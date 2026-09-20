Life 20.09.2026

Η Κυριακή κρατά το μυστικό για καλύτερο ύπνο – Αυτές οι 4 συνήθειες κάνουν τη διαφορά

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Το μυστικό για βαθύ ύπνο κρύβεται σε αυτά τα βήματα που αγνοείς κάθε κυριακή και κοιμάσαι άσχημα χαλώντας ολο το weekend reset σου
Αργυρώ Καρατζά
Με μια ματιά
  • Άλλαξε τα σεντόνια σου κάθε Κυριακή για καθαριότητα και καλύτερο ύπνο.
  • Άνοιξε τα παράθυρα για ανανέωση του αέρα και χαμηλότερη θερμοκρασία στο δωμάτιο.
  • Άδειασε το κομοδίνο από το χάος για μείωση του στρες και καλύτερη χαλάρωση.
  • Δημιούργησε απόλυτο σκοτάδι στο υπνοδωμάτιο, καλύπτοντας φωτεινές πηγές.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Όταν σκέφτεσαι το καθάρισμα της Κυριακής, το μυαλό σου πηγαίνει αυτόματα στα πλυντήρια, στα ψώνια του σούπερ μάρκετ και στο μαγείρεμα για τις επόμενες ημέρες. Το υπνοδωμάτιο συνήθως μένει απέξω, αφού εκεί τίποτα δεν μοιάζει επείγον. Αν όμως ξυπνάς κουρασμένη, ήρθε η ώρα να αλλάξεις στρατηγική. Οι ειδικοί του ύπνου προτείνουν 5 γρήγορες συνήθειες για το βράδυ της Κυριακής που θα μεταμορφώσουν τον ύπνο σου.

Unsplash
Unsplash

Αν όμως ξεκινάς την εβδομάδα σου νιώθοντας ήδη κουρασμένη, ίσως φταίει το γεγονός ότι παραμελείς τον χώρο που σε φιλοξενεί για το ένα τρίτο της ημέρας σου. Οι ειδικοί του ύπνου προτείνουν να καθιερώσεις ένα γρήγορο «Sunday Reset» στο δωμάτιό σου. Με 5 απλές κινήσεις κάθε Κυριακή βράδυ, θα διώξεις το άγχος της επόμενης ημέρας και θα δημιουργήσεις το ιδανικό περιβάλλον για βαθύ, αναζωογονητικό ύπνο.

Διάβασε επίσης: Less is more: 5 πράγματα που «βαραίνουν» τη διακόσμηση χωρίς να το καταλαβαίνεις

1. Άλλαξε τα σεντόνια σου

Μην το αναβάλλεις για μέσα στην εβδομάδα. Το κρεβάτι σου είναι ένα προσωπικό μικροπεριβάλλον στο οποίο περνάς περίπου οκτώ ώρες κάθε βράδυ. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου, τα υφάσματα απορροφούν ιδρώτα, νεκρά κύτταρα του δέρματος, σκόνη και αλλεργιογόνα. Αν έχεις ευαισθησία σε αυτά, το πιθανότερο είναι να ξυπνάς μέσα στη νύχτα με μπουκωμένη μύτη, φτάρνισμα ή φαγούρα, χωρίς να καταλαβαίνεις το γιατί. Η συσσώρευση ακάρεων σκόνης μειώνει αποδεδειγμένα τη διάρκεια και την ποιότητα του ύπνου σου. Βάλε, λοιπόν, στο πρόγραμμα να στρώνεις καθαρά σεντόνια κάθε Κυριακή. Η αίσθηση της δροσιάς και της καθαριότητας θα σε χαλαρώσει αμέσως μόλις ξαπλώσεις.

Unsplash
Unsplash

 2. Άνοιξε τα παράθυρα για καθαρό αέρα

Πριν απλώσεις τα ολοκαίνουργια, καθαρά σου σεντόνια, κάνε μια βασική κίνηση , άνοιξε διάπλατα τα παράθυρα. Πολλές φορές ξεχνάμε ότι η ποιότητα του αέρα μέσα στο δωμάτιο παίζει τεράστιο ρόλο στο πώς κοιμόμαστε. Ο κακός αερισμός και η ζέστη αυξάνουν τα επίπεδα του διοξειδίου του άνθρακα στον χώρο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ξυπνάς συχνά μέσα στη νύχτα και να στερείσαι τα πολύτιμα λεπτά του βαθιού ύπνου που χρειάζεται ο οργανισμός σου για να ξεκουραστεί. Ανανέωσε τον αέρα του δωματίου σου κάθε Κυριακή και βεβαιώσου ότι η θερμοκρασία είναι επαρκώς χαμηλή και ευχάριστη πριν ξεκινήσει η απαιτητική εβδομάδα.

Unsplash
Unsplash

3. Άδειασε το κομοδίνο σου από το χάος

Ρίξε μια ματιά δίπλα σου. Μήπως το κομοδίνο σου είναι γεμάτο με μπερδεμένα καλώδια, αποδείξεις, μισοτελειωμένα καλλυντικά και αδιάβαστα χαρτιά; Το οπτικό χάος γύρω από το κρεβάτι λειτουργεί ως μια μόνιμη υπενθύμιση των εκκρεμοτήτων σου, κρατώντας τον εγκέφαλό σου σε εγρήγορση.Αυτή η υποσυνείδητη αναστάτωση αυξάνει τα επίπεδα της κορτιζόλης (της ορμόνης του στρες), η οποία με τη σειρά της μπλοκάρει τη μελατονίνη και καταστρέφει τον ύπνο σου. Πριν κοιμηθείς την Κυριακή, απομάκρυνε οτιδήποτε δεν έχει θέση εκεί. Ένα μίνιμαλ, καθαρό κομοδίνο στέλνει σήμα στο μυαλό σου ότι ήρθε η ώρα να χαλαρώσει. The Detox: Καθάρισε τη ζώνη γύρω από το κρεβάτι σου.

Η ξεκούραση είναι απαραίτητη για την ενέργεια και την ευεξία, συμπληρώνοντας την ιδανική fitness ρουτίνα.
Πηγή: Unsplash

Όταν καθαρίζεις το σπίτι, συνήθως εστιάζεις στα μεγάλα έπιπλα του σαλονιού και ξεχνάς τα σημεία που βρίσκονται κυριολεκτικά δίπλα στο πρόσωπό σου όταν κοιμάσαι. Το κεφαλάρι του κρεβατιού, το περβάζι του παραθύρου και ο χώρος κάτω από το κρεβάτι μαζεύουν τόνους σκόνης. Πάρε ένα νωπό πανί κάθε Κυριακή και κάνε ένα γρήγορο πέρασμα σε αυτές τις επιφάνειες για να μειώσεις τα αλλεργιογόνα.

Στοιχισμένο κρεβάτι με λευκά σεντόνια και μαξιλάρια, φωτισμένο από τις ακτίνες του ήλιου που περνούν μέσα από περσίδες.
Πηγή: Unsplash

Extra tip: Προτίμησε καθαριστικά χωρίς έντονα αρώματα και απόφυγε τα βαριά αρωματικά κεριά στο υπνοδωμάτιο. Οι έντονες μυρωδιές μπορούν να σε ξυπνήσουν κατά τη διάρκεια των ελαφριών σταδίων του ύπνου, χωρίς καν να το καταλάβεις.

Γυναίκα ξυπνά και τεντώνεται στο κρεβάτι, απολαμβάνοντας την πρωινή ηρεμία και την αίσθηση φρεσκάδας.
Πηγή: Unsplash

4. Κλείσε τα φώτα και κάνε μια μικρή αυτοψία στο σκοτάδι

Μήπως υπάρχει κάποιο έντονο λαμπάκι LED από τον φορτιστή του κινητού σου; Μήπως το ψηφιακό ρολόι φέγγει πολύ δυνατά; Μήπως περνάει φως από τις άκρες της κουρτίνας σου;Ακόμα κι αν νιώθεις ότι έχεις συνηθίσει αυτές τις μικρές ενοχλήσεις, οι έρευνες δείχνουν ότι η έκθεση σε έστω και ελάχιστο τεχνητό φως ή ο περιβαλλοντικός θόρυβος κατά τη διάρκεια της νύχτας διαταράσσουν τον ύπνο σου και αυξάνουν τις πιθανότητες νυχτερινής αφύπνισης. Κάλυψε τα περιττά λαμπάκια, διοργάνωσε τις κουρτίνες σου και χάρισε στον εαυτό σου το απόλυτο, θεραπευτικό σκοτάδι.

Νεαρή γυναίκα ξαπλωμένη σε λευκά σεντόνια, προσπαθώντας να κοιμηθεί τα ζεστά βράδια.
Πηγή: Pexels

Ακόμα κι αν νιώθεις ότι έχεις συνηθίσει αυτές τις μικρές ενοχλήσεις, οι έρευνες δείχνουν ότι η έκθεση σε έστω και ελάχιστο τεχνητό φως ή ο περιβαλλοντικός θόρυβος κατά τη διάρκεια της νύχτας διαταράσσουν τον ύπνο σου και αυξάνουν τις πιθανότητες νυχτερινής αφύπνισης. Κάλυψε τα περιττά λαμπάκια, διοργάνωσε τις κουρτίνες σου και χάρισε στον εαυτό σου το απόλυτο, θεραπευτικό σκοτάδι.

Διάβασε επίσης:

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

ύπνος
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Γυμνάζεσαι αλλά δεν βλέπεις αλλαγή – Αυτά είναι τα λάθη που κάνεις και μπλοκάρουν την πρόοδό σου

Γυμνάζεσαι αλλά δεν βλέπεις αλλαγή – Αυτά είναι τα λάθη που κάνεις και μπλοκάρουν την πρόοδό σου

20.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Γυμνάζεσαι αλλά δεν βλέπεις αλλαγή – Αυτά είναι τα λάθη που κάνεις και μπλοκάρουν την πρόοδό σου
Fitness

Γυμνάζεσαι αλλά δεν βλέπεις αλλαγή – Αυτά είναι τα λάθη που κάνεις και μπλοκάρουν την πρόοδό σου

20.09.2026
Έχεις 20 λεπτά πριν φύγεις; Έτσι θα δείχνεις περιποιημένη χωρίς να φανεί ότι άργησες
Life

Έχεις 20 λεπτά πριν φύγεις; Έτσι θα δείχνεις περιποιημένη χωρίς να φανεί ότι άργησες

20.09.2026
Δεν καταλαβαίνεις πώς τελειώνουν τα χρήματα – 5 tips για να μην ξεφεύγει το budget σου
Life

Δεν καταλαβαίνεις πώς τελειώνουν τα χρήματα – 5 tips για να μην ξεφεύγει το budget σου

20.09.2026
Πότε παθαίνει burnout κάθε ζώδιο – Τα σημάδια που δεν πρέπει να αγνοήσεις
Life

Πότε παθαίνει burnout κάθε ζώδιο – Τα σημάδια που δεν πρέπει να αγνοήσεις

20.09.2026
Το decor trend που βλέπεις παντού στα σπίτια των celebrities και ήρθε για να μείνει
Life

Το decor trend που βλέπεις παντού στα σπίτια των celebrities και ήρθε για να μείνει

20.09.2026
Το denim trends του φθινοπώρου που θα αλλάξουν όλα σου τα outfits
Fashion

Το denim trends του φθινοπώρου που θα αλλάξουν όλα σου τα outfits

20.09.2026
Jelly nails: Η νέα τρέλα στα νύχια που θυμίζει ζελεδάκια
Beauty

Jelly nails: Η νέα τρέλα στα νύχια που θυμίζει ζελεδάκια

20.09.2026
Οι γυναίκες λένε «ως εδώ» – Μήπως κάνεις κι εσύ mankeeping χωρίς να το ξέρεις;
Life

Οι γυναίκες λένε «ως εδώ» – Μήπως κάνεις κι εσύ mankeeping χωρίς να το ξέρεις;

19.09.2026
Γυμναστήριο: 3 tips για να μην μυρίζουν άσχημα τα αθλητικά σου ρούχα
Fitness

Γυμναστήριο: 3 tips για να μην μυρίζουν άσχημα τα αθλητικά σου ρούχα

19.09.2026
Cat-eye nails: Το μανικιούρ που «μαγνητίζει» τα βλέμματα και έχει γίνει εμμονή

Cat-eye nails: Το μανικιούρ που «μαγνητίζει» τα βλέμματα και έχει γίνει εμμονή

Βάζεις μαλακτικό στο πλυντήριο; Αυτά τα 6 πράγματα δεν πρέπει να τα πλένεις ποτέ με αυτό

Βάζεις μαλακτικό στο πλυντήριο; Αυτά τα 6 πράγματα δεν πρέπει να τα πλένεις ποτέ με αυτό

«Emotional Framing»: Το μυστικό των interior designers που μεταμορφώνει την ψυχολογία σου μέσα στο σπίτι

«Emotional Framing»: Το μυστικό των interior designers που μεταμορφώνει την ψυχολογία σου μέσα στο σπίτι

Οι 5 τάσεις στις μπότες που θα κάνουν τον αποχωρισμό του καλοκαιριού πιο εύκολο

Οι 5 τάσεις στις μπότες που θα κάνουν τον αποχωρισμό του καλοκαιριού πιο εύκολο

Ο Οκτώβριος τους ανήκει: Τα 4 ζώδια που θα δουν τη ζωή τους να γυρίζει υπέρ τους

Ο Οκτώβριος τους ανήκει: Τα 4 ζώδια που θα δουν τη ζωή τους να γυρίζει υπέρ τους

10 πράγματα να κάνεις αυτό το φθινόπωρο χωρίς να πιάσεις το κινητό σου

10 πράγματα να κάνεις αυτό το φθινόπωρο χωρίς να πιάσεις το κινητό σου

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6