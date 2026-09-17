Celeb World 17.09.2026

Brad Pitt – Ines de Ramon: Χέρι-χέρι στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας – Η εμφάνιση που συζητήθηκε

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Ο Brad Pitt και η Ines de Ramon εμφανίστηκαν ξανά μαζί και η τρυφερή τους στιγμή μπροστά στις κάμερες δεν πέρασε απαρατήρητη
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο Brad Pitt και η Ines de Ramon εμφανίστηκαν μαζί στην πρεμιέρα της ταινίας «Heart of the Beast».
  • Το ζευγάρι περπάτησε χέρι-χέρι στο κόκκινο χαλί, δείχνοντας μεγαλύτερη άνεση στη δημόσια εμφάνιση.
  • Ο Pitt υιοθέτησε στρατιωτικό στυλ, πιθανώς ως αναφορά στον ρόλο του στην ταινία.
  • Η Ines de Ramon επέλεξε ένα ρομαντικό, αέρινο φόρεμα σε αντίθεση με το σύνολο του Pitt.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τα φλας άναψαν από τη στιγμή που ο Brad Pitt και η Ines de Ramon έκαναν την είσοδό τους στην παγκόσμια πρεμιέρα του «Heart of the Beast» στο Tennessee. Ο 62χρονος ηθοποιός δεν εμφανίστηκε μόνος του στο κόκκινο χαλί, αλλά έχοντας στο πλευρό του την Ines de Ramon, με τους δυο τους να περπατούν χέρι-χέρι μπροστά στους φωτογράφους. Η κοινή τους εμφάνιση ήρθε να επιβεβαιώσει πως το ζευγάρι δείχνει πλέον όλο και πιο άνετο με το να μοιράζεται δημόσια σημαντικές στιγμές, αφήνοντας πίσω τη διακριτικότητα που χαρακτήριζε τα πρώτα χρόνια της σχέσης τους. Την ίδια στιγμή, οι στιλιστικές επιλογές τους έδωσαν ακόμη περισσότερο ενδιαφέρον στη βραδιά, καθώς ο Brad Pitt επέλεξε μια στρατιωτική αισθητική, ενώ η Ines de Ramon κινήθηκε σε μια σαφώς πιο ρομαντική και θηλυκή κατεύθυνση.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η παγκόσμια πρεμιέρα του «Heart of the Beast» πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στο FirstBank Amphitheater του Tennessee, με τον Brad Pitt να βρίσκεται στο επίκεντρο λόγω της νέας του ταινίας. Αυτή τη φορά, όμως, το ενδιαφέρον δεν περιορίστηκε στην κινηματογραφική του δουλειά. Η παρουσία της Ines de Ramon στο πλευρό του έδωσε στην εμφάνισή τους έναν ακόμη λόγο να βρεθούν στα φωτογραφικά στιγμιότυπα της βραδιάς.

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Οι δυο τους έφτασαν μαζί στην εκδήλωση και περπάτησαν χέρι-χέρι μπροστά στους φωτογράφους, δείχνοντας μεγαλύτερη άνεση απέναντι στα φώτα της δημοσιότητας. Η εικόνα αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία αν θυμηθείς ότι για μεγάλο διάστημα η σχέση τους παρέμενε μακριά από τις κάμερες και τις επίσημες δημόσιες εμφανίσεις. Πλέον, όμως, ο Brad Pitt και η Ines de Ramon δεν αποφεύγουν τόσο έντονα τα φωτογραφικά φλας και φαίνεται να αισθάνονται πιο άνετα όταν εμφανίζονται μαζί σε σημαντικές εκδηλώσεις.

@entertainmenttonight

Brad Pitt arrives at the ‘Heart of the Beast’ premiere in Nashville with girlfriend Ines de Ramon and several cute pups up for adoption. 🤍 #bradpitt #inesderamon #heartofthebeast

♬ original sound – Music Daily

Για την πρεμιέρα του «Heart of the Beast», ο Brad Pitt δεν ακολούθησε την πιο κλασική επιλογή ενός επίσημου κοστουμιού. Αντίθετα, επέλεξε ένα σύνολο σε αποχρώσεις του πράσινου και του λαδί, με μοτίβο παραλλαγής, το οποίο ταίριαζε απόλυτα με τη θεματολογία της νέας του ταινίας. Ο ηθοποιός συνδύασε το σύνολο με μπλούζα στην ίδια χρωματική παλέτα, ενώ τα γυαλιά ηλίου ολοκλήρωσαν την εμφάνισή του. Η επιλογή δεν έμοιαζε τυχαία. Στο «Heart of the Beast», ο Pitt υποδύεται τον James Belmont, έναν αξιωματικό των ειδικών δυνάμεων που βρίσκεται αντιμέτωπος με μια ακραία κατάσταση επιβίωσης στην άγρια φύση της Alaska. Έτσι, η εμφάνισή του στην πρεμιέρα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια διακριτική αναφορά στον χαρακτήρα που υποδύεται, χωρίς να χάνει την πιο χαλαρή αισθητική που συχνά προτιμά ο ίδιος στις δημόσιες εμφανίσεις του.

Ο Brad Pitt με κομψό κοστούμι στο US Open, στην νέα του κοινή εμφάνιση με την Ines de Ramon.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
https://www.instagram.com/inesdrmn/
https://www.instagram.com/inesdrmn/

Στο πλευρό του Brad Pitt, η Ines de Ramon κινήθηκε σε εντελώς διαφορετική αισθητική κατεύθυνση. Η 33χρονη επέλεξε ένα μακρύ φόρεμα σε απαλή ροδακινί απόχρωση, με αέρινη φούστα σε διαδοχικά επίπεδα και λεπτές, διάφανες λεπτομέρειες. Το βαθύ ντεκολτέ και η δαντέλα έδιναν στην εμφάνιση έναν πιο αισθησιακό χαρακτήρα, ενώ η ανάλαφρη γραμμή του φορέματος δημιουργούσε έντονη αντίθεση με το στρατιωτικό look του Pitt. Η Ines de Ramon άφησε τα μακριά μαλλιά της ελεύθερα, επιλέγοντας ένα φυσικό χτένισμα που ταίριαζε με τη ρομαντική αισθητική του φορέματος. Το μακιγιάζ της κινήθηκε επίσης σε πιο θηλυκούς τόνους, με το έντονο χρώμα στα χείλη να τραβά την προσοχή. Το αποτέλεσμα ήταν ένα ζευγάρι με δύο εντελώς διαφορετικές στιλιστικές επιλογές, οι οποίες όμως λειτουργούσαν αρμονικά όταν βρέθηκαν δίπλα δίπλα στο φωτογραφικό κάδρο.

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Brad Pitt Ines de Ramon
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