Γυμναστήριο: 3 tips για να μην μυρίζουν άσχημα τα αθλητικά σου ρούχα

Από το gym bag μέχρι το πλυντήριο, υπάρχουν μερικά μικρά tricks που μπορούν να κάνουν τη διαφορά στα αθλητικά σου ρούχα

Με μια ματιά Μην αφήνεις τα ιδρωμένα ρούχα στην τσάντα του γυμναστηρίου για πολλή ώρα.

Μην χρησιμοποιείς υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού στο πλύσιμο των αθλητικών ρούχων.

Βεβαιώσου ότι τα αθλητικά ρούχα στεγνώνουν εντελώς πριν τα αποθηκεύσεις ή τα ξαναφορέσεις.

Η σωστή διαχείριση των ρούχων πριν και μετά την προπόνηση είναι σημαντική για την αποφυγή δυσάρεστων οσμών. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο moment μετά το γυμναστήριο που κανείς δεν θέλει να ζήσει: ανοίγεις την τσάντα σου και σε χτυπάει εκείνη η… γνώριμη μυρωδιά από τα αθλητικά ρούχα. Όσο κι αν τα έπλυνες την προηγούμενη φορά, κάποια μπλουζάκια, κολάν και κάλτσες φαίνεται να κρατούν τον ιδρώτα και τη μυρωδιά σαν να έχουν βάλει στόχο να μη φύγουν ποτέ. Και κάπως έτσι, το gym bag σου αποκτά τη δική του προσωπικότητα.

Το θέμα δεν είναι απαραίτητα ότι τα ρούχα σου δεν πλένονται σωστά. Τα συνθετικά υφάσματα που χρησιμοποιούνται συχνά στα αθλητικά ρούχα μπορούν να συγκρατούν ιδρώτα, λιπαρότητα και βακτήρια, με αποτέλεσμα η δυσάρεστη μυρωδιά να παραμένει ακόμη και μετά το πλύσιμο. Αν μάλιστα αφήσεις τα ιδρωμένα ρούχα για ώρες μέσα στην κλειστή τσάντα, τους δίνεις ακριβώς το περιβάλλον που χρειάζονται για να μυρίσουν ακόμα περισσότερο.

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Ευτυχώς, δεν χρειάζεται να πετάξεις ολόκληρη τη συλλογή με τα gym clothes ούτε να ψεκάζεις άρωμα πάνω τους και να ελπίζεις για το καλύτερο. Μερικές μικρές αλλαγές στον τρόπο που τα διαχειρίζεσαι πριν και μετά την προπόνηση μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά. Αυτά είναι τα 3 tips που αξίζει να βάλεις στην gym routine σου.

1. Μην αφήνεις τα ιδρωμένα ρούχα μέσα στην τσάντα

Το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα είναι απλό: μην ξεχνάς τα ιδρωμένα ρούχα στο gym bag. Όσο περισσότερο μένουν βρεγμένα και στριμωγμένα σε έναν κλειστό χώρο, τόσο περισσότερο ευνοείται η ανάπτυξη μικροοργανισμών που συμβάλλουν στη δυσάρεστη μυρωδιά.

Μόλις επιστρέψεις σπίτι, βγάλε αμέσως τα ρούχα από την τσάντα και άφησέ τα να στεγνώσουν αν δεν πρόκειται να μπουν κατευθείαν στο πλυντήριο. Μην τα αφήσεις κουλουριασμένα μέσα στην τσάντα ή πεταμένα σε μια γωνία του μπάνιου.

Bonus tip: Μην ξεχνάς και την ίδια την τσάντα. Αν κρατάει υγρασία, ιδρώτα και βρεγμένα ρούχα ξανά και ξανά, μπορεί και αυτή να αρχίσει να μυρίζει.

2. Μην το παρακάνεις με το απορρυπαντικό

Μπορεί να ακούγεται παράξενο, αλλά περισσότερο απορρυπαντικό δεν σημαίνει απαραίτητα πιο καθαρά ρούχα. Η υπερβολική ποσότητα μπορεί να αφήσει κατάλοιπα στις ίνες, με αποτέλεσμα να εγκλωβίζονται ουσίες που συμβάλλουν στη μυρωδιά.

Πριν βάλεις τα αθλητικά σου στο πλυντήριο, έλεγξε την ετικέτα τους και ακολούθησε τις οδηγίες πλυσίματος. Επίσης, απόφυγε να γεμίζεις υπερβολικά τον κάδο, γιατί τα ρούχα χρειάζονται χώρο και αρκετό νερό για να καθαριστούν σωστά.

Και κάτι ακόμη: μην αφήνεις τα καθαρά ρούχα μέσα στο πλυντήριο για ώρες αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος. Βγάλ’ τα όσο πιο σύντομα γίνεται και άφησέ τα να στεγνώσουν καλά.

3. Άφησέ τα να στεγνώσουν εντελώς πριν τα φορέσεις ξανά

Η υγρασία είναι ένας από τους μεγαλύτερους εχθρούς των gym clothes. Αν τα ρούχα δεν έχουν στεγνώσει καλά και τα διπλώσεις αμέσως στο συρτάρι, μπορεί να αρχίσουν να αποκτούν εκείνη τη χαρακτηριστική μυρωδιά «κλεισούρας».

Άπλωσέ τα ώστε να στεγνώσουν πλήρως και, όταν είναι έτοιμα, φύλαξέ τα σε καθαρό και στεγνό σημείο. Το ίδιο ισχύει και για τις πετσέτες του γυμναστηρίου: μην τις αφήνεις τσαλακωμένες μέσα στην τσάντα μετά την προπόνηση.

Αν κάποιο αθλητικό ρούχο εξακολουθεί να μυρίζει έντονα ακόμη και μετά από σωστό πλύσιμο, μπορεί να έχει κρατήσει οσμές στις ίνες του και να χρειάζεται διαφορετική φροντίδα, πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Το gym hack που αξίζει να θυμάσαι

Τελικά, το μυστικό δεν βρίσκεται σε κάποιο μαγικό προϊόν. Βγάζεις τα ιδρωμένα ρούχα από την τσάντα, τα πλένεις σωστά και τα αφήνεις να στεγνώσουν εντελώς. Τόσο απλό — και τόσο σημαντικό αν θέλεις το gym bag σου να παραμένει φρέσκο και τα αθλητικά σου να μη σε… προδίδουν πριν καν ξεκινήσει η επόμενη προπόνηση.

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