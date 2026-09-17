Celeb World 17.09.2026

Η «Βάλια» από το «Καφέ της Χαράς» έκανε το τηλεοπτικό της ντεμπούτο ως ρεπόρτερ – Δες το βίντεο

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Έφη Ρασσιά, η αγαπημένη «Βάλια» από το «Καφέ της Χαράς», έκανε το τηλεοπτικό της ντεμπούτο ως δημοσιογράφος-ρεπόρτερ
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Έφη Ρασσιά, γνωστή ως «Βάλια» από το «Καφέ της Χαράς», έκανε τηλεοπτικό ντεμπούτο ως ρεπόρτερ στο Mega.
  • Η πρώην ηθοποιός, κόρη της Ρένιας Λουιζίδου στην τηλεοπτική σειρά, εντυπωσίασε με την άνεσή της μπροστά στην κάμερα.
  • Μετά από σπουδές Νομικής, η Ρασσιά επέλεξε τη δημοσιογραφία, ακολουθώντας νέα επαγγελματική πορεία.
  • Πραγματοποίησε ζωντανή σύνδεση από το Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η μικρή πρωταγωνίστρια της αγαπημένης σειράς,Έφη Ρασσιά, εντυπωσίασε τους τηλεθεατές με τη νέα της επαγγελματική πορεία στην ενημέρωση, αποδεικνύοντας ότι η άνεση μπροστά στην κάμερα παραμένει αναλλοίωτη. Πολλά χρόνια έχουν περάσει από τότε που η Έφη Ρασσιά μας συστήθηκε μέσα από τη συχνότητα του Alpha, υποδυόμενη την αξιαγάπητη «Βάλια» στην επιτυχημένη σειρά «Το Καφέ της Χαράς». Τότε, η μικρή τότε ηθοποιός, κόρη της Ρένιας Λουιζίδου στην τηλεοπτική οθόνη, είχε κλέψει τις καρδιές του κοινού με την αθωότητα και το ταλέντο της. Σήμερα, η Έφη Ρασσιά έχει μεγαλώσει και ακολουθεί μια εντελώς διαφορετική, αλλά εξίσου συναρπαστική, επαγγελματική πορεία, καθώς έκανε το τηλεοπτικό της ντεμπούτο στο ρόλο της δημοσιογράφου-ρεπόρτερ στο κανάλι του Mega.

https://www.instagram.com/effierassia_official/
https://www.instagram.com/effierassia_official/

Διάβασε επίσης: Γιώργος Μαζωνάκης: Από τις «Ώρες Μικρές» στις «Επιπτώσεις» – Η καριέρα που άφησε εποχή

Η εμφάνισή της σε αυτόν τον νέο, απαιτητικό ρόλο, προκάλεσε έκπληξη και χαρά στους τηλεθεατές που την παρακολουθούν, πολλοί εκ των οποίων τη θυμούνται από τις παιδικές της εμφανίσεις στο «Κολοκοτρωνίτσι». Η μετάβαση από τον χώρο της μυθοπλασίας στην ψυχαγωγία, στην «μάχη» της ενημέρωσης, αποτελεί μια αξιοσημείωτη εξέλιξη στην πορεία της.

Η πορεία από την υποκριτική στην ενημέρωση

Μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων της σειράς, η Έφη Ρασσιά είχε επιλέξει να αποτραβηχτεί από τα φώτα της δημοσιότητας, δίνοντας προτεραιότητα στις σπουδές της. Ακολουθώντας τα βήματα της οικογένειάς της, καθώς είναι ανιψιά του Χάρη Ρώμα, σπούδασε Νομική. Ωστόσο, όπως η ίδια συνειδητοποίησε στην πορεία, αυτός δεν ήταν ο ιδανικός δρόμος για εκείνη. Έτσι, αποφάσισε να ακολουθήσει μια νέα κατεύθυνση, στρεφόμενη προς τον χώρο της δημοσιογραφίας.

Η Έφη Ρασσιά εργάζεται πλέον ως ρεπόρτερ στο Mega, καλύπτοντας την επικαιρότητα και φέρνοντας στο τηλεοπτικό κοινό τις τελευταίες εξελίξεις σε σημαντικά γεγονότα. Μάλιστα, πριν από λίγες ημέρες, πραγματοποίησε μια ζωντανή σύνδεση από το Αστυνομικό Τμήμα της Κυψέλης, μεταδίδοντας λεπτομέρειες για την υπόθεση που αφορά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Η άνεση και η επαγγελματική της προσέγγιση κατά τη διάρκεια της σύνδεσης, απέδειξαν ότι η εξοικείωσή της με την κάμερα, που αποκτήθηκε από μικρή ηλικία, παραμένει αναλλοίωτη και αποτελεί ένα ισχυρό εφόδιο για τη νέα της καριέρα.

https://www.instagram.com/effierassia_official/
https://www.instagram.com/effierassia_official/

Η νέα της επαγγελματική πορεία δείχνει ότι η Έφη Ρασσιά βρίσκει τον εαυτό της σε έναν χώρο που της ταιριάζει, συνεχίζοντας να προσφέρει στο τηλεοπτικό κοινό, αυτή τη φορά μέσα από την ενημέρωση.

Διάβασε επίσης:

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Έφη Ρασσιά Καφέ της Χαράς
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η πρόβα του Βάγγου Δανέζη για την ΗΘΕ 2026 ανέβασε την ενέργεια στα ύψη

Η πρόβα του Βάγγου Δανέζη για την ΗΘΕ 2026 ανέβασε την ενέργεια στα ύψη

17.09.2026
Επόμενο
Emanouela: Η ενέργεια από την πρόβα της για την ΗΘΕ 2026 ανέβασε την ένταση για τη μεγάλη συναυλία

Emanouela: Η ενέργεια από την πρόβα της για την ΗΘΕ 2026 ανέβασε την ένταση για τη μεγάλη συναυλία

17.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Ed Sheeran: Τι κρύβεται πίσω από τη δωρεά των $2 εκατομμυρίων μετά την κρίση με τον Macklemore
Celeb News

Ed Sheeran: Τι κρύβεται πίσω από τη δωρεά των $2 εκατομμυρίων μετά την κρίση με τον Macklemore

17.09.2026
Lady Gaga: Η πρώτη εμφάνιση με το νεογέννητο μωρό της στο Los Angeles
Celeb News

Lady Gaga: Η πρώτη εμφάνιση με το νεογέννητο μωρό της στο Los Angeles

17.09.2026
Benny Blanco: «Ονειρεύομαι να κάνω οικογένεια» – Όσα είπε για τη Selena Gomez
Celeb News

Benny Blanco: «Ονειρεύομαι να κάνω οικογένεια» – Όσα είπε για τη Selena Gomez

17.09.2026
Η Sydney Sweeney και ο Scooter Braun είναι επίσημα αρραβωνιασμένοι
Celeb News

Η Sydney Sweeney και ο Scooter Braun είναι επίσημα αρραβωνιασμένοι

17.09.2026
Emmy 2026: Η Emilia Clarke και η Emma D’Arcy έφεραν το «Game of Thrones» ξανά στη σκηνή
Celeb News

Emmy 2026: Η Emilia Clarke και η Emma D’Arcy έφεραν το «Game of Thrones» ξανά στη σκηνή

16.09.2026
«Τι να την κάνεις την ψυχή αν δεν την μοιράζεσαι;»: Το συγκινητικό μήνυμα της Κλέλιας Ανδριολάτου μετά το τρίαθλο
Celeb News

«Τι να την κάνεις την ψυχή αν δεν την μοιράζεσαι;»: Το συγκινητικό μήνυμα της Κλέλιας Ανδριολάτου μετά το τρίαθλο

16.09.2026
Ο λόγος που η Anna Wintour δεν ήθελε την Dolly Parton στο εξώφυλλο της Vogue
Celeb News

Ο λόγος που η Anna Wintour δεν ήθελε την Dolly Parton στο εξώφυλλο της Vogue

16.09.2026
Αποστολία Ζώη: Συνεχίζει το εξωτικό της ταξίδι στη Ζανζιβάρη – “Σε ένα νήσι στη μέση του πουθένα”
Celeb News

Αποστολία Ζώη: Συνεχίζει το εξωτικό της ταξίδι στη Ζανζιβάρη – “Σε ένα νήσι στη μέση του πουθένα”

16.09.2026
Το ταξίδι της Σίσσυς Χρηστίδου στη Βαρκελώνη λίγο πριν την πρεμιέρα του «Χαμογέλα και Πάλι!» – Δες τις φωτογραφίες
Celeb News

Το ταξίδι της Σίσσυς Χρηστίδου στη Βαρκελώνη λίγο πριν την πρεμιέρα του «Χαμογέλα και Πάλι!» – Δες τις φωτογραφίες

16.09.2026
Η Gigi Hadid αποδεικνύει ότι η πλεξούδα είναι το πιο chic χτένισμα για το γραφείο

Η Gigi Hadid αποδεικνύει ότι η πλεξούδα είναι το πιο chic χτένισμα για το γραφείο

Spotify upgrade: Η νέα ρύθμιση που σώζει το μουσικό σου προφίλ και δεν ήξερες

Spotify upgrade: Η νέα ρύθμιση που σώζει το μουσικό σου προφίλ και δεν ήξερες

Πώς να φορέσεις τα κολάν φέτος – 3 chic looks πέρα από το γυμναστήριο

Πώς να φορέσεις τα κολάν φέτος – 3 chic looks πέρα από το γυμναστήριο

Το γεύμα των 15 λεπτών για τις μέρες που δεν θες να μπεις στην κουζίνα

Το γεύμα των 15 λεπτών για τις μέρες που δεν θες να μπεις στην κουζίνα

The art of unexpected red: Ο κανόνας του «απρόσμενου κόκκινου» που μεταμορφώνει κάθε δωμάτιο

The art of unexpected red: Ο κανόνας του «απρόσμενου κόκκινου» που μεταμορφώνει κάθε δωμάτιο

Υαλουρονικό οξύ, Ρετινόλη, Βιταμίνη C: Ο απόλυτος οδηγός για τον σωστό συνδυασμό

Υαλουρονικό οξύ, Ρετινόλη, Βιταμίνη C: Ο απόλυτος οδηγός για τον σωστό συνδυασμό

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

Έρχεται «έμφραγμα» στα καύσιμα: Στα 2,5 ευρώ το λίτρο η βενζίνη και άλμα 50% στο πετρέλαιο θέρμανσης

Έρχεται «έμφραγμα» στα καύσιμα: Στα 2,5 ευρώ το λίτρο η βενζίνη και άλμα 50% στο πετρέλαιο θέρμανσης

Τέλος στα φθηνά δέματα από Κίνα: Νέοι τελωνειακοί κανόνες για το ηλεκτρονικό εμπόριο

Τέλος στα φθηνά δέματα από Κίνα: Νέοι τελωνειακοί κανόνες για το ηλεκτρονικό εμπόριο

«Βροχή» αυτοκτονιών στην Ελλάδα το 2025!

«Βροχή» αυτοκτονιών στην Ελλάδα το 2025!