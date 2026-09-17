Μουσική 17.09.2026

The Weeknd: «Δεν πρόκειται να εξαφανιστώ» – Η μεγάλη ανατροπή στην απόφασή του

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο The Weeknd αλλάζει στάση για την απόσυρση και ξεκαθαρίζει ότι θα συνεχίσει να τραγουδά και να ηχογραφεί και να διατηρεί το καλλιτεχνικό του όνομα
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο The Weeknd δεν πρόκειται να εξαφανιστεί, όπως είχε αφήσει να εννοηθεί.
  • Η εμπειρία της απόσυρσης τον έκανε να συνειδητοποιήσει ότι δεν του ταιριάζει.
  • Θέλει να συνεχίσει να ηχογραφεί, να εμφανίζεται ζωντανά και να δημιουργεί.
  • Η αίσθηση ευγνωμοσύνης για τη δουλειά του επηρέασε την απόφασή του.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μπορεί ο The Weeknd να είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποχαιρετήσει την καλλιτεχνική του περσόνα και να κάνει ένα διάλειμμα από τη μουσική, όμως φαίνεται πως τελικά δεν είναι έτοιμος να αφήσει πίσω του τη ζωή που έχτισε πάνω στη σκηνή. Σε νέα συνέντευξή του στο GQ, ο Καναδός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και παραγωγός έκανε μια ξεκάθαρη στροφή σε σχέση με όσα είχε αφήσει να εννοηθούν στο παρελθόν, επιβεβαιώνοντας ότι ο The Weeknd δεν πρόκειται να εξαφανιστεί. Αντίθετα, όπως εξήγησε, έχει πάρει μια γεύση από το πώς είναι η απόσυρση και κατάλαβε πως δεν του ταιριάζει. Έτσι, αν περίμενες ότι το όνομα The Weeknd θα αποτελούσε σύντομα παρελθόν και ο Abel θα έκλεινε οριστικά αυτό το κεφάλαιο, τα νέα δεδομένα αλλάζουν την εικόνα. Ο ίδιος δηλώνει πλέον ότι θέλει να συνεχίσει να ηχογραφεί, να εμφανίζεται ζωντανά και να δημιουργεί για όσο περισσότερο μπορεί, την ώρα που η τεράστια περιοδεία του «After Hours ’til Dawn Tour» πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της.

Ο The Weeknd με μαύρα γυαλιά ηλίου και μαύρο γιλέκο σε λευκό φόντο
https://www.instagram.com/theweeknd/

Η είδηση που αλλάζει τα δεδομένα είναι ξεκάθαρη: ο The Weeknd δεν σκοπεύει πλέον να αποσυρθεί από τη μουσική ούτε να εγκαταλείψει το καλλιτεχνικό όνομα που τον ακολουθεί σε όλη τη διεθνή του πορεία. Μιλώντας στο GQ, ο καλλιτέχνης εξήγησε ότι η σκέψη της απόσυρσης του έδωσε την ευκαιρία να δει διαφορετικά τη σχέση του με τη μουσική και τη δημόσια ζωή. Όπως ανέφερε, πήρε μια «γεύση» από το πώς είναι η απόσυρση και συνειδητοποίησε ότι τελικά δεν είναι κάτι που θέλει. Για τον The Weeknd, το να μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά αποτελεί πραγματικό προνόμιο. Η αίσθηση ευγνωμοσύνης που ένιωσε τον τελευταίο χρόνο φαίνεται πως έπαιξε σημαντικό ρόλο στην αλλαγή της στάσης του. Και κάπως έτσι, η φράση του ότι «ο The Weeknd δεν πρόκειται να εξαφανιστεί» έρχεται να κλείσει ένα μεγάλο ερωτηματικό που είχε δημιουργηθεί γύρω από το μέλλον της συγκεκριμένης καλλιτεχνικής ταυτότητας.

Διάβασε επίσης: Madonna: Η σκηνή των MTV VMAs την περιμένει ξανά – Η μεγάλη επιστροφή μετά από 23 χρόνια

Η σημερινή του τοποθέτηση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν τη συγκρίνεις με όσα είχε πει προηγουμένως για το τέλος της συγκεκριμένης περσόνας. Ο The Weeknd είχε εξηγήσει ότι το όνομα δεν ήταν ποτέ μια μάσκα που χρησιμοποιούσε για να κρυφτεί από τον πραγματικό του εαυτό. Ο Abel, όπως ανέφερε, ήταν πάντα εκεί και ο The Weeknd λειτουργούσε περισσότερο ως ένα «πρίσμα» μέσα από το οποίο επέλεγε να αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες. Η δήλωση αυτή εξηγεί και τη σχέση του με την εξέλιξη της μουσικής του. Η περσόνα του The Weeknd δεν παρέμεινε σταθερή όλα αυτά τα χρόνια. Αντίθετα, άλλαξε αισθητική, ήχο και αφήγηση, ακολουθώντας διαφορετικές δημιουργικές περιόδους.

The Weeknd Billboard
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο ίδιος μάλιστα ξεκαθάρισε ότι όταν μιλούσε για «εξαφάνιση», δεν εννοούσε ότι θα εγκατέλειπε τη μουσική ή ότι θα εξαφανιζόταν από το προσκήνιο. Αυτό που ήθελε ήταν να σταματήσει να διαχειρίζεται ταυτόχρονα τόσα διαφορετικά projects και να επικεντρώσει την ενέργειά του σε ένα συγκεκριμένο έργο. Αν δεις τι έχει κάνει ο The Weeknd τα τελευταία χρόνια, η ανάγκη για ένα διάλειμμα γίνεται πιο κατανοητή. Όπως ανέφερε ο ίδιος, μέσα σε περίπου πέντε χρόνια δημιούργησε τέσσερα θεματικά άλμπουμ, αμέτρητα μουσικά videos, μια τηλεοπτική σειρά και μια ταινία μεγάλου μήκους, ενώ παράλληλα βρισκόταν σε μια παγκόσμια περιοδεία που διήρκεσε χρόνια.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το «After Hours ’til Dawn Tour» εξελίχθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της πρόσφατης καριέρας του, με τον The Weeknd να συνεχίζει τις ζωντανές εμφανίσεις σε διαφορετικές χώρες και μπροστά σε τεράστια κοινά. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η απόφαση να κάνει ένα διάλειμμα δεν παρουσιαζόταν ως οριστικό τέλος. Ήταν περισσότερο μια προσπάθεια να αλλάξει ρυθμό και να συγκεντρώσει τη δημιουργική του ενέργεια. Τώρα, όμως, ο ίδιος φαίνεται να έχει καταλήξει ότι δεν θέλει να απομακρυνθεί από τη μουσική ούτε από τη σκηνή.

the_weekend
https://www.instagram.com/theweeknd/

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της νέας συνέντευξης αφορά το ίδιο το όνομα The Weeknd. Για ένα διάστημα είχε δημιουργηθεί η εντύπωση ότι ο Abel Tesfaye θα μπορούσε να αφήσει πίσω του αυτή την περσόνα και να προχωρήσει σε μια νέα καλλιτεχνική φάση με διαφορετική ταυτότητα. Τελικά, όμως, ο ίδιος δείχνει να επιλέγει διαφορετικό δρόμο. Ο The Weeknd παραμένει ενεργός και το όνομα που έχει συνδεθεί με μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σύγχρονης pop μουσικής συνεχίζει να αποτελεί μέρος των σχεδίων του.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

The Weekend
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Madonna: Η σκηνή των MTV VMAs την περιμένει ξανά – Η μεγάλη επιστροφή μετά από 23 χρόνια

Madonna: Η σκηνή των MTV VMAs την περιμένει ξανά – Η μεγάλη επιστροφή μετά από 23 χρόνια

17.09.2026
Επόμενο
Η πρόβα της Evangelia για την ΗΘΕ 2026 ανέβασε την ενέργεια στα ύψη

Η πρόβα της Evangelia για την ΗΘΕ 2026 ανέβασε την ενέργεια στα ύψη

17.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Μιχάλης Καραγκούνης και Άσπα: Η πρόβα τους για την ΗΘΕ 2026 λίγο πριν τη μεγάλη συναυλία
Μουσικά Νέα

Μιχάλης Καραγκούνης και Άσπα: Η πρόβα τους για την ΗΘΕ 2026 λίγο πριν τη μεγάλη συναυλία

17.09.2026
Μαντώ: Η πρόβα που μάς έδωσε μια γεύση από το live της στην ΗΘΕ 2026
Μουσικά Νέα

Μαντώ: Η πρόβα που μάς έδωσε μια γεύση από το live της στην ΗΘΕ 2026

17.09.2026
Η πρόβα της Evangelia για την ΗΘΕ 2026 ανέβασε την ενέργεια στα ύψη
Μουσικά Νέα

Η πρόβα της Evangelia για την ΗΘΕ 2026 ανέβασε την ενέργεια στα ύψη

17.09.2026
Madonna: Η σκηνή των MTV VMAs την περιμένει ξανά – Η μεγάλη επιστροφή μετά από 23 χρόνια
Μουσικά Νέα

Madonna: Η σκηνή των MTV VMAs την περιμένει ξανά – Η μεγάλη επιστροφή μετά από 23 χρόνια

17.09.2026
Η Αναστασία μετέτρεψε το Σύνταγμα σε πίστα χορού – Δες το βίντεο
Μουσικά Νέα

Η Αναστασία μετέτρεψε το Σύνταγμα σε πίστα χορού – Δες το βίντεο

17.09.2026
Emanouela: Η ενέργεια από την πρόβα της για την ΗΘΕ 2026 ανέβασε την ένταση για τη μεγάλη συναυλία
Μουσικά Νέα

Emanouela: Η ενέργεια από την πρόβα της για την ΗΘΕ 2026 ανέβασε την ένταση για τη μεγάλη συναυλία

17.09.2026
Η πρόβα του Βάγγου Δανέζη για την ΗΘΕ 2026 ανέβασε την ενέργεια στα ύψη
Μουσικά Νέα

Η πρόβα του Βάγγου Δανέζη για την ΗΘΕ 2026 ανέβασε την ενέργεια στα ύψη

17.09.2026
«Είδα το μεγαλείο της καρδιάς του»: Συγκίνηση από τον Σάκη Ρουβά για τον Γιώργο Μαζωνάκη
Μουσικά Νέα

«Είδα το μεγαλείο της καρδιάς του»: Συγκίνηση από τον Σάκη Ρουβά για τον Γιώργο Μαζωνάκη

17.09.2026
Ο Jung Kook επιστρέφει στη νέα καμπάνια της Calvin Klein και μάς ξεσηκώνει με τον χορό του
Μουσικά Νέα

Ο Jung Kook επιστρέφει στη νέα καμπάνια της Calvin Klein και μάς ξεσηκώνει με τον χορό του

17.09.2026
Η Gigi Hadid αποδεικνύει ότι η πλεξούδα είναι το πιο chic χτένισμα για το γραφείο

Η Gigi Hadid αποδεικνύει ότι η πλεξούδα είναι το πιο chic χτένισμα για το γραφείο

Spotify upgrade: Η νέα ρύθμιση που σώζει το μουσικό σου προφίλ και δεν ήξερες

Spotify upgrade: Η νέα ρύθμιση που σώζει το μουσικό σου προφίλ και δεν ήξερες

Πώς να φορέσεις τα κολάν φέτος – 3 chic looks πέρα από το γυμναστήριο

Πώς να φορέσεις τα κολάν φέτος – 3 chic looks πέρα από το γυμναστήριο

Το γεύμα των 15 λεπτών για τις μέρες που δεν θες να μπεις στην κουζίνα

Το γεύμα των 15 λεπτών για τις μέρες που δεν θες να μπεις στην κουζίνα

The art of unexpected red: Ο κανόνας του «απρόσμενου κόκκινου» που μεταμορφώνει κάθε δωμάτιο

The art of unexpected red: Ο κανόνας του «απρόσμενου κόκκινου» που μεταμορφώνει κάθε δωμάτιο

Υαλουρονικό οξύ, Ρετινόλη, Βιταμίνη C: Ο απόλυτος οδηγός για τον σωστό συνδυασμό

Υαλουρονικό οξύ, Ρετινόλη, Βιταμίνη C: Ο απόλυτος οδηγός για τον σωστό συνδυασμό

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

Έρχεται «έμφραγμα» στα καύσιμα: Στα 2,5 ευρώ το λίτρο η βενζίνη και άλμα 50% στο πετρέλαιο θέρμανσης

Έρχεται «έμφραγμα» στα καύσιμα: Στα 2,5 ευρώ το λίτρο η βενζίνη και άλμα 50% στο πετρέλαιο θέρμανσης

Τέλος στα φθηνά δέματα από Κίνα: Νέοι τελωνειακοί κανόνες για το ηλεκτρονικό εμπόριο

Τέλος στα φθηνά δέματα από Κίνα: Νέοι τελωνειακοί κανόνες για το ηλεκτρονικό εμπόριο

«Βροχή» αυτοκτονιών στην Ελλάδα το 2025!

«Βροχή» αυτοκτονιών στην Ελλάδα το 2025!