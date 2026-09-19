Beauty 19.09.2026

Μύθοι και αλήθειες για το ημιμόνιμο μανικιούρ που ήρθε η ώρα να μάθεις

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Οι πιο συνηθισμένοι φόβοι για το ημιμόνιμο μανικιούρ καταρρίπτονται, αποκαλύπτοντας την αλήθεια για την υγεία των νυχιών
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η φθορά των νυχιών από το ημιμόνιμο οφείλεται στον λάθος τρόπο αφαίρεσης, όχι στο υλικό.
  • Το ημιμόνιμο μπορεί να προστατεύσει τα αδύναμα νύχια αν εφαρμοστεί σωστά με ήπια βάση.
  • Δεν υπάρχει αυστηρός περιορισμός συχνότητας, αρκεί η ενυδάτωση και η ξεκούραση των νυχιών.
  • Το κιτρίνισμα προκαλείται από κακής ποιότητας βερνίκια ή παράλειψη βάσης, όχι από τη μέθοδο.
  • Οι λάμπες LED/UV εκπέμπουν ελάχιστη ακτινοβολία, αλλά προστασία με αντηλιακό ή γάντια είναι προαιρετική.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το ημιμόνιμο μανικιούρ έχει κατακτήσει δικαιωματικά μια σταθερή θέση στη ρουτίνα ομορφιάς μας, χαρίζοντας αψεγάδιαστη αντοχή, έντονη γυαλάδα και κομψότητα που διαρκεί για εβδομάδες. Η δυνατότητα να απολαμβάνεις περιποιημένα χέρια χωρίς την ανάγκη για συνεχή ανανέωση το καθιστά την απόλυτη επιλογή για κάθε σύγχρονη γυναίκα. Ωστόσο, η τεράστια δημοτικότητά του έχει συνοδευτεί από διάφορους αστικούς μύθους και φήμες σχετικά με το πόσο ασφαλές είναι τελικά για την υγεία και τη φυσική κατάσταση των νυχιών μας.

lemon_glaze_nixia
https://www.instagram.com/nailartbyqueenie/

Από τις ανησυχίες για μόνιμη φθορά μέχρι τους φόβους για τις λάμπες πολυμερισμού, οι παρανοήσεις είναι πολλές και συχνά μας κάνουν να διστάζουμε. Ήρθε η στιγμή να αφήσουμε πίσω τις λανθασμένες εντυπώσεις και να εξετάσουμε τι ακριβώς ισχύει, ώστε να συνεχίσεις να περιποιείσαι τα χέρια σου με σιγουριά, γνώση και απόλυτη ασφάλεια.

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1. Το ημιμόνιμο καταστρέφει πάντα τα νύχια

Η αλήθεια είναι πως η φθορά δεν οφείλεται στο ίδιο το υλικό, αλλά αποκλειστικά στον λάθος τρόπο αφαίρεσης. Το βίαιο ξεφλούδισμα ή η χρήση μεταλλικών εργαλείων χωρίς τον απαραίτητο εμποτισμό είναι οι βασικοί υπαίτιοι που τραυματίζουν την επιφάνεια του νυχιού σου.

veloudina_nixia
https://www.instagram.com/dandelion.id/

2. Δεν μπορείς να κάνεις ημιμόνιμο αν έχεις αδύναμα νύχια

Αν η διαδικασία γίνει σωστά και με τη χρήση των κατάλληλων προϊόντων, το ημιμόνιμο μπορεί ακόμη και να λειτουργήσει προστατευτικά, θωρακίζοντας τα εύθραυστα νύχια από τα σπάσματα. Το μυστικό κρύβεται στην επιλογή μιας ήπιας βάσης και στην προσεκτική τεχνική από τον τεχνίτη σου.

nixia_tartarouga
https://www.instagram.com/sundayssalons/

3. Δεν πρέπει να κάνεις συχνά ημιμόνιμο

Δεν υπάρχει κανένας αυστηρός περιορισμός για το πόσο συχνά μπορείς να βάφεις τα νύχια σου, αρκεί να φροντίζεις για την καθημερινή ενυδάτωση των ακρών σου και να τα αφήνεις να ξεκουραστούν για λίγες ημέρες ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

https://www.instagram.com/rachelsuenails/
https://www.instagram.com/rachelsuenails/

4. Το ημιμόνιμο προκαλεί κιτρίνισμα στα νύχια

Το αντιαισθητικό κιτρίνισμα δεν προέρχεται από την ίδια τη μέθοδο, αλλά από βερνίκια χαμηλής ποιότητας ή από την παράλειψη της προστατευτικής βάσης πριν από το χρώμα. Με ποιοτικά προϊόντα, η φυσική πλάκα παραμένει καθαρή και υγιής.

aperol_nixia
https://www.instagram.com/imarninails/p/CqIYJqmMrVX/?hl=en

5. Το UV φως που χρησιμοποιείται είναι επικίνδυνο

Οι σύγχρονες λάμπες LED και UV εκπέμπουν ελάχιστη ακτινοβολία κατά τη διάρκεια του πολυμερισμού. Αν πάντως θες να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, μπορείς κάλλιστα να απλώσεις μια αντηλιακή κρέμα στα χέρια σου ή να φορέσεις ειδικά προστατευτικά γάντια πριν ξεκινήσεις.

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