύθου τους. Αυτή τη φορά, όμως, το σκηνικό ήταν διαφορετικό. Και η αγκαλιά τους στην πρεμιέρα έδωσε ίσως το πιο καθαρό μήνυμα ότι κάτι έχει αλλάξει.

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Η αγκαλιά των Noel και Liam Gallagher που τα είπε όλα

Δεν χρειάστηκαν μεγάλες δηλώσεις για να κλέψουν την παράσταση οι δύο Gallagher. Μπροστά στις κάμερες, ο Noel και ο Liam στάθηκαν ο ένας δίπλα στον άλλον και αγκαλιάστηκαν, προσφέροντας στους φωτογράφους μια εικόνα που μέχρι πρόσφατα θα έμοιαζε σχεδόν απίθανη. Για χρόνια, η σχέση τους αποτελούσε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα κεφάλαια της ιστορίας των Oasis. Οι μεταξύ τους συγκρούσεις ήταν συχνά δημόσιες και η απόσταση που δημιουργήθηκε ανάμεσά τους μετά τη διάλυση του συγκροτήματος έμοιαζε βαθιά. Γι’ αυτό και η συγκεκριμένη εμφάνιση δεν είχε απλώς τη σημασία μιας πρεμιέρας.

Είχε συμβολισμό. Αν παρακολουθείς την πορεία των Oasis, γνωρίζεις πως η ιστορία των δύο αδελφών δεν είναι απλώς μια ιστορία για τη μουσική. Είναι και μια ιστορία για μια οικογένεια που δοκιμάστηκε από την επιτυχία, την πίεση, τη δημοσιότητα και τις προσωπικές συγκρούσεις. Το γεγονός ότι σήμερα μπορούν να εμφανίζονται μαζί και να δείχνουν τόσο άνετοι ο ένας δίπλα στον άλλον είναι από μόνο του ένα σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία τους.

Η οικογένεια των Gallagher ήταν εκεί

Η βραδιά είχε έντονα οικογενειακό χαρακτήρα, αφού στο πλευρό των δύο μουσικών βρέθηκαν και αρκετά από τα παιδιά τους. Ανάμεσά τους ήταν η model Anais, αλλά και οι Gene και Lennon, οι οποίοι δεν πέρασαν απαρατήρητοι καθώς η ομοιότητά τους με τους διάσημους πατέρες τους είναι εντυπωσιακή. Έτσι, η πρεμιέρα δεν έμοιαζε απλώς με ακόμη μία λαμπερή red carpet εμφάνιση. Είχε την αίσθηση μιας οικογενειακής στιγμής, ιδιαίτερα συμβολικής για δύο ανθρώπους που έχουν περάσει μεγάλο μέρος της ζωής τους αντιμέτωποι με τις εντάσεις της σχέσης τους. Και ίσως αυτό να είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της νέας εποχής των Oasis. Πίσω από τα εκατομμύρια, τις συναυλίες και το τεράστιο ενδιαφέρον του κοινού, υπάρχει πλέον και μια διαφορετική σχέση ανάμεσα στους δύο πρωταγωνιστές της μπάντας.

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Noel και Liam Gallagher: δύο διαφορετικά στιλ, μία κοινή εμφάνιση

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι δύο Gallagher κράτησαν και στην πρεμιέρα το προσωπικό τους στιλ. Ο Noel επέλεξε ένα cool σύνολο με denim και καφέ suede jacket, η αξία του οποίου έφτανε τις £1.890, δημιουργώντας μια εμφάνιση που παρέπεμπε στην understated αισθητική που έχει υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια. Ο Liam, από την άλλη, έμεινε πιστός σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια της εμφάνισής του: το signature παρκά του. Για έναν άνθρωπο που έχει καταφέρει να κάνει το συγκεκριμένο πανωφόρι σχεδόν συνώνυμο με την εικόνα του, η επιλογή δεν θα μπορούσε να είναι πιο Liam Gallagher. Και κάπως έτσι, ακόμη και στο red carpet, οι δύο αδελφοί παρέμειναν διαφορετικοί. Ίσως αυτό να είναι, τελικά, ένα κομμάτι της γοητείας των Oasis.

Από την ένταση στην επανένωση των Oasis

Το «Oasis: Don’t Look Back In Anger» επιστρέφει στην ιστορία του συγκροτήματος, καταγράφοντας την εκρηκτική άνοδο των Oasis, τις μεγάλες επιτυχίες, τις συγκρούσεις και φυσικά την πολυαναμενόμενη επιστροφή τους στη σκηνή. Η επανένωση δεν ήταν μια απλή μουσική επιστροφή. Περιλάμβανε συνολικά 111 συναυλίες και απέφερε στους Noel και Liam Gallagher περισσότερα από £100 εκατομμύρια. Ωστόσο, πίσω από τη λάμψη της επιστροφής υπήρχε και μια πολύ διαφορετική πραγματικότητα.

Στην αρχή των προβών, οι δύο αδελφοί εξακολουθούσαν να έχουν μια ιδιαίτερα τεταμένη σχέση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται για την περίοδο εκείνη, σχεδόν δεν αντάλλασσαν κουβέντα. Αυτό κάνει ακόμη πιο ενδιαφέρουσα τη σημερινή εικόνα τους. Γιατί δεν ήταν δεδομένο ότι η περιοδεία θα τους έφερνε πιο κοντά. Θα μπορούσε κάλλιστα να συμβεί το αντίθετο. Η συνεχής συνύπαρξη, η πίεση των συναυλιών, τα ταξίδια και η τεράστια προσοχή από τα μέσα ενημέρωσης θα μπορούσαν να αναζωπυρώσουν τις παλιές εντάσεις. Τελικά, όμως, φαίνεται πως συνέβη κάτι διαφορετικό.

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Τα 111 shows που άλλαξαν τη σχέση τους

Μέσα από τα κοινά ταξίδια και τη συνεχή επαφή που απαιτούσε η περιοδεία, ο Noel και ο Liam άρχισαν σταδιακά να ξαναβρίσκουν έναν κοινό κώδικα επικοινωνίας. Η σχέση τους δεν άλλαξε από τη μία ημέρα στην άλλη. Δεν εξαφανίστηκαν μαγικά όλα όσα είχαν συμβεί στο παρελθόν. Όμως η καθημερινή συνύπαρξη φαίνεται πως τους έδωσε ξανά την ευκαιρία να πλησιάσουν. Και αυτή είναι ίσως η πιο ανθρώπινη πλευρά της ιστορίας.

Γιατί πριν από τους Oasis, πριν από τα στάδια, τα εκατομμύρια και τον μύθο, υπάρχουν δύο αδέλφια. Δύο άνθρωποι που μεγάλωσαν μαζί, δημιούργησαν μαζί κάτι τεράστιο και στη συνέχεια πέρασαν χρόνια χωρίς να μπορούν να συνυπάρξουν εύκολα. Η περιοδεία φαίνεται πως λειτούργησε σαν μια δεύτερη ευκαιρία. Μάλιστα, οι διοργανωτές είχαν συμφωνήσει οι αμοιβές των δύο μουσικών να καταβληθούν μετά την ολοκλήρωση και των 111 shows, γεγονός που πρόσθετε ακόμη μία παράμετρο σε ένα ήδη απαιτητικό εγχείρημα.

Οι κοινές συνεντεύξεις των Gallagher έχουν τη δική τους σημασία

Ιδιαίτερη θέση στο «Don’t Look Back In Anger» έχουν και οι κοινές συνεντεύξεις των Noel και Liam Gallagher. Πρόκειται για τις πρώτες κοινές συνεντεύξεις των δύο αδελφών εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες, κάτι που από μόνο του αποτελεί είδηση για τους φίλους των Oasis. Αν έχεις παρακολουθήσει έστω και λίγο την ιστορία τους, καταλαβαίνεις γιατί αυτό έχει τόσο μεγάλη σημασία. Οι δύο Gallagher έχουν μιλήσει αμέτρητες φορές για τον έναν και τον άλλον, αλλά συνήθως από διαφορετικές πλευρές και μέσα από μια σχέση που παρέμενε φορτισμένη. Τώρα, όμως, κάθονται ξανά μαζί μπροστά στις κάμερες. Και αυτή η εικόνα, σε συνδυασμό με την αγκαλιά τους στην πρεμιέρα, δημιουργεί μια πολύ διαφορετική αφήγηση για τους Oasis.

Μια νέα εποχή για τους Oasis

Δεν χρειάζεται να διαγράψεις όσα έχουν προηγηθεί για να αναγνωρίσεις ότι κάτι έχει αλλάξει. Η ιστορία των Noel και Liam Gallagher είναι γεμάτη αντιφάσεις. Από τη μία πλευρά, πρόκειται για δύο αδελφούς που μπορούν να δημιουργήσουν μαζί μουσική ικανή να γεμίζει στάδια σε ολόκληρο τον κόσμο. Από την άλλη, η προσωπική τους σχέση έχει δοκιμαστεί όσο λίγες σχέσεις στη βρετανική μουσική σκηνή. Κι όμως, στην πρεμιέρα του «Oasis: Don’t Look Back In Anger» στο Λονδίνο, αυτό που έμεινε περισσότερο δεν ήταν τα ρούχα, οι φωτογραφίες ή ακόμη και τα οικονομικά μεγέθη της επανένωσης.

Ήταν η αγκαλιά. Ήταν το χαμόγελο. Ήταν η αίσθηση ότι δύο άνθρωποι που για χρόνια έμοιαζαν να βρίσκονται σε διαφορετικές πλευρές κατάφεραν να συναντηθούν ξανά στη μέση. Και ίσως αυτό να είναι το πιο όμορφο κεφάλαιο της επιστροφής των Oasis. Γιατί η μεγάλη είδηση δεν είναι μόνο ότι ο Noel και ο Liam Gallagher ανέβηκαν ξανά μαζί στη σκηνή. Είναι ότι, μέσα από 111 συναυλίες, αμέτρητα ταξίδια και μια κοινή διαδρομή που ξεκίνησε με μεγάλη ένταση, φαίνεται πως ξαναβρήκαν κάτι πολύ πιο προσωπικό: τη σύνδεση που είχαν ως αδέλφια. Στο τέλος, λοιπόν, το «Don’t Look Back In Anger» δεν αφορά μόνο ένα συγκρότημα που επέστρεψε. Αφορά και δύο αδέλφια που, ύστερα από χρόνια θυμού, απόστασης και δημόσιων συγκρούσεων, δείχνουν επιτέλους έτοιμα να κοιτάξουν μπροστά. Και αυτή τη φορά, χωρίς να χρειάζεται να κοιτάξουν πίσω με θυμό.

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