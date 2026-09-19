Cinema 19.09.2026

Ο Ben Affleck επιστρέφει στη σκηνοθεσία με ένα σκοτεινό πολιτικό θρίλερ

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Μια απαγωγή φέρνει στην επιφάνεια καλά κρυμμένα στοιχεία και γίνεται η αφορμή να αποκαλύφθουν τα σκοτεινά μυστικά των πρωταγωνιστών
Αργυρώ Καρατζά
Με μια ματιά
  • Ο Ben Affleck σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί στο θρίλερ "Animals" μαζί με την Kerry Washington.
  • Η ταινία αφορά την απαγωγή του γιου ενός υποψήφιου δημάρχου και της συζύγου του.
  • Η προσπάθεια για την εύρεση λύτρων φέρνει στην επιφάνεια κρυμμένα μυστικά του ζευγαριού.
  • Η πρεμιέρα της ταινίας στο Netflix αναμένεται στις 9 Οκτωβρίου 2026.
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Ο Ben Affleck επιστρέφει στη σκηνοθετική καρέκλα με το «Animals», ένα νέο θρίλερ στο οποίο πρωταγωνιστεί μαζί με την Kerry Washington.Το νέο τρέιλερ της ταινίας κυκλοφόρησε και αποκαλύπτει περισσότερα στοιχεία για μια ιστορία που περιστρέφεται γύρω από μια οικογένεια, μια απαγωγή και μια σειρά από μυστικά που έρχονται στην επιφάνεια.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στην ταινία, ο Ben Affleck υποδύεται τον Mark Kimball, έναν υποψήφιο δήμαρχο του Λος Άντζελες. Μαζί με τη σύζυγό του, την οποία υποδύεται η Kerry Washington , έχει δημιουργήσει μια ζωή που μοιάζει οργανωμένη και σταθερή. Όλα όμως αλλάζουν όταν ο γιος τους πέφτει θύμα απαγωγής.

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Από εκείνη τη στιγμή, το ζευγάρι βρίσκεται αντιμέτωπο με μια κατάσταση που δεν αφήνει πολλά περιθώρια για σκέψη. Ο χρόνος πιέζει και οι δύο γονείς πρέπει να βρουν τα χρήματα που απαιτούνται για τα λύτρα, προκειμένου να καταφέρουν να σώσουν το παιδί τους.

ben_affleck_tainia_animals
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η υπόθεση, ωστόσο, δεν περιορίζεται στην αγωνία μιας απαγωγής. Καθώς η ιστορία εξελίσσεται, αποκαλύπτονται μυστικά που οι δύο σύζυγοι είχαν κρατήσει ο ένας από τον άλλο. Η προσπάθειά τους να βρουν το παιδί τους φέρνει στην επιφάνεια πλευρές της σχέσης τους που μέχρι εκείνη τη στιγμή παρέμεναν κρυφές.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σημαντικό ρόλο στην ιστορία έχει και η Dayle, μια μυστηριώδης διαμεσολαβήτρια που εμφανίζεται στη ζωή του ζευγαριού. Η παρουσία της περιπλέκει ακόμη περισσότερο την κατάσταση και αναγκάζει τους δύο πρωταγωνιστές να αντιμετωπίσουν όχι μόνο την απειλή που βρίσκεται μπροστά τους, αλλά και τις επιλογές που έχουν κάνει στο παρελθόν.

Ben Affleck
https://www.instagram.com/benaffleckkofficial/

Το «Animals» αποτελεί ακόμη μία σκηνοθετική δουλειά για τον Ben Affleck , ο οποίος έχει ασχοληθεί αρκετές φορές με τη σκηνοθεσία παράλληλα με την υποκριτική. Αυτή τη φορά επιλέγει ένα θρίλερ με έντονο οικογενειακό στοιχείο, δίνοντας στην ιστορία έναν πιο προσωπικό χαρακτήρα.

Το σενάριο υπογράφουν οι Connor McIntyre , Billy Ray και Ben Affleck. Το νέο τρέιλερ σου δίνει μια πρώτη εικόνα από την ένταση που θα επικρατήσει στην ταινία, χωρίς να αποκαλύπτει όλα τα μυστικά της ιστορίας. Η σχέση του ζευγαριού, η απαγωγή του παιδιού και οι άνθρωποι που εμπλέκονται στην υπόθεση δημιουργούν ένα σκηνικό όπου κάθε νέα αποκάλυψη μπορεί να αλλάξει όσα γνωρίζεις μέχρι εκείνη τη στιγμή.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το «Animals» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα παγκοσμίως στο Netflix στις 9 Οκτωβρίου 2026. Μέχρι τότε, το νέο τρέιλερ σου δίνει μια πρώτη γεύση από μια ταινία που συνδυάζει οικογενειακό δράμα και αγωνία, με τον Ben Affleck να έχει διπλό ρόλο, τόσο μπροστά όσο και πίσω από την κάμερα.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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BEN AFFLECK νέα ταινία
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