Celeb World 17.09.2026

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη μάς ταξιδεύει στη Λισαβόνα με τον πιο vintage τρόπο

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Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη μοιράζεται μαγικές στιγμές από το ταξίδι της στη Λισαβόνα και το μοιράζεται μέσα από τα social media
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη μοιράστηκε φωτογραφίες από το ταξίδι της στη Λισαβόνα.
  • Οι φωτογραφίες εστιάζουν σε vintage στοιχεία της πόλης, όπως το κίτρινο τραμ και τα παλιά κτίρια.
  • Η Ζουγανέλη περιέγραψε τη Λισαβόνα ως μια πόλη με ατμόσφαιρα άλλης εποχής.
  • Το ταξίδι της στη Λισαβόνα της χάρισε πολλές στιγμές και αναμνήσεις.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη πρόσφατα βρέθηκε στη Λισαβόνα, την ιστορική πρωτεύουσα της Πορτογαλίας, και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ορισμένες από τις πιο όμορφες και χαρακτηριστικές εικόνες που συνέλεξε από την πόλη. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η τραγουδίστρια αποκάλυψε στιγμιότυπα που αποτύπωσαν την ατμόσφαιρα και την ξεχωριστή αίσθηση που της άφησε η πορτογαλική αυτή απόδραση.

https://www.instagram.com/elzouganeli/
https://www.instagram.com/elzouganeli/

Οι φωτογραφίες που επέλεξε η Ελεωνόρα Ζουγανέλη να μοιραστεί, εστίαζαν σε στοιχεία που κάνουν τη Λισαβόνα να ξεχωρίζει. Ανάμεσά τους, το εμβληματικό κίτρινο τραμ που διασχίζει τους δρόμους της πόλης, τα παλιά, γραφικά κτίρια με τα απλωμένα ρούχα στα μπαλκόνια, αλλά και τα πλακόστρωτα σοκάκια της παλιάς πόλης. Αυτές οι λεπτομέρειες, όπως περιέγραψε και η ίδια, δημιουργούν μια εικόνα που μοιάζει να ξεπηδά από άλλη εποχή, προσδίδοντας στη Λισαβόνα μια μοναδική γοητεία.

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Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη θέλησε να αποτυπώσει με λόγια το αποτύπωμα που της άφησε το ταξίδι της, συνδέοντας τις εικόνες με τις αναμνήσεις που δημιούργησε. «Το ταξίδι στη Λισαβόνα, όπως και κάθε ταξίδι, μου άφησε πάλι ένα κάρο στιγμές να γεμίζουν την κάθε μου μέρα με αναμνήσεις», έγραψε χαρακτηριστικά, τονίζοντας την αξία που έχει για εκείνη η εμπειρία του ταξιδιού και η δημιουργία στιγμών.

https://www.instagram.com/elzouganeli/
https://www.instagram.com/elzouganeli/

Λεπτομέρειες που μαγεύουν

Στην ανάρτησή της, η τραγουδίστρια στάθηκε σε συγκεκριμένες εικόνες που την εντυπωσίασαν. «Ένα κίτρινο τραμ που κατεβαίνει αργά τις κατηφόρες, στριμώχνεται ανάμεσα στα παλιά σπίτια και μοιάζει κάθε τόσο να ξεπηδά από μια άλλη εποχή. Τα μπαλκόνια με τα ρούχα να στεγνώνουν στον αέρα. Τις γυαλισμένες πέτρες της παλιάς πόλης από τα βήματα ανθρώπων», σημείωσε, προσπαθώντας να μεταφέρει την ατμόσφαιρα στους ακολούθους της.

https://www.instagram.com/elzouganeli
https://www.instagram.com/elzouganeli

Παρόλο που το ταξίδι της στην πορτογαλική πρωτεύουσα έχει ολοκληρωθεί, οι εικόνες που συνέλεξε και οι αναμνήσεις που αποκόμισε φαίνεται πως παραμένουν ζωντανές στην καθημερινότητά της, εμπλουτίζοντας τις σκέψεις και τα συναισθήματά της.

https://www.instagram.com/elzouganeli/
https://www.instagram.com/elzouganeli/
https://www.instagram.com/elzouganeli
https://www.instagram.com/elzouganeli

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη έχει συχνά μοιραστεί στιγμές από την προσωπική της ζωή με τους θαυμαστές της, είτε μέσω φωτογραφιών, είτε μέσω των τραγουδιών της. Η σχέση της με τη μουσική και την τέχνη είναι βαθιά, κάτι που φαίνεται και στις επιλογές της, όπως η συνεργασία της με τον Γιώργο Καραδήμο στο τραγούδι «Να Κλαις», μια συγκλονιστική μπαλάντα για όσα μένουν ανείπωτα.

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Ελεωνόρα Ζουγανέλη λισαβόνα
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