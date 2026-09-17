Μουσική 17.09.2026

Madonna: Η σκηνή των MTV VMAs την περιμένει ξανά – Η μεγάλη επιστροφή μετά από 23 χρόνια

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23 χρόνια μετά το iconic φιλί, η Madonna επιστρέφει στα VMAs και ανοίγει την βραδιά των MTV VMAs 2026, έτσι η pop ιστορία ξαναγράφεται
Αργυρώ Καρατζά
Με μια ματιά
  • Η Madonna επιστρέφει στη σκηνή των MTV VMAs μετά από 23 χρόνια για να ανοίξει τη φετινή διοργάνωση.
  • Η "Queen of Pop" είναι υποψήφια σε 11 κατηγορίες, με επίκεντρο το "Confessions II – The Film".
  • Η Madonna έχει συνδέσει το όνομά της με εμβληματικές στιγμές στην ιστορία των VMAs, όπως το φιλί με Britney Spears και Christina Aguilera.
  • Η επιστροφή της αναμένεται με έντονο ενδιαφέρον, καθώς δεν έχουν ανακοινωθεί λεπτομέρειες για την εμφάνισή της.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν υπάρχει μία καλλιτέχνιδα που έχει συνδέσει το όνομά της όσο λίγες με τα MTV Video Music Awards, αυτή είναι η Madonna. Κάθε φορά που αναφέρεσαι στις πιο χαρακτηριστικές στιγμές στην ιστορία των VMAs, είναι σχεδόν αδύνατο να μην έρθει στο μυαλό σου το περίφημο φιλί της με την Britney Spears και την Christina Aguilera το 2003. Εκείνο το στιγμιότυπο δεν έμεινε απλώς στη σκηνή των βραβείων· έγινε παγκόσμιο πρωτοσέλιδο και αποτελεί μέχρι σήμερα σημείο αναφοράς στην pop κουλτούρα.

Η Madonna με εντυπωσιακό φλοράλ σύνολο και λουλούδια στα μαλλιά, αφορμή για σχόλια από τον Βασίλειο Κωστέτσο.
https://www.instagram.com/madonna/

Τώρα, 23 χρόνια μετά την τελευταία live εμφάνισή της στα VMAs, η Madonna επιστρέφει στη σκηνή του θεσμού και αναλαμβάνει να ανοίξει τη φετινή διοργάνωση. Η επιστροφή της αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς το όνομά της βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο των υποψηφιοτήτων. Με 11 nominations, η Queen of Pop πρωταγωνιστεί στη φετινή διοργάνωση, έχοντας ως βασικό επίκεντρο το «Confessions II – The Film».

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Αν παρακολουθήσεις την πορεία της στα VMAs, θα διαπιστώσεις ότι η σχέση της με τα βραβεία ξεπερνά κατά πολύ μια απλή σειρά εμφανίσεων. Από το θρυλικό «Like a Virgin» του 1984 μέχρι το πολυσυζητημένο performance του 2003, η Madonna έχει παρουσιάσει στιγμές που δεν περιορίστηκαν στη μουσική. Μετέτρεψε τη σκηνή σε χώρο έκφρασης, θεάματος και pop culture, δημιουργώντας performances που συζητήθηκαν πολύ μετά το τέλος της βραδιάς.

Η Madonna με εντυπωσιακό σύνολο, γιορτάζει την επιτυχία του «Confessions II» στα ARIA Charts.
https://www.instagram.com/madonna/

Γι’ αυτό και τώρα αναρωτιέσαι τι μπορεί να σου παρουσιάσει στη νέα της εμφάνιση. Μέχρι στιγμής, έχει γίνει γνωστό ότι θα είναι το opening act των MTV VMAs 2026, χωρίς όμως να έχουν ανακοινωθεί επίσημα λεπτομέρειες για το setlist, το concept ή πιθανές guest εμφανίσεις. Η έλλειψη πληροφοριών αφήνει χώρο για speculation και κάνει την αναμονή ακόμη πιο έντονη. Παράλληλα, η Madonna διεκδικεί βραβεία σε σημαντικές κατηγορίες. Το «Confessions II – The Film» συμμετέχει μεταξύ άλλων στις κατηγορίες Video of the Year και Artist of the Year, ενώ έχει συγκεντρώσει υποψηφιότητες και σε τεχνικούς τομείς, όπως σκηνοθεσία, cinematography, editing, choreography και visual effects.

Η Madonna με μοβ γυαλιά ηλίου και ξανθά μαλλιά κατά την προετοιμασία της
https://www.instagram.com/madonna/

Στην κατηγορία Video of the Year θα τη συναντήσεις απέναντι στην Ariana Grande, τον Bruno Mars, τους GENER8ION, τη Sabrina Carpenter και την Taylor Swift. Στην κατηγορία Artist of the Year συμμετέχουν επίσης η Ariana Grande, ο Bruno Mars, η Sabrina Carpenter, η Taylor Swift και ο Morgan Wallen. Η Taylor Swift ακολουθεί με εννέα υποψηφιότητες, ενώ Ariana Grande και Sabrina Carpenter έχουν από επτά.

madonna_mudial
https://www.instagram.com/madonna/

Έτσι, όταν ανοίξει η αυλαία των MTV VMAs 2026, θα έχεις έναν επιπλέον λόγο να παρακολουθήσεις τη βραδιά. Η Madonna επιστρέφει σε μια σκηνή που έχει ήδη γράψει σημαντικές σελίδες στην καριέρα της.

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