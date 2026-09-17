9 λόγοι να πας σινεμά αυτή την εβδομάδα – Οι νέες πρεμιέρες που αξίζει να δεις

Με μια ματιά Νέες πρεμιέρες περιλαμβάνουν δράση, τρόμο, animation, ευρωπαϊκό σινεμά και φεστιβαλικές ταινίες.

Προβάλλονται ταινίες όπως "Tennis Maestro", "The Fix", "Gentle Monster" και "Resident Evil".

Άλλες προτάσεις είναι το αλληγορικό "Κότα", το φεστιβαλικό "Παράλληλες Ιστορίες" και το horror "Η Επέλαση".

Επανέρχεται στις αίθουσες η κλασική μαύρη κωμωδία "Ο Θάνατος ενός Γραφειοκράτη". Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν αναρωτιέσαι τι θα δεις στον κινηματογράφο από την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, η νέα κινηματογραφική εβδομάδα έχει πραγματικά πολλές και διαφορετικές προτάσεις. Οι ελληνικές αίθουσες υποδέχονται ταινίες που έρχονται από μεγάλα διεθνή φεστιβάλ, εμπορικές παραγωγές τρόμου και δράσης, ευρωπαϊκό σινεμά, animation για όλη την οικογένεια, αλλά και μία σημαντική επανέκδοση που επιστρέφει 60 χρόνια μετά την πρώτη της προβολή. Ανάμεσα στις νέες ταινίες θα βρεις τον Pierfrancesco Favino σε μια ιστορία ενηλικίωσης με φόντο το τένις, τον Liam Neeson και τον Zachary Levi σε μια επικίνδυνη αποστολή στην Τεχεράνη, τη Léa Seydoux σε ένα σκοτεινό οικογενειακό δράμα και τον Zach Cregger, τον σκηνοθέτη των «Weapons» και «Barbarian», να επιχειρεί τη δική του εκδοχή του «Resident Evil».

Κι αν όλα αυτά σου φαίνονται λίγο προβλέψιμα, υπάρχει πάντα η «Κότα» του György Pálfi, μια ταινία που έχει ως ηρωίδα ένα πτηνό με πολύ πιο δραματική ζωή απ’ όσο θα περίμενες. Παράλληλα, ο Asghar Farhadi επιστρέφει με τις «Παράλληλες Ιστορίες», ο Adam Wingard επιστρέφει στο horror με την «Επέλαση», ενώ οι μικρότεροι θεατές μπορούν να ακολουθήσουν τον Solan, τον Ludvig και τον Rasmus σε μια τρελή κούρσα από το Παρίσι μέχρι τις Πυραμίδες. Και στο τέλος της λίστας υπάρχει μία από εκείνες τις επανεκδόσεις που αξίζει να ξαναφέρεις στο προσκήνιο: ο «Θάνατος ενός Γραφειοκράτη» του Tomás Gutiérrez Alea, μια μαύρη κωμωδία που μετατρέπει τη γραφειοκρατία σε έναν απίστευτο λαβύρινθο παραλόγου. Με άλλα λόγια, αν ψάχνεις νέες ταινίες για σινεμά αυτή την Πέμπτη, έχεις αρκετούς λόγους να αφήσεις για λίγο τον καναπέ και να βρεθείς μπροστά στη μεγάλη οθόνη.

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1. «Tennis Maestro» (Il Maestro) του Andrea Di Stefano

Η νέα κινηματογραφική εβδομάδα ξεκινά με τένις, οικογενειακές προσδοκίες και έναν προπονητή που κουβαλά το δικό του παρελθόν. Στην Ιταλία στα τέλη της δεκαετίας του ’80, ο 13χρονος Felice έχει μεγαλώσει γνωρίζοντας πως ο πατέρας του περιμένει από εκείνον μια λαμπρή καριέρα στο τένις. Η συμμετοχή του σε τουρνουά εθνικού επιπέδου είναι το επόμενο βήμα, όμως μαζί με τον αγωνιστικό χώρο ανοίγει μπροστά του ένας εντελώς διαφορετικός κόσμος. Η οικογένειά του αναθέτει την προετοιμασία του στον Raul Gatti, έναν πρώην πρωταθλητή με χαρισματική αλλά και αντισυμβατική προσωπικότητα. Ο νέος προπονητής έχει το δικό του αινιγματικό παρελθόν και η σχέση του με τον Felice θα ξεπεράσει σύντομα τα όρια μιας τυπικής αθλητικής συνεργασίας. Ο Pierfrancesco Favino πρωταγωνιστεί στην ταινία του Andrea Di Stefano, η οποία έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο 82ο Φεστιβάλ Βενετίας. Το «Tennis Maestro» χρησιμοποιεί το τένις ως αφετηρία για μια ιστορία γύρω από την οικογένεια, τις προσδοκίες, την πειθαρχία, τις σχέσεις και τις δεύτερες ευκαιρίες.

2. «The Fix» του Guy Moshe

Αν η κινηματογραφική σου διάθεση ζητά κατασκοπεία, δράση και μια αποστολή που μοιάζει εξαρχής καταδικασμένη να ξεφύγει από τον έλεγχο, ο «The Fix» έρχεται με αρκετή ένταση. Ο Tucker, πρώην πράκτορας της CIA, έχει αφήσει πίσω του τον κόσμο των μυστικών επιχειρήσεων. Όλα αλλάζουν όταν λαμβάνει μια πληροφορία από τον παλιό του μέντορα και άνθρωπο που τον στρατολόγησε. Η υπόθεση αφορά εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά που χάθηκαν κατά την κατάληψη της αμερικανικής πρεσβείας στην Τεχεράνη το 1979. Ο Tucker αποφασίζει να συγκεντρώσει μια ομάδα απογοητευμένων πρώην κατασκόπων και να επιστρέψει στην καρδιά του Ιράν. Αυτό που αρχικά μοιάζει με μια επικίνδυνη αλλά ξεκάθαρη αποστολή σύντομα μετατρέπεται σε ένα παιχνίδι εξαπάτησης, προδοσίας και απρόβλεπτων συμμαχιών. Ο Liam Neeson και ο Zachary Levi πρωταγωνιστούν στη νέα ταινία δράσης του Guy Moshe, ο οποίος συνυπογράφει το σενάριο μαζί με τον Mark Boal.

3. «Τρυφερό Κτήνος» (Gentle Monster) της Marie Kreutzer

Η Léa Seydoux βρίσκεται στο επίκεντρο ενός οικογενειακού εφιάλτη που ξεκινά με την υπόσχεση μιας ήρεμης νέας ζωής και καταλήγει να γεμίζει αμφιβολίες. Η Lucy είναι μια επιτυχημένη πιανίστρια που μετακομίζει από την πόλη στην εξοχή μαζί με τον σύζυγό της, Philip, και τον μικρό τους γιο. Το καινούργιο σπίτι υποτίθεται πως σηματοδοτεί μια νέα αρχή για την οικογένεια. Μόνο που πριν προλάβουν να εγκατασταθούν, η αστυνομία εισβάλλει στο σπίτι, συλλαμβάνει τον Philip και κατάσχει τους υπολογιστές του. Ξαφνικά, η Lucy βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές κατηγορίες εναντίον του άνδρα που αγαπά. Και το πιο δύσκολο ερώτημα δεν αφορά μόνο το τι έχει κάνει ο Philip, αλλά το πόσο καλά τον γνώριζε η ίδια. Καθώς προσπαθεί να προστατεύσει τον γιο της, η Lucy αρχίζει να αμφισβητεί όλα όσα πίστευε για τον γάμο και την οικογένειά της. Η Marie Kreutzer, σκηνοθέτρια του «Corsage», παρουσιάζει μια ταινία που έκανε πρεμιέρα στο Επίσημο Διαγωνιστικό Τμήμα του Φεστιβάλ Καννών, με τη Léa Seydoux στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

4. «Resident Evil» του Zach Cregger

Ο τρόμος επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα του horror. Ο Zach Cregger, ο σκηνοθέτης των «Weapons» και «Barbarian», αναλαμβάνει μια νέα κινηματογραφική εκδοχή του «Resident Evil», επιχειρώντας να δώσει καινούργια πνοή στο δημοφιλές franchise. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Brian, ένας ιατρικός κούριερ ο οποίος βρίσκεται ξαφνικά παγιδευμένος σε έναν εφιάλτη επιβίωσης. Μια φρικιαστική νύχτα διαλύει όσα γνώριζε και ο κόσμος γύρω του μετατρέπεται σε ένα πεδίο χάους και τρόμου. Από εκεί και πέρα, το ζητούμενο είναι απλό: να παραμείνει ζωντανός. Τον πρωταγωνιστικό ρόλο κρατά ο Austin Abrams, ενώ η σκηνοθεσία του Zach Cregger δημιουργεί ένα ακόμη horror στο πλαίσιο μιας φιλμογραφίας που έχει ήδη συνδεθεί έντονα με το είδος.

5. «Κότα» (Hen) του György Pálfi

Μερικές φορές η πιο απρόβλεπτη ταινία της εβδομάδας είναι αυτή που έχει τον πιο απλό τίτλο. Μια κότα δραπετεύει από μια φάρμα πουλερικών και καταλήγει στην αυλή ενός ετοιμόρροπου εστιατορίου. Εκεί θα βρει καταφύγιο, αλλά και έναν ολόκληρο κόσμο με τη δική του ιεραρχία. Θα γνωρίσει τον έρωτα, θα έρθει αντιμέτωπη με τις ισορροπίες του κοτετσιού και θα προσπαθήσει να προστατεύσει τα αυγά της από έναν άπληστο ιδιοκτήτη. Ο György Pálfi μετατρέπει την ιστορία σε μια παράδοξη κινηματογραφική αλληγορία, με τον κόσμο των πουλερικών να λειτουργεί ως ένα ιδιαίτερο πεδίο για θέματα όπως η εξουσία, η επιβίωση, η ελευθερία και η ανθρώπινη απληστία. Η «Hen» έχει ήδη ξεχωρίσει σε φεστιβαλικό επίπεδο, έχοντας αποσπάσει Ειδική Μνεία στο Φεστιβάλ Κωνσταντινούπολης και στο τμήμα Platform του Φεστιβάλ του Τορόντο, ενώ κέρδισε και το Βραβείο Οπτικών Εφέ στα Βραβεία Iris.

6. «Παράλληλες Ιστορίες» (Parallel Tales / Histoires Parallèles) του Asghar Farhadi

Ο Asghar Farhadi επιστρέφει με μια ιστορία όπου η πραγματικότητα και η μυθοπλασία αρχίζουν να μπλέκονται μέχρι το σημείο όπου δύσκολα ξεχωρίζεις τη μία από την άλλη. Η Sylvie αναζητά έμπνευση για το νέο της μυθιστόρημα και παρακολουθεί τους γείτονές της στο απέναντι κτίριο χρησιμοποιώντας ένα τηλεσκόπιο. Όταν προσλαμβάνει τον νεαρό Adam για να τη βοηθά με την καθημερινότητά της, δεν μπορεί να φανταστεί πως η παρουσία του θα αλλάξει τόσο τη ζωή όσο και τη δουλειά της. Οι ιστορίες που δημιουργεί η Sylvie στο μυαλό της αρχίζουν σταδιακά να αποκτούν τη δική τους δυναμική, μέχρι που η μυθοπλασία ξεπερνά τα όρια της φαντασίας και εισβάλλει στην πραγματικότητα. Η νέα ταινία του Asghar Farhadi συμμετείχε στο Διαγωνιστικό Τμήμα του Φεστιβάλ Καννών και αποτελεί μία από τις πιο καθαρά φεστιβαλικές προτάσεις της νέας κινηματογραφικής εβδομάδας.

7. «Η Επέλαση» (Onslaught) του Adam Wingard

Ο Adam Wingard αφήνει πίσω του το MonsterVerse και επιστρέφει σε ένα κινηματογραφικό είδος που έχει αποτελέσει σημαντικό κομμάτι της πορείας του. Η ιστορία ξεκινά όταν μια αδίστακτη ομάδα γενετικά τροποποιημένων υπερστρατιωτών ξεφεύγει στην έρημο. Μια στρατιωτικός και ελεύθερη σκοπεύτρια βρίσκεται τότε αντιμέτωπη με μια κατάσταση που απαιτεί ακραίες αποφάσεις, καθώς ο βασικός της στόχος είναι να προστατεύσει τη μικρή κόρη της. Η «Onslaught» συνδυάζει horror, δράση και επιστημονική φαντασία, ενώ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους βρίσκονται οι Adria Arjona και Rebecca Hall.

8. «Ράλλυ από το Παρίσι στις Πυραμίδες» (Rally from Paris to the Pyramids) του Rasmus A. Sivertsen

Για τους μικρότερους θεατές, αλλά και για όσους αγαπούν το animation με περιπέτεια, επιστρέφουν οι Solan, Ludvig και Reodor. Στο μικρό χωριό Flåklypa, ο φιλόδοξος Solan θέλει να αποδείξει πως ο φίλος του, ο εφευρέτης Reodor, είναι πραγματική ιδιοφυΐα. Ο συνεσταλμένος Ludvig, αντίθετα, προσπαθεί να κρατήσει όσο γίνεται χαμηλότερο το προφίλ του και να αποφύγει τους μπελάδες. Όταν ένα πείραμα του Reodor καταλήγει σε καταστροφή και του απαγορεύεται να συνεχίσει τις εφευρέσεις του, οι τρεις φίλοι αποφασίζουν να πάρουν μέρος σε έναν διεθνή αγώνα αυτοκινήτων. Το όχημά τους είναι το θρυλικό «Il Tempo Gigante» και η διαδρομή δεν θα μπορούσε να είναι πιο εντυπωσιακή: από το Παρίσι και τις ιταλικές Άλπεις μέχρι την έρημο της Αιγύπτου. Η κούρσα εξελίσσεται σε μια ξέφρενη περιπέτεια γεμάτη δράση, χιούμορ και σαμποτάζ, σε ένα animation που συνδυάζει τη νοσταλγία με τη φαντασία και τη χαρά της δημιουργίας.

9. «Ο Θάνατος ενός Γραφειοκράτη» (Death of a Bureaucrat) του Tomás Gutiérrez Alea

Και αν θέλεις να δεις κάτι που έχει ήδη γράψει τη δική του ιστορία στον κινηματογράφο, μία σημαντική επανέκδοση επιστρέφει στις αίθουσες. Ο «Θάνατος ενός Γραφειοκράτη» (Death of a Bureaucrat) του Tomás Gutiérrez Alea επιστρέφει 60 χρόνια μετά την πρώτη του κυκλοφορία. Η ιστορία ξεκινά με έναν εργάτη, αφοσιωμένο στην επανάσταση και στην οικοδόμηση της σοσιαλιστικής κοινωνίας, ο οποίος χάνει τη ζωή του εν ώρα υπηρεσίας. Στην κηδεία του, οι σύντροφοί του αποφασίζουν να τον τιμήσουν με έναν ιδιαίτερο τρόπο: τον θάβουν μαζί με το εργατικό του βιβλιάριο. Η απόφαση αυτή, όμως, θα δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα. Η χήρα του δεν μπορεί να λάβει τη σύνταξη του νεκρού χωρίς το βιβλιάριο, το οποίο βρίσκεται πλέον μέσα στον τάφο. Ένας αφελής ανιψιός προσφέρεται να διορθώσει την κατάσταση και σύντομα μπλέκει σε έναν απίστευτο γραφειοκρατικό λαβύρινθο. Γραφεία, υπηρεσίες, ατελείωτες αναμονές και παράλογοι κανόνες μετατρέπουν μια φαινομενικά απλή υπόθεση σε έναν εφιάλτη, όπου το τραγικό συναντά το γελοίο και η παράνοια γίνεται καθημερινότητα. Η ταινία του Tomás Gutiérrez Alea θεωρείται χαρακτηριστική μαύρη κωμωδία του κουβανικού κινηματογράφου και επιστρέφει τώρα στη μεγάλη οθόνη σε επετειακή επανέκδοση από τη New Star.

Η νέα κινηματογραφική εβδομάδα της Πέμπτης 17 Σεπτεμβρίου έχει πραγματικά διαφορετικές προτάσεις. Από το φεστιβαλικό σινεμά των Καννών και της Βενετίας μέχρι τις μεγάλες παραγωγές τρόμου και δράσης, από το animation μέχρι την επανέκδοση μιας σημαντικής μαύρης κωμωδίας, οι επιλογές στις αίθουσες είναι αρκετές.

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