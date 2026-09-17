Η «Βάλια» από το «Καφέ της Χαράς» έκανε το τηλεοπτικό της ντεμπούτο ως ρεπόρτερ – Δες το βίντεο

Με μια ματιά Η Έφη Ρασσιά, γνωστή ως «Βάλια» από το «Καφέ της Χαράς», έκανε τηλεοπτικό ντεμπούτο ως ρεπόρτερ στο Mega.

Η πρώην ηθοποιός, κόρη της Ρένιας Λουιζίδου στην τηλεοπτική σειρά, εντυπωσίασε με την άνεσή της μπροστά στην κάμερα.

Μετά από σπουδές Νομικής, η Ρασσιά επέλεξε τη δημοσιογραφία, ακολουθώντας νέα επαγγελματική πορεία.

Πραγματοποίησε ζωντανή σύνδεση από το Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η μικρή πρωταγωνίστρια της αγαπημένης σειράς,Έφη Ρασσιά, εντυπωσίασε τους τηλεθεατές με τη νέα της επαγγελματική πορεία στην ενημέρωση, αποδεικνύοντας ότι η άνεση μπροστά στην κάμερα παραμένει αναλλοίωτη. Πολλά χρόνια έχουν περάσει από τότε που η Έφη Ρασσιά μας συστήθηκε μέσα από τη συχνότητα του Alpha, υποδυόμενη την αξιαγάπητη «Βάλια» στην επιτυχημένη σειρά «Το Καφέ της Χαράς». Τότε, η μικρή τότε ηθοποιός, κόρη της Ρένιας Λουιζίδου στην τηλεοπτική οθόνη, είχε κλέψει τις καρδιές του κοινού με την αθωότητα και το ταλέντο της. Σήμερα, η Έφη Ρασσιά έχει μεγαλώσει και ακολουθεί μια εντελώς διαφορετική, αλλά εξίσου συναρπαστική, επαγγελματική πορεία, καθώς έκανε το τηλεοπτικό της ντεμπούτο στο ρόλο της δημοσιογράφου-ρεπόρτερ στο κανάλι του Mega.

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Η εμφάνισή της σε αυτόν τον νέο, απαιτητικό ρόλο, προκάλεσε έκπληξη και χαρά στους τηλεθεατές που την παρακολουθούν, πολλοί εκ των οποίων τη θυμούνται από τις παιδικές της εμφανίσεις στο «Κολοκοτρωνίτσι». Η μετάβαση από τον χώρο της μυθοπλασίας στην ψυχαγωγία, στην «μάχη» της ενημέρωσης, αποτελεί μια αξιοσημείωτη εξέλιξη στην πορεία της.

Η πορεία από την υποκριτική στην ενημέρωση

Μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων της σειράς, η Έφη Ρασσιά είχε επιλέξει να αποτραβηχτεί από τα φώτα της δημοσιότητας, δίνοντας προτεραιότητα στις σπουδές της. Ακολουθώντας τα βήματα της οικογένειάς της, καθώς είναι ανιψιά του Χάρη Ρώμα, σπούδασε Νομική. Ωστόσο, όπως η ίδια συνειδητοποίησε στην πορεία, αυτός δεν ήταν ο ιδανικός δρόμος για εκείνη. Έτσι, αποφάσισε να ακολουθήσει μια νέα κατεύθυνση, στρεφόμενη προς τον χώρο της δημοσιογραφίας.

Η Έφη Ρασσιά εργάζεται πλέον ως ρεπόρτερ στο Mega, καλύπτοντας την επικαιρότητα και φέρνοντας στο τηλεοπτικό κοινό τις τελευταίες εξελίξεις σε σημαντικά γεγονότα. Μάλιστα, πριν από λίγες ημέρες, πραγματοποίησε μια ζωντανή σύνδεση από το Αστυνομικό Τμήμα της Κυψέλης, μεταδίδοντας λεπτομέρειες για την υπόθεση που αφορά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Η άνεση και η επαγγελματική της προσέγγιση κατά τη διάρκεια της σύνδεσης, απέδειξαν ότι η εξοικείωσή της με την κάμερα, που αποκτήθηκε από μικρή ηλικία, παραμένει αναλλοίωτη και αποτελεί ένα ισχυρό εφόδιο για τη νέα της καριέρα.

Η νέα της επαγγελματική πορεία δείχνει ότι η Έφη Ρασσιά βρίσκει τον εαυτό της σε έναν χώρο που της ταιριάζει, συνεχίζοντας να προσφέρει στο τηλεοπτικό κοινό, αυτή τη φορά μέσα από την ενημέρωση.

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