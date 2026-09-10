Fashion 10.09.2026

School ready: 6 outfits που θα φοράς ξανά και ξανά στο σχολείο

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7 stylish back to school outfits που δεν είναι μόνο για την πρώτη μέρα, αλλά θα γίνουν η αγαπημένη σου καθημερινή στολή
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η επιστροφή στο σχολείο απαιτεί έξυπνο "trans-seasonal" styling, συνδυάζοντας καλοκαιρινά και φθινοπωρινά κομμάτια.
  • Το total denim look με σκούρο τζιν παντελόνι και τζιν τζάκετ είναι μια άνετη και στιλάτη επιλογή.
  • Ένα πλεκτό με κοντό μανίκι, wide-leg τζιν και σουέντ τσάντα αποτελούν ιδανικό campus look.
  • Το trench coat με πουκάμισο και λευκό τζιν προσφέρει ένα κομψό "smart-casual" ντύσιμο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή στα θρανία έχει φτάσει στην κορύφωσή της, με τον πολυαναμενόμενο αγιασμό να πλησιάζει στις 11 Σεπτεμβρίου και την επίσημη έναρξη των μαθημάτων να ακολουθεί στις 14 Σεπτεμβρίου. Καθώς οι μέρες περνούν, η μεγαλύτερη πρόκληση αυτής της περιόδου δεν είναι άλλη από το τι θα φορέσεις για να κάνεις μια εντυπωσιακή και αξέχαστη επανεμφάνιση στην παρέα σου. Βρισκόμαστε ακριβώς στο μεταβατικό στάδιο ανάμεσα στις τελευταίες ζεστές μέρες του καλοκαιριού και την επίσημη είσοδο στο φθινόπωρο, κάτι που σημαίνει ότι ο καιρός είναι απολύτως απρόβλεπτος. Το μυστικό για τέλεια back to school outfits σε αυτή τη φάση είναι το έξυπνο «trans-seasonal» styling, δηλαδή η τέχνη του να συνδυάζεις τα αγαπημένα σου καλοκαιρινά staples με τις πρώτες φθινοπωρινές πινελιές, ώστε να παραμένεις άνετη, δροσερή αλλά και απόλυτα στιλάτη από το πρώτο κουδούνι μέχρι το απογευματινό καφεδάκι.

outfits_xeimwnas
https://www.instagram.com/elliee.rob/

Αν θες να μπεις στη νέα ακαδημαϊκή ή σχολική χρονιά με το πιο cool και ενημερωμένο στιλ, αφήνοντας πίσω σου το άγχος του «τι να φορέσω αύριο», παρακάτω θα βρεις 7 έξυπνα και stylish outfits εμπνευσμένα από κορυφαίους fashion experts. Είναι ιδανικά για να τα προσαρμόσεις εύκολα στις δικές σου εμφανίσεις και να κλέψεις τις εντυπώσεις από την πρώτη κιόλας μέρα!

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1. Double Denim

Το τζιν είναι ο απόλυτος σύμμαχος της φοιτητικής και σχολικής γκαρνταρόμπας. Με τις θερμοκρασίες να πέφτουν ελαφρώς, ένα total denim look είναι fail-proof και απίστευτα cool. Επίλεξε ένα σκούρο μπλε τζιν παντελόνι συνδυασμένο με ασορτί ή ελαφρώς διαφορετικού τόνου τζιν τζάκετ για μεγαλύτερη κομψότητα. Το πανωφόρι σε προστατεύει από το πρωινό αγιάζι, αλλά βγαίνει εύκολα αν η μέρα ζεσταθεί. Ολοκλήρωσε το look με άνετα sneakers.

denim_on_denim
https://www.instagram.com/emilisindlev/?hl=en

2. Πλεκτό με κοντό μανίκι + Τζιν + Suede Τσάντα

Το φθινόπωρο φέρνει την αγάπη μας για τα πλεκτά, αλλά τις πρώτες μέρες τα χοντρά κασμιρένια πουλόβερ είναι πιθανό να σε ζεστάνουν υπερβολικά. Η λύση ακούει στο short-sleeve knit. Συνδύασέ το με wide-leg τζιν ή relaxed trousers για το απόλυτο campus look, προσθέτοντας μια ευρύχωρη suede τσάντα για να χωράει τις σημειώσεις ή το λάπτοπ σου.

plekto_kontomaniko
https://www.instagram.com/toucheofficialmongolia/

3. Trench Coat + Πουκάμισο + Λευκό Τζιν

Μην αποχωρίζεσαι ακόμα τα αγαπημένα σου λευκά τζιν από το καλοκαίρι! Μπορείς να τα φέρεις απευθείας στο φθινόπωρο συνδυάζοντάς τα με το κλασικό σου trench coat και ένα λεπτό πλεκτό polo ή πουκάμισο. Είναι ο απόλυτος ορισμός του “smart-casual” ντυσίματος που δείχνει αβίαστα προσεγμένο και φωτεινό.

kampartina_polo_shirt
https://www.instagram.com/alexisforeman/?hl=en

4. Κλασικό Πουλόβερ + Τζιν + Loafers

Η απόλυτη, διαχρονική στολή για το φθινόπωρο. Ένα άνετο crew-neck πουλόβερ ελαφρώς μισο-βαλμένο μέσα σε ένα χαλαρό τζιν παντελόνι είναι μια δοκιμασμένη επιλογή που δεν αποτυγχάνει ποτέ. Πρόσθεσε κομψά φλατ παπούτσια και είσαι έτοιμη να κατακτήσεις την πανεπιστημιούπολη.

poulover_jeans
https://www.instagram.com/leasy_inparis/

5. Μακρυμάνικο Φόρεμα + Mary-Jane Flats

Για τις μέρες που βιάζεσαι, δεν έχεις χρόνο για συνδυασμούς και θες κάτι γρήγορο αλλά εντυπωσιακό, ένα μακρυμάνικο φόρεμα σε σκούρα ή γήινη απόχρωση είναι η σωτηρία σου. Συνδύασέ το με φλατ παπούτσια τύπου Mary-Jane και τα κατάλληλα minimal κοσμήματα, και έχεις έτοιμο το πιο chic outfit σε χρόνο dt.

makrimaniko_forema
https://www.instagram.com/ingridedvinsen/

6. Blazer + T-Shirt + Παντελόνι

Αν αναζητάς τη go-to επιλογή σου για τις πιο επίσημες μέρες, τις παρουσιάσεις ή απλώς για μια εμφάνιση με κύρος, ένα cool γκρι ή καρό blazer συνδυασμένο με απλό T-shirt και φαρδύ παντελόνι είναι μονόδρομος. Είναι σύγχρονο, άνετο και αποπνέει αυτοπεποίθηση.

office_fall_look
https://www.instagram.com/annaaborisovna/

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