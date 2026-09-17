The Weeknd: «Δεν πρόκειται να εξαφανιστώ» – Η μεγάλη ανατροπή στην απόφασή του

Με μια ματιά Ο The Weeknd δεν πρόκειται να εξαφανιστεί, όπως είχε αφήσει να εννοηθεί.

Η εμπειρία της απόσυρσης τον έκανε να συνειδητοποιήσει ότι δεν του ταιριάζει.

Θέλει να συνεχίσει να ηχογραφεί, να εμφανίζεται ζωντανά και να δημιουργεί.

Η αίσθηση ευγνωμοσύνης για τη δουλειά του επηρέασε την απόφασή του. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μπορεί ο The Weeknd να είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποχαιρετήσει την καλλιτεχνική του περσόνα και να κάνει ένα διάλειμμα από τη μουσική, όμως φαίνεται πως τελικά δεν είναι έτοιμος να αφήσει πίσω του τη ζωή που έχτισε πάνω στη σκηνή. Σε νέα συνέντευξή του στο GQ, ο Καναδός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και παραγωγός έκανε μια ξεκάθαρη στροφή σε σχέση με όσα είχε αφήσει να εννοηθούν στο παρελθόν, επιβεβαιώνοντας ότι ο The Weeknd δεν πρόκειται να εξαφανιστεί. Αντίθετα, όπως εξήγησε, έχει πάρει μια γεύση από το πώς είναι η απόσυρση και κατάλαβε πως δεν του ταιριάζει. Έτσι, αν περίμενες ότι το όνομα The Weeknd θα αποτελούσε σύντομα παρελθόν και ο Abel θα έκλεινε οριστικά αυτό το κεφάλαιο, τα νέα δεδομένα αλλάζουν την εικόνα. Ο ίδιος δηλώνει πλέον ότι θέλει να συνεχίσει να ηχογραφεί, να εμφανίζεται ζωντανά και να δημιουργεί για όσο περισσότερο μπορεί, την ώρα που η τεράστια περιοδεία του «After Hours ’til Dawn Tour» πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της.

Η είδηση που αλλάζει τα δεδομένα είναι ξεκάθαρη: ο The Weeknd δεν σκοπεύει πλέον να αποσυρθεί από τη μουσική ούτε να εγκαταλείψει το καλλιτεχνικό όνομα που τον ακολουθεί σε όλη τη διεθνή του πορεία. Μιλώντας στο GQ, ο καλλιτέχνης εξήγησε ότι η σκέψη της απόσυρσης του έδωσε την ευκαιρία να δει διαφορετικά τη σχέση του με τη μουσική και τη δημόσια ζωή. Όπως ανέφερε, πήρε μια «γεύση» από το πώς είναι η απόσυρση και συνειδητοποίησε ότι τελικά δεν είναι κάτι που θέλει. Για τον The Weeknd, το να μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά αποτελεί πραγματικό προνόμιο. Η αίσθηση ευγνωμοσύνης που ένιωσε τον τελευταίο χρόνο φαίνεται πως έπαιξε σημαντικό ρόλο στην αλλαγή της στάσης του. Και κάπως έτσι, η φράση του ότι «ο The Weeknd δεν πρόκειται να εξαφανιστεί» έρχεται να κλείσει ένα μεγάλο ερωτηματικό που είχε δημιουργηθεί γύρω από το μέλλον της συγκεκριμένης καλλιτεχνικής ταυτότητας.

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Η σημερινή του τοποθέτηση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν τη συγκρίνεις με όσα είχε πει προηγουμένως για το τέλος της συγκεκριμένης περσόνας. Ο The Weeknd είχε εξηγήσει ότι το όνομα δεν ήταν ποτέ μια μάσκα που χρησιμοποιούσε για να κρυφτεί από τον πραγματικό του εαυτό. Ο Abel, όπως ανέφερε, ήταν πάντα εκεί και ο The Weeknd λειτουργούσε περισσότερο ως ένα «πρίσμα» μέσα από το οποίο επέλεγε να αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες. Η δήλωση αυτή εξηγεί και τη σχέση του με την εξέλιξη της μουσικής του. Η περσόνα του The Weeknd δεν παρέμεινε σταθερή όλα αυτά τα χρόνια. Αντίθετα, άλλαξε αισθητική, ήχο και αφήγηση, ακολουθώντας διαφορετικές δημιουργικές περιόδους.

Ο ίδιος μάλιστα ξεκαθάρισε ότι όταν μιλούσε για «εξαφάνιση», δεν εννοούσε ότι θα εγκατέλειπε τη μουσική ή ότι θα εξαφανιζόταν από το προσκήνιο. Αυτό που ήθελε ήταν να σταματήσει να διαχειρίζεται ταυτόχρονα τόσα διαφορετικά projects και να επικεντρώσει την ενέργειά του σε ένα συγκεκριμένο έργο. Αν δεις τι έχει κάνει ο The Weeknd τα τελευταία χρόνια, η ανάγκη για ένα διάλειμμα γίνεται πιο κατανοητή. Όπως ανέφερε ο ίδιος, μέσα σε περίπου πέντε χρόνια δημιούργησε τέσσερα θεματικά άλμπουμ, αμέτρητα μουσικά videos, μια τηλεοπτική σειρά και μια ταινία μεγάλου μήκους, ενώ παράλληλα βρισκόταν σε μια παγκόσμια περιοδεία που διήρκεσε χρόνια.

Το «After Hours ’til Dawn Tour» εξελίχθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της πρόσφατης καριέρας του, με τον The Weeknd να συνεχίζει τις ζωντανές εμφανίσεις σε διαφορετικές χώρες και μπροστά σε τεράστια κοινά. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η απόφαση να κάνει ένα διάλειμμα δεν παρουσιαζόταν ως οριστικό τέλος. Ήταν περισσότερο μια προσπάθεια να αλλάξει ρυθμό και να συγκεντρώσει τη δημιουργική του ενέργεια. Τώρα, όμως, ο ίδιος φαίνεται να έχει καταλήξει ότι δεν θέλει να απομακρυνθεί από τη μουσική ούτε από τη σκηνή.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της νέας συνέντευξης αφορά το ίδιο το όνομα The Weeknd. Για ένα διάστημα είχε δημιουργηθεί η εντύπωση ότι ο Abel Tesfaye θα μπορούσε να αφήσει πίσω του αυτή την περσόνα και να προχωρήσει σε μια νέα καλλιτεχνική φάση με διαφορετική ταυτότητα. Τελικά, όμως, ο ίδιος δείχνει να επιλέγει διαφορετικό δρόμο. Ο The Weeknd παραμένει ενεργός και το όνομα που έχει συνδεθεί με μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σύγχρονης pop μουσικής συνεχίζει να αποτελεί μέρος των σχεδίων του.

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