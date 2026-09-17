Celeb World 17.09.2026

«Έγινα μεγάλο χαρτόμουτρο»: Τι αποκάλυψε η Ευγενία Σαμαρά για την Άννα Βίσση

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Η Ευγενία Σαμαρά αποκάλυψε πώς η Άννα Βίσση την έβαλε στον κόσμο των χαρτιών και μίλησε για τις ατελείωτες παρτίδες με την παρέα της
Αργυρώ Καρατζά
Με μια ματιά
  • Η Ευγενία Σαμαρά αποκάλυψε ότι η Άννα Βίσση της έδειξε αρχικά το παιχνίδι με τα χαρτιά.
  • Η αγάπη της για τα χαρτιά ξεκίνησε σε επίσκεψη στο σπίτι της Μαρίας Καβογιάννη στο Πήλιο.
  • Οι παρτίδες με την παρέα της διαρκούν πολλές ώρες, συχνά μέχρι το πρωί.
  • Η Ευγενία Σαμαρά απολαμβάνει την παρέα και τη διαδικασία του παιχνιδιού περισσότερο από το αποτέλεσμα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Για την αγάπη της για τα χαρτιά, αλλά και για το πώς ξεκίνησε αυτή η συνήθεια, μίλησε η Ευγενία Σαμαρά στην εκπομπή «Rainbow Mermaids». Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι η πρώτη γνωριμία της με το παιχνίδι έγινε χάρη στην Άννα Βίσση, χωρίς όμως τότε να φαντάζεται ότι λίγα χρόνια αργότερα θα εξελισσόταν σε μεγάλη λάτρη των χαρτιών.

https://www.instagram.com/eugeniasamara/
https://www.instagram.com/eugeniasamara/

Η Ευγενία Σαμαρά περιέγραψε με χιούμορ τον τρόπο με τον οποίο μπήκαν τα χαρτιά στη ζωή της. Όπως είπε, η Άννα Βίσση ήταν εκείνη που της έδειξε αρχικά το παιχνίδι, όμως εκείνη την περίοδο δεν ασχολήθηκε ιδιαίτερα.

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Η συνέχεια ήταν διαφορετική. Σε μια επίσκεψή της στο σπίτι της Μαρίας Καβογιάννη στο Πήλιο, η ηθοποιός ήρθε πιο κοντά στο παιχνίδι και τελικά το αγάπησε. «Μου έδειξε η Άννα Βίσση αλλά τότε δεν άρχισα να παίζω. Αργότερα βρέθηκα στο σπίτι της Μαρίας Καβογιάννη στο Πήλιο και έγινα μεγάλο χαρτόμουτρο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ευγενία Σαμαρά σχηματίζει καρδιά με τα χέρια της κατά την ανάβαση σε ηφαίστειο στη Γουατεμάλα.
https://www.instagram.com/eugeniasamara/

Από τότε, οι παρτίδες φαίνεται πως έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι των συναντήσεων με την παρέα της. Μάλιστα, η ίδια αποκάλυψε ότι όταν ξεκινήσει ένα παιχνίδι, δύσκολα σταματά. Οι ώρες μπορούν να περάσουν χωρίς να το καταλάβουν, αφού η παρέα συνεχίζει να παίζει μέχρι το πρωί. «Η διαφορά του χαρτοπαίκτη είναι ότι δεν σταματάει να παίζει. Εμείς ξεκινάμε να παίζουμε στις 19.00 το απόγευμα και στις 07.00 το πρωί θέλουμε να συνεχίσουμε», είπε η Ευγενία Σαμαρά, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν το παιχνίδι.

Στις συγκεκριμένες παρέες, βέβαια, δεν λείπει ούτε ο ανταγωνισμός. Η ηθοποιός παραδέχτηκε πως, όταν κάποιος κάθεται στο τραπέζι για να παίξει, δύσκολα αντιμετωπίζει την ήττα με απόλυτη ψυχραιμία. Όπως ανέφερε, μάλιστα, οι άντρες της παρέας είναι συνήθως εκείνοι που δείχνουν μεγαλύτερη διάθεση για ανταγωνισμό.

Η Ευγενία Σαμαρά μέσα στο νερό με φόντο φυσικούς σχηματισμούς βράχων.
https://www.instagram.com/eugeniasamara/

Τα χαρτιά έχουν συνδεθεί και με τις διακοπές της Ευγενίας Σαμαρά και της παρέας της. Οι στιγμές αυτές, μακριά από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις, τους δίνουν την ευκαιρία να περάσουν χρόνο μαζί, να χαλαρώσουν και φυσικά να οργανώσουν ακόμη μία παρτίδα.

Η ίδια φαίνεται να απολαμβάνει περισσότερο την παρέα και τη διαδικασία, παρά το αποτέλεσμα. Άλλωστε, αυτό που έχει σημασία για εκείνη είναι οι ώρες που περνούν όλοι μαζί γύρω από ένα τραπέζι, με συζητήσεις, γέλια και αρκετή διάθεση για παιχνίδι.

Ευγενία Σαμαρά ταξίδι
https://www.instagram.com/eugeniasamara/

Έτσι, η Άννα Βίσση ήταν ουσιαστικά η αφορμή για να γνωρίσει η Ευγενία Σαμαρά τα χαρτιά. Η Μαρία Καβογιάννη, όμως, ήταν εκείνη που τελικά την έκανε να τα αγαπήσει. Και όπως φαίνεται από τις περιγραφές της, από τότε οι παρτίδες έχουν γίνει μια αγαπημένη συνήθεια που δύσκολα εγκαταλείπει.


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ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ Ευγενία Σαμαρά
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