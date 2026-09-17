Charli xcx: Αποκάλυψε το celebrity crush της και κανείς δεν περίμενε αυτό το όνομα

Με μια ματιά Η Charli XCX δήλωσε ότι ο Jack Black είναι sexy, θεωρώντας τον αστείο, ταλαντούχο και αυθεντικό.

Η τραγουδίστρια πιστεύει ότι η αυθεντικότητα και η μη προσπάθεια προσαρμογής σε προσδοκίες είναι ελκυστικά στοιχεία.

Η Charli XCX συνδέει τη γοητεία με την αλήθεια και την αυθεντικότητα, όχι με την τελειότητα.

Η δήλωση έγινε σε συνέντευξη για το εξώφυλλο του περιοδικού «Playboy», όπου η Charli XCX βρίσκεται στο εξώφυλλο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Charli xcx ξέρει πολύ καλά πώς να τραβά πάνω της τα βλέμματα, αυτή τη φορά όμως δεν το έκανε μέσα από ένα τραγούδι, μια εμφάνιση ή κάποιο fashion moment. Η 34χρονη τραγουδίστρια αποκάλυψε τη celebrity crush της και το όνομα που επέλεξε μάλλον δεν ήταν αυτό που θα περίμενες. Σε νέα συνέντευξή της στην Kylie Jenner για το εξώφυλλο του «Playboy», η Charli μίλησε ανοιχτά για τον Jack Black και εξήγησε γιατί θεωρεί ότι ο 57χρονος ηθοποιός έχει sex appeal. Η απάντησή της ήταν τόσο αυθόρμητη όσο και απρόσμενη, καθώς δεν στάθηκε μόνο στην εμφάνισή του, αλλά σε όλα εκείνα τα στοιχεία της προσωπικότητάς του που, σύμφωνα με την ίδια, μπορούν να κάνουν έναν άνθρωπο πραγματικά ελκυστικό. Και κάπως έτσι, ο Jack Black βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο μιας celebrity συζήτησης που έχει ήδη αφήσει το δικό της αποτύπωμα.

Μιλώντας στην Kylie Jenner, η Charli xcx δεν έκρυψε καθόλου τον θαυμασμό της για τον Jack Black. «Ο Jack Black είναι sexy», δήλωσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας στη συνέχεια ότι τον θεωρεί αστείο, ταλαντούχο και cool. Για εκείνη, όμως, το πιο σημαντικό στοιχείο είναι κάτι ακόμη πιο απλό: ο ηθοποιός είναι αυθεντικός. Η Charli στάθηκε στο γεγονός ότι ο Jack Black κάνει αυτό που πραγματικά θέλει, χωρίς να προσπαθεί να προσαρμοστεί σε μια συγκεκριμένη εικόνα ή σε όσα περιμένουν οι άλλοι από εκείνον. Και αυτό, όπως παραδέχτηκε, είναι ακριβώς ένα από τα στοιχεία που κάνουν έναν άνθρωπο sexy.

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Η συγκεκριμένη άποψη δεν είναι εντελώς καινούργια όταν μιλάμε για τον Jack Black. Ο ηθοποιός είχε ήδη γίνει viral για έναν παρόμοιο λόγο, όταν η Elle Fanning μίλησε με ιδιαίτερα ενθουσιώδη τρόπο για εκείνον σε συνέντευξή της στο «Vanity Fair» το 2025. Κατά τη διάρκεια ενός lie detector interview, η Elle Fanning είχε χαρακτηρίσει τον Jack Black ως «sex on legs» και είχε δηλώσει ότι είναι ο πιο hot άνδρας που έχει δει στη ζωή της. Η δήλωση είχε προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στα social media και φυσικά έφτασε μέχρι τον ίδιο τον Jack Black.

Ο Jack Black είχε απαντήσει με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο στο viral στιγμιότυπο, προσπαθώντας να εξηγήσει χιουμοριστικά πώς θα μπορούσε η Elle Fanning να τον βλέπει τόσο διαφορετικά από την εικόνα που έχει ο ίδιος για τον εαυτό του. Σε video που είχε κάνει μαζί με τον Paul Rudd, συμπρωταγωνιστή του στην ταινία «Anaconda», είχε δημιουργήσει τον δικό του χιουμοριστικό όρο, μιλώντας για «goblin dysmorphia». Με αυτόν τον τρόπο θέλησε να αστειευτεί με την ιδέα ότι η Elle Fanning βλέπει σε εκείνον κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που ο ίδιος θεωρεί ότι βλέπουν οι υπόλοιποι.

Τώρα, η Charli xcx έρχεται να προσθέσει το δικό της όνομα στη λίστα των celebrities που έχουν εκφράσει δημόσια τον θαυμασμό τους για τον Jack Black. Και το ενδιαφέρον είναι ότι η δική της εξήγηση δεν αφορά μόνο την εμφάνιση. Η τραγουδίστρια θεωρεί ότι το πραγματικό sex appeal έχει να κάνει περισσότερο με την προσωπικότητα, την αυθεντικότητα και τον τρόπο με τον οποίο κάποιος υπάρχει στον χώρο του. Για τη Charli, ένας άνθρωπος που δεν προσπαθεί να γίνει κάτι άλλο από αυτό που είναι μπορεί να αποκτήσει μια γοητεία που δεν μπορεί να δημιουργηθεί τεχνητά.

Αυτή ακριβώς η άποψη συνδέεται και με όσα είπε η Charli xcx για το τι θεωρεί η ίδια sexy σε μια φωτογραφία. Στη συνέντευξή της στο «Playboy», εξήγησε ότι μια πραγματικά sexy φωτογραφία δεν χρειάζεται να είναι τέλεια ή άψογα στημένη. Αντίθετα, μπορεί να είναι αυθόρμητη, ακατέργαστη, λίγο ατημέλητη ή ακόμη και ευάλωτη. Αυτό που έχει σημασία για εκείνη είναι να αποτυπώνει την πραγματική ουσία ενός ανθρώπου και όχι μια κατασκευασμένη εκδοχή του. Με άλλα λόγια, η Charli φαίνεται να συνδέει τη γοητεία περισσότερο με την αλήθεια παρά με την τελειότητα.

Η συγκεκριμένη συνέντευξη έχει ιδιαίτερη σημασία και για την ίδια την Charli xcx, καθώς αποτελεί μέρος της νέας της συνεργασίας με το «Playboy», με την τραγουδίστρια να βρίσκεται στο εξώφυλλο του περιοδικού. Παράλληλα, η προσωπική της ζωή βρέθηκε επίσης στο επίκεντρο της συζήτησης, καθώς έχει μιλήσει ανοιχτά για τον γάμο της με τον George Daniel. Ο μουσικός και παραγωγός έχει αποτελέσει σημαντικό κομμάτι της ζωής της, ενώ η σχέση τους έχει απασχολήσει αρκετά το κοινό της.

Την ίδια στιγμή, η Charli xcx βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα έντονη επαγγελματική περίοδο, καθώς έχει ξεκινήσει την παγκόσμια περιοδεία της για την υποστήριξη του τελευταίου της album, «Music, Fashion, Film». Η περιοδεία ξεκίνησε στις 11 Σεπτεμβρίου στη Philadelphia και συνεχίζεται στη Βόρεια Αμερική, με στάσεις σε πόλεις όπως Toronto, Boston, Atlanta και Los Angeles. Το συγκεκριμένο σκέλος θα διαρκέσει μέχρι τις 23 Οκτωβρίου, ενώ ακολουθούν ευρωπαϊκές εμφανίσεις τον Φεβρουάριο.

Έτσι, ανάμεσα σε νέα μουσική, περιοδεία, εξώφυλλα και συνεντεύξεις, η Charli xcx κατάφερε να δημιουργήσει ακόμη ένα viral moment χωρίς καν να το επιδιώξει ιδιαίτερα. Η απρόσμενη αποκάλυψή της για τον Jack Black έφερε ξανά στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από το τι θεωρείται πραγματικά sexy, με την ίδια να δίνει μια απάντηση που τελικά έχει περισσότερο να κάνει με την προσωπικότητα παρά με την εξωτερική εμφάνιση. Και αν υπάρχει ένα πράγμα που φαίνεται να βρίσκει ελκυστικό η Charli, αυτό είναι κάποιος που δεν φοβάται να είναι ακριβώς ο εαυτός του.

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