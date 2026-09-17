Η Rihanna βρέθηκε στην μεγάλη συναυλία της Celine Dion στο Παρίσι

Στη Celine βρέθηκε η Rihanna τραβώντας όλα τα βλέμματα διασκεδάζοντας με τις φίλες της και τραβώντας όλη την προσοχή των παρευρισκομένων

Με μια ματιά Η Rihanna παρακολούθησε συναυλία της Celine Dion στο Παρίσι, διασκεδάζοντας με φίλες.

Φορούσε σκούρο μπλε κοστούμι, μαύρο δαντελένιο bralette και κόκκινο κραγιόν.

Η Celine Dion πραγματοποιεί 16 συναυλίες στο Παρίσι μετά την επιστροφή της στη σκηνή.

Η παρουσία της Rihanna αποτέλεσε στιλιστική στιγμή, ενώ η ίδια έδειξε χαλαρή και ευδιάθετη. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Rihanna πιάστηκε απο τον φωτογραφικό φακό να χορεύει και να τραγουδάει στην συναυλία της Celine Dion μαζί με τις φίλες της, φορώντας εντυπωσιακό κόκκινο κραγιόν. Η τραγουδίστρια παρακολούθησε τη συναυλία το βράδυ της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου και, όπως φαίνεται από τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, διασκέδασε με την ψυχή της στις κερκίδες.

Αν, βέβαια, ρίξεις μια ματιά στις φωτογραφίες από τη βραδιά, δύσκολα θα εστιάσεις και στην εμφάνισή της. Η Rihanna επέλεξε ένα σκούρο μπλε κοστούμι με λεπτές ρίγες, το οποίο συνδύασε με ένα μαύρο δαντελένιο bralette που φαινόταν κάτω από το σακάκι. Το look της είχε έναν πιο αυστηρό χαρακτήρα, αλλά ταυτόχρονα παρέμενε απόλυτα στο προσωπικό της στιλ.

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Για να ολοκληρώσει την εμφάνισή της, φόρεσε μαύρα γυαλιά ηλίου και κράτησε μια ασημί τσάντα, ενώ επέλεξε παπούτσια με κροκό εφέ. Το στοιχείο που ξεχώρισε περισσότερο, πάντως, ήταν το έντονο κόκκινο κραγιόν, που έδωσε χρώμα στο συνολικά σκούρο σύνολό της. Στο επίκεντρο της βραδιάς βρισκόταν φυσικά η Celine Dion. Η Καναδή τραγουδίστρια πραγματοποιεί σειρά εμφανίσεων στο Παρίσι, επιστρέφοντας στη ζωντανή μουσική μετά την απομάκρυνσή της από τις σκηνές λόγω της διάγνωσής της με το σύνδρομο του δύσκαμπτου ατόμου. Για τις συγκεκριμένες εμφανίσεις έχει προγραμματιστεί σειρά 16 συναυλιών στη γαλλική πρωτεύουσα.

Η παρουσία της Rihanna στη συναυλία πρόσθεσε ακόμη ένα γνωστό πρόσωπο στο κοινό της Celine Dion. Οι δύο τραγουδίστριες έχουν ξεχωριστή πορεία στη μουσική, με την καθεμία να έχει δημιουργήσει το δικό της κοινό και τη δική της αισθητική.

Η παρουσία της Rihanna δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε αυτή τη φορά, με την τραγουδίστρια να δείχνει ιδιαίτερα χαλαρή και ευδιάθετη καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς. Μαζί με τις φίλες της τραγούδησε γνωστές επιτυχίες της Celine Dion και απόλαυσε τη συναυλία, αφήνοντας για λίγο στην άκρη τις δικές της επαγγελματικές υποχρεώσεις.Η εμφάνισή της στο Παρίσι αποτέλεσε ακόμη μία στιλιστική στιγμή για τη Rihanna, η οποία συχνά επιλέγει σύνολα που συνδυάζουν κλασικά κομμάτια με πιο τολμηρές λεπτομέρειες.

Για τη Rihanna, πάντως, η συγκεκριμένη βραδιά ήταν περισσότερο μια ευκαιρία να χαλαρώσει και να απολαύσει μια συναυλία ως θεατής. Με τις φίλες της στο πλευρό της, τραγούδησε, χόρεψε και έδειξε ότι μπορεί να τραβήξει τα βλέμματα ακόμη και όταν δεν βρίσκεται πάνω στη σκηνή.

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