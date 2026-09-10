Υγεία 10.09.2026

Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Πότε κάνεις «Restart» στο αίμα;

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Όσα πρέπει να ξέρεις για τη διαδικασία και τις παθήσεις όπου εφαρμόζεται
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Με μια ματιά
  • Η θεραπευτική πλασμαφαίρεση αφαιρεί το πλάσμα του αίματος, επιστρέφοντας τα κύτταρα στον ασθενή.
  • Το αφαιρεθέν πλάσμα αντικαθίσταται με ειδικά υγρά αναπλήρωσης.
  • Εφαρμόζεται σε αιματολογικές, νευρολογικές, νεφρολογικές και αγγειακές παθήσεις.
  • Χρησιμοποιείται σε μεταμοσχεύσεις, ηπατική ανεπάρκεια και για την απομάκρυνση επιβλαβών πρωτεϊνών.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η θεραπευτική πλασμαφαίρεση (Therapeutic Plasma Exchange – TPE) αποτελεί μια εξειδικευμένη ιατρική διαδικασία «καθαρισμού» του αίματος. Κατά τη διάρκειά της, το αίμα περνά από ένα ειδικό μηχάνημα που διαχωρίζει και αφαιρεί το πλάσμα, ενώ τα πολύτιμα κυτταρικά στοιχεία —δηλαδή τα ερυθρά και λευκά αιμοσφαίρια, καθώς και τα αιμοπετάλια— επιστρέφουν αμέσως στον οργανισμό.

Το πλάσμα που αφαιρείται αντικαθίσταται από ειδικά υγρά αναπλήρωσης, όπως διάλυμα αλβουμίνης 5%, φυσιολογικό ορό ή, σε πιο ιδιαίτερες περιπτώσεις, φρέσκο κατεψυγμένο πλάσμα.

Η μέθοδος αυτή αξιοποιείται αποτελεσματικά σε μια σειρά από σοβαρές παθήσεις:

  • Αιματολογικά νοσήματα: Όταν απαιτείται η άμεση απομάκρυνση επιβλαβών πρωτεϊνών ή αυτοαντισωμάτων από την κυκλοφορία, όπως συμβαίνει στη θρομβωτική θρομβοκυτταραιμική πορφύρα (TTP) ή στο πολλαπλό μυέλωμα.

  • Νευρολογικές διαταραχές: Παρέχει ουσιαστική ανακούφιση σε οξείες φάσεις και κρίσεις, όπως στη μυασθένεια Gravis, το σύνδρομο Guillain-Barré και σε υποτροπές της σκλήρυνσης κατά πλάκας.

  • Νεφρολογικά & αγγειακά θέματα: Εφαρμόζεται όταν εκδηλώνεται σοβαρή φλεγμονή στα αγγεία (αγγειίτιδες) που θέτει σε κίνδυνο τη λειτουργία των νεφρών.

  • Μεταμοσχεύσεις & έκτακτες περιστάσεις: Συμβάλλει στην πρόληψη ή την αντιμετώπιση της απόρριψης μοσχευμάτων, ενώ αξιοποιείται και ως υποστηρικτική θεραπεία σε βαριές περιπτώσεις ηπατικής ανεπάρκειας.

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πλασμαφαίρεση ΥΓΕΙΑ
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