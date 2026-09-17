Η Sydney Sweeney και ο Scooter Braun είναι επίσημα αρραβωνιασμένοι

Τον αρραβώνα τους γιορτάζουν η Sydney Sweeney και ο Scooter Braun, την ίδια στιγμή που οι αποκαλύψεις σκιάζουν το ευτυχές γεγονός

Με μια ματιά Η Sydney Sweeney και ο Scooter Braun είναι αρραβωνιασμένοι μετά από έναν χρόνο σχέσης.

Το περιβάλλον τους εκφράζει σκεπτικισμό και ανησυχίες για τη σχέση.

Υπάρχουν υποψίες για παρασκηνιακή εμπλοκή του Braun στα επαγγελματικά της Sweeney.

Το ζευγάρι προχωρά προς τον γάμο παρά τις ενστάσεις του περιβάλλοντος. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ζευγάρια της παγκόσμιας showbiz φαίνεται πως κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στη σχέση του. Η Sydney Sweeney και ο γνωστός μάνατζερ καλλιτεχνών Scooter Braun ετοιμάζονται να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας, έπειτα από έναν χρόνο κοινής πορείας, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του In Touch. Ωστόσο, παρότι οι ίδιοι δείχνουν ευτυχισμένοι, το στενό τους περιβάλλον παρακολουθεί τις εξελίξεις με σκεπτικισμό και έντονες ανησυχίες.

Η είδηση του αρραβώνα έρχεται λίγους μήνες μετά τις αποκαλύψεις του περασμένου Αυγούστου, όταν η 29χρονη πρωταγωνίστρια του Euphoria είχε μετακομίσει αστραπιαία, μέσα σε μόλις έναν μήνα σχέσης, στην υπερπολυτελή έπαυλη του 45χρονου Braun στο Λος Άντζελες, αξίας 65 εκατομμυρίων δολαρίων. Παρά τον αρχικό ενθουσιασμό, άνθρωποι από το φιλικό περιβάλλον του ζευγαριού κάνουν λόγο για έναν «καταδικασμένο από την αρχή» δεσμό, επισημαίνοντας πως υπάρχουν σοβαρά προειδοποιητικά σημάδια.

Διάβασε επίσης: «Τι να την κάνεις την ψυχή αν δεν την μοιράζεσαι;»: Το συγκινητικό μήνυμα της Κλέλιας Ανδριολάτου μετά το τρίαθλο

Στο επίκεντρο των αντιδράσεων βρίσκεται η υποτιθέμενη παρασκηνιακή εμπλοκή του Braun στις επαγγελματικές δραστηριότητες της ηθοποιού. Σύμφωνα με πηγές, ο άλλοτε μάνατζερ αστέρων όπως ο Justin Bieber και η Ariana Grande διατηρεί «κρυφά οικονομικά συμφέροντα» σε εταιρείες και brands της Sweeney, όπως η εφαρμογή αθλητικών προβλέψεων Novig και η μάρκα εσωρούχων Syrn. Πηγές υποστηρίζουν ότι ο Braun «κινεί τα νήματα παρασκηνιακά» χωρίς η ίδια να γνωρίζει πλήρως την έκταση των επενδύσεων ή το πώς τα έσοδά της συνδέονται έμμεσα μαζί του, φέρνοντας μάλιστα ως παράδειγμα μια προσπάθεια χειραγώγησης δημοσιότητας στο US Open πουλώντας της «τυφλά» σχέδια προβολής.

Το χρονικό της σχέσης και τα προηγούμενα

Το ζευγάρι βρέθηκε στο επίκεντρο των φημών το καλοκαίρι του 2025, όταν εντοπίστηκε μαζί στην Ιταλία, λίγο μετά την κοινή τους παρουσία στον λαμπρό γάμο του Jeff Bezos και της Lauren Sánchez. Τον Απρίλιο, η σχέση τους πέρασε επίσημα στα social media με κοινές τους αναρτήσεις, ενώ τον Ιούνιο η Sweeney του είχε ευχηθεί δημόσια με τα πιο τρυφερά λόγια, αποκαλώντας τον «έναν άντρα που εμφανίζεται μία φορά στη ζωή».

Υπενθυμίζεται πως η ηθοποιός ήταν στο παρελθόν αρραβωνιασμένη με τον Jonathan Davino, με τον οποίο χώρισε το 2025, ενώ ο Braun υπήρξε παντρεμένος με τη Yael Cohen, με την οποία έχει αποκτήσει τρία παιδιά. Παρά τις ψιθυρισίες και τις ενστάσεις του περιβάλλοντος για ανισορροπία συναισθημάτων και επιχειρηματικά συμφέροντα, το ζευγάρι προχωρά κανονικά προς τον γάμο, απολαμβάνοντας τη δημοσιότητα που τους περιβάλλει.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: