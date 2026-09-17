«Spider Man: Brand New Day»: Σπάει το ρεκόρ του Star Wars ανεβαίνοντας στην πρώτη θέση του box office

Ο νέος βασιλιάς στο box office o Spider-Man που πιάνει την κορυφή και ο κινηματογράφος υποκλίνεται μπροστά του

Με μια ματιά Η νέα ταινία Spider-Man: Brand New Day κατέκτησε την πρώτη θέση στο αμερικανικό box office.

Ξεπέρασε το ρεκόρ εισπράξεων που κατείχε το Star Wars: The Force Awakens.

Το επίτευγμα επιβεβαιώνει το μεγάλο ενδιαφέρον του κοινού για τη νέα περιπέτεια του Spider-Man.

Ο Spider-Man αποδεικνύει για άλλη μια φορά την παγκόσμια δημοτικότητά του ως κινηματογραφικός ήρωας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Spider-Man Brand New Day δεν έκανε απλώς μια εντυπωσιακή πρεμιέρα στο box office. Έφτασε στην κορυφή και έγραψε τη δική του ιστορία! Η νέα ταινία του Spider-Man έγινε η ταινία με τις υψηλότερες εισπράξεις όλων των εποχών στο αμερικανικό box office, ξεπερνώντας το ρεκόρ που κρατούσε εδώ και περίπου μία δεκαετία το Star Wars: The Force Awakens.

Η επίδοση της ταινίας αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο για το κινηματογραφικό franchise και επιβεβαιώνει το τεράστιο ενδιαφέρον του κοινού για τη νέα περιπέτεια του Spider-Man.Το ρεκόρ αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστείς ότι το The Force Awakens παρέμενε στην κορυφή για δέκα ολόκληρα χρόνια, έχοντας σημειώσει εντυπωσιακές εισπράξεις στην εγχώρια αγορά.

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Τώρα, το Brand New Day περνά μπροστά και δημιουργεί νέα δεδομένα για το box office.Και φυσικά, τα βλέμματα στρέφονται πλέον στους αριθμούς. Οι εισπράξεις της ταινίας συνεχίζουν να αυξάνονται, ενώ η πορεία της στις κινηματογραφικές αίθουσες αναμένεται να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης και τις επόμενες ημέρες.

Με το νέο ρεκόρ, ο Spider-Man αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι παραμένει ένας από τους πιο δημοφιλείς κινηματογραφικούς ήρωες παγκοσμίως. Το Brand New Day δεν περιορίζεται, λοιπόν, σε μια ακόμη επιτυχημένη κυκλοφορία, αλλά περνά πλέον στην ιστορία του box office.

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