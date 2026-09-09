Το workout της Δώρας Παντέλη: 3 ασκήσεις που αξίζει να βάλεις στο πρόγραμμά σου

Η Δώρα Παντέλη μίλησε για τη σημασία της συνέπειας στη γυμναστική και εμείς κρατάμε το fitness inspo με 3 ασκήσεις

Με μια ματιά Η Δώρα Παντέλη τονίζει τη σημασία της συνέπειας και της πειθαρχίας στη γυμναστική, ακόμη και με γεμάτο πρόγραμμα.

Η Δώρα Παντέλη γυμνάζεται για να είναι μια υγιής και δυνατή μητέρα για τον γιο της.

Τρεις ασκήσεις με βάρη που προτείνει είναι goblet squats, Romanian deadlifts και walking lunges.

Το βασικό μήνυμα είναι ότι η συνέπεια και η πειθαρχία στη γυμναστική βελτιώνουν την καθημερινότητα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Δώρα Παντέλη μάς έδωσε μια μικρή γεύση από την απαιτητική προπόνησή της και απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι η γυμναστική θέλει κυρίως συνέπεια και πειθαρχία. Η αθλητικογράφος μοιράστηκε βίντεο από το γυμναστήριο, δείχνοντας ότι ακόμη και με ένα γεμάτο πρόγραμμα βρίσκει χρόνο για να κινηθεί και να φροντίσει το σώμα της.

Μάλιστα, όπως εξήγησε, δεν προπονείται επειδή έχει άπλετο ελεύθερο χρόνο, αλλά ακριβώς επειδή οι υποχρεώσεις της είναι πολλές. Ανάμεσα στη δουλειά, τα ταξίδια και τη μητρότητα, η ίδια προσπαθεί να παραμένει ενεργή και να διατηρεί μια σταθερή σχέση με την άσκηση.

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Το ακόμη πιο δυνατό κομμάτι είναι το κίνητρό της. Η Δώρα Παντέλη αποκάλυψε πως πλέον γυμνάζεται και για τον γιο της, θέλοντας να είναι μια υγιής, δυνατή και γεμάτη ενέργεια μαμά. Με αφορμή λοιπόν το fitness inspo που μας έδωσε, συγκεντρώνουμε τρεις ασκήσεις με βάρη που μπορείς να εντάξεις στο πρόγραμμά σου για να δουλέψεις ολόκληρο το σώμα.

3 ασκήσεις με βάρη για δυνατό σώμα

1. Goblet squats

Τα squats είναι από τις πιο κλασικές ασκήσεις για πόδια και γλουτούς, ενώ με έναν αλτήρα μπορείς να αυξήσεις την αντίσταση. Κράτησε έναν αλτήρα μπροστά από το στήθος σου, κατέβασε το σώμα ελεγχόμενα προς τα κάτω και ανέβα ξανά, κρατώντας τον κορμό σταθερό.

Είναι μια απλή αλλά αρκετά απαιτητική άσκηση, ειδικά όταν αυξάνεις σταδιακά το βάρος.

2. Romanian deadlifts

Θες να δουλέψεις γλουτούς και πίσω μέρος των ποδιών; Τα Romanian deadlifts με αλτήρες είναι μια πολύ καλή επιλογή. Κράτησε τα βάρη κοντά στα πόδια, λύγισε ελαφρά τα γόνατα και σπρώξε τους γοφούς προς τα πίσω, κρατώντας την πλάτη σε ουδέτερη θέση.

Το μυστικό εδώ δεν είναι να σηκώσεις όσο περισσότερο βάρος μπορείς, αλλά να εκτελείς την κίνηση σωστά και ελεγχόμενα.

3. Walking lunges με αλτήρες

Τα walking lunges είναι ιδανικά αν θέλεις μια άσκηση που ενεργοποιεί τα πόδια και τους γλουτούς και παράλληλα απαιτεί ισορροπία και σταθερότητα. Κράτησε έναν αλτήρα σε κάθε χέρι και κάνε διαδοχικά προβολές προς τα εμπρός, εναλλάσσοντας τα πόδια.

Μπορείς να ξεκινήσεις με μικρό βάρος και να αυξήσεις σταδιακά την αντίσταση, ανάλογα με το επίπεδό σου.

Το fitness lesson της Δώρας Παντέλη

Πέρα από τις ασκήσεις, το βασικό μήνυμα της Δώρας Παντέλη είναι ίσως ακόμη πιο σημαντικό: δεν χρειάζεται να περιμένεις να βρεις την τέλεια στιγμή για να ξεκινήσεις. Η ίδια υποστηρίζει πως ακόμη και μια σύντομη προπόνηση μπορεί να έχει αξία όταν γίνεται με συνέπεια και πως η πειθαρχία που αποκτάς στο γυμναστήριο μπορεί να σε ακολουθήσει και στην υπόλοιπη ζωή σου.

Και κάπως έτσι, το fitness inspo από τη Δώρα Παντέλη δεν αφορά μόνο το πώς θα δείχνει το σώμα σου, αλλά κυρίως το πώς θα νιώθεις πιο δυνατή, ενεργή και γεμάτη ενέργεια στην καθημερινότητά σου.

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