Υγεία 07.08.2026

Το φαρμακείο των διακοπών: Ο πλήρης οδηγός για ασφαλείς εξορμήσεις και τα απαραίτητα Πρώτων Βοηθειών

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Το φαρμακείο των διακοπών αποτελεί τη σημαντικότερη «αποσκευή» για κάθε ταξιδιώτη, καθώς η σύνθεσή του εξαρτάται άμεσα από τον προορισμό, τη διάρκεια της διαμονής, τη φύση του ταξιδιού αλλά και τη συνολική κατάσταση υγείας του καθενός.
Mad.gr

Παράλληλα με τα φαρμακευτικά είδη, κάθε ταξιδιώτης οφείλει να έχει εύκαιρα τα στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση και τηλέφωνο) της Ελληνικής Πρεσβείας ή του Προξενείου, των τοπικών νοσοκομείων και κλινικών στον τόπο προορισμού, καθώς και την άμεση επαφή με τον οικογενειακό του ιατρό.

Το φαρμακείο των διακοπών αποτελεί τη σημαντικότερη «αποσκευή» για κάθε ταξιδιώτη, καθώς η σύνθεσή του εξαρτάται άμεσα από τον προορισμό, τη διάρκεια της διαμονής, τη φύση του ταξιδιού αλλά και τη συνολική κατάσταση υγείας του καθενός. Είτε σχεδιάζετε μια απόδραση σε κάποιον παραθαλάσσιο προορισμό είτε ένα ταξίδι στο εξωτερικό, η σωστή προετοιμασία και ο κατάλληλος εξοπλισμός πρώτων βοηθειών είναι ο μόνος τρόπος για να εξασφαλίσετε ξένοιαστες στιγμές χωρίς απρόοπτα.

Διαβάστε επίσης: -Ήλιος και μάτια: Ο αόρατος κίνδυνος του καλοκαιριού για την όραση

Φωτο: Ψηφιακή απεικόνιση / paron.gr
Φωτο: Ψηφιακή απεικόνιση / paron.gr

Ιδιαίτερα για τα άτομα που λαμβάνουν τακτική φαρμακευτική αγωγή ή πάσχουν από χρόνια νοσήματα, η οργάνωση των φαρμάκων στις χειραποσκευές, η εξασφάλιση των απαραίτητων ιατρικών βεβαιώσεων και η επάρκεια των σκευασμάτων είναι βήματα καθοριστικής σημασίας. Παράλληλα, τα βασικά αναλγητικά, τα αντιισταμινικά, τα είδη περιποίησης τραυμάτων και τα αντηλιακά προστασίας δεν πρέπει να λείπουν από κανένα νεσεσέρ.

Τι πρέπει να περιλαμβάνει το βασικό φαρμακείο του ταξιδιώτη;

Διαβάστε τη συνέχεια στο www.paron.gr

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

διακοπές καλοκαίρι ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΥΓΕΙΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Βουτιές χωρίς ρίσκο: 8 χρυσές οδηγίες για να απολαμβάνεις το νερό με απόλυτη ασφάλεια!

Βουτιές χωρίς ρίσκο: 8 χρυσές οδηγίες για να απολαμβάνεις το νερό με απόλυτη ασφάλεια!

07.08.2026
Επόμενο
Το «μπανάκι» της Ανδρομάχης είναι το πιο καλοκαιρινό post που θα δεις σήμερα

Το «μπανάκι» της Ανδρομάχης είναι το πιο καλοκαιρινό post που θα δεις σήμερα

07.08.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Αφήνεις τα ρούχα σου πολλές ώρες στον ήλιο; Το λάθος που τα κάνει να ξεθωριάζουν
Life

Αφήνεις τα ρούχα σου πολλές ώρες στον ήλιο; Το λάθος που τα κάνει να ξεθωριάζουν

07.08.2026
Πώς να κάνεις το σπίτι σου να δείχνει μεγαλύτερο με 3 έξυπνους τρόπους
Life

Πώς να κάνεις το σπίτι σου να δείχνει μεγαλύτερο με 3 έξυπνους τρόπους

07.08.2026
Η υγρασία «έγραψε» πάνω στο τραπέζι σου; Δες πώς θα σβήσεις τα σημάδια χωρίς κόπο
Life

Η υγρασία «έγραψε» πάνω στο τραπέζι σου; Δες πώς θα σβήσεις τα σημάδια χωρίς κόπο

06.08.2026
Καλοκαιρινές διακοπές με κατοικίδιο: Η checklist που θα σου λύσει τα χέρια
Life

Καλοκαιρινές διακοπές με κατοικίδιο: Η checklist που θα σου λύσει τα χέρια

05.08.2026
Μη γίνεις σαν αυτούς: Τι πρέπει να κάνεις με το κατοικίδιό σου όταν ξεσπάσει φωτιά
Life

Μη γίνεις σαν αυτούς: Τι πρέπει να κάνεις με το κατοικίδιό σου όταν ξεσπάσει φωτιά

04.08.2026
Αυτή είναι η ώρα που η θάλασσα είναι πιο καθαρή για μπάνιο
Life

Αυτή είναι η ώρα που η θάλασσα είναι πιο καθαρή για μπάνιο

02.08.2026
Η τσάντα σου δεν χωράει τίποτα; 4 έξυπνα κόλπα για να πάρεις μαζί σου όλα όσα χρειάζεσαι το καλοκαίρι
Life

Η τσάντα σου δεν χωράει τίποτα; 4 έξυπνα κόλπα για να πάρεις μαζί σου όλα όσα χρειάζεσαι το καλοκαίρι

01.08.2026
Το απόλυτο καλοκαιρινό refresh στο σπίτι: 5 αλλαγές που θα το κάνουν να «αναπνέει» δροσιά
Life

Το απόλυτο καλοκαιρινό refresh στο σπίτι: 5 αλλαγές που θα το κάνουν να «αναπνέει» δροσιά

01.08.2026
Φεύγεις διακοπές και αγχώνεσαι για τα φυτά σου; Αυτό είναι το πιο απλό hack για να μην ξεραθούν
Life

Φεύγεις διακοπές και αγχώνεσαι για τα φυτά σου; Αυτό είναι το πιο απλό hack για να μην ξεραθούν

01.08.2026
Μουσικός νανουρίζει λιοντάρια παίζοντας το «November rain» (βίντεο)

Μουσικός νανουρίζει λιοντάρια παίζοντας το «November rain» (βίντεο)

Χωνάκι ή κυπελλάκι; Σε αυτά τα 5 παγωτατζίδικα της Αθήνας η απάντηση είναι…και τα δύο!

Χωνάκι ή κυπελλάκι; Σε αυτά τα 5 παγωτατζίδικα της Αθήνας η απάντηση είναι…και τα δύο!

Αυτός είναι ο λόγος που οι beauty lovers αντικαθιστούν το μαύρο μολύβι με καφέ το καλοκαίρι

Αυτός είναι ο λόγος που οι beauty lovers αντικαθιστούν το μαύρο μολύβι με καφέ το καλοκαίρι

Αυτά είναι τα 4 prints στα μαγιό που θα βλέπεις σε κάθε παραλία φέτος!

Αυτά είναι τα 4 prints στα μαγιό που θα βλέπεις σε κάθε παραλία φέτος!

Πεινάς και εσύ μετά το ξενύχτι; 5 καντίνες στην Αθήνα που σώζουν τις βραδινές σου λιγούρες

Πεινάς και εσύ μετά το ξενύχτι; 5 καντίνες στην Αθήνα που σώζουν τις βραδινές σου λιγούρες

Πώς να ξεφλουδίζεις εύκολα το σκόρδο – Το kitchen trick που κάθε foodie πρέπει να ξέρει

Πώς να ξεφλουδίζεις εύκολα το σκόρδο – Το kitchen trick που κάθε foodie πρέπει να ξέρει

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

ΤΣΟΥΝΑΜΙ ψηφιακής οργής… συμπαρασύρει την κυβέρνηση

ΤΣΟΥΝΑΜΙ ψηφιακής οργής… συμπαρασύρει την κυβέρνηση

Ξορκίζουν τις διπλές εκλογές στο Μαξίμου

Ξορκίζουν τις διπλές εκλογές στο Μαξίμου

Ο καιρός των επομένων ημερών: Κανονικός Αύγουστος με δυνατούς βοριάδες και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας

Ο καιρός των επομένων ημερών: Κανονικός Αύγουστος με δυνατούς βοριάδες και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας