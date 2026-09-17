Ο Drake επέστρεψε με το «FOMO» και η μουσική βιομηχανία προσπαθεί ακόμα να συνέλθει

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Με μια ματιά Ο Drake κυκλοφόρησε το οπτικό άλμπουμ «FOMO», διάρκειας μίας ώρας, με νέα μουσική και εμφανίσεις.

Ο Drake επιβεβαίωσε παγκόσμια περιοδεία για το 2027, μετά την επιτυχία του It’s All a Blur Tour.

Το «FOMO» περιλαμβάνει συνεργασίες με Don Toliver και Yeat, καθώς και αναφορές σε 2Pac και Gaza.

Το οπτικό άλμπουμ παρουσιάζει επίσης την οικογένεια και φίλους του Drake, καθώς και αναφορές σε άλλους καλλιτέχνες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν είσαι από αυτούς που πίστευαν ότι ο Drake θα ξεκουραζόταν μετά την κυκλοφορία των τριών άλμπουμ του τον περασμένο Μάιο, ήρθε η ώρα να αναθεωρήσεις. Ο Drizzy αποφάσισε να μας αιφνιδιάσει για άλλη μια φορά, πετώντας μια οπτική «βόμβα» που προκάλεσε πανικό στα social media. Το «FOMO», μια ταινία μικρού μήκους που μόνο μικρή δεν τη λες, αφού διαρκεί λίγο περισσότερο από μία ώρα, εμφανίστηκε στο YouTube την Τρίτη το βράδυ (15 Σεπτεμβρίου) και λειτούργησε ως ένα μοναδικό οπτικό άλμπουμ.

Όπως ακριβώς είχαμε δει και στο livestream του ICEMAN, ο Drake χρησιμοποίησε το φιλμ για να ντύσει οπτικά κομμάτια από τα άλμπουμ HABIBTI και MAID OF HONOUR, αλλά δεν σταμάτησε εκεί. Γεμάτο με «side missions», απρόσμενες εμφανίσεις διασημοτήτων, ολοκαίνουργια μουσική και αποκαλύψεις που θα μας απασχολούν για καιρό, το «FOMO» ήταν ένα δώρο στους fans πριν το εξαφανίσει τελείως από το κανάλι του, κάνοντάς το ιδιωτικό. Αν δεν πρόλαβες να το δεις, μην αγχώνεσαι, γιατί συγκέντρωσα όλα όσα μάθαμε από αυτή την προβολή.

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Η ανακοίνωση για την παγκόσμια περιοδεία του 2027

Σε συνέντευξη που έδωσε κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας του «FOMO» στο Toronto, ο Drake επιβεβαίωσε αυτό που όλοι περιμέναμε. Ετοιμάζεται να βγει ξανά στον δρόμο το 2027 για μια μεγάλη παγκόσμια περιοδεία, η οποία θα περιλαμβάνει και την πρώτη του περιοδεία στη Βόρεια Αμερική από το It’s All a Blur Tour του 2023. Όπως είπε και ο ίδιος, «θα είμαστε έξω το 2027 για να σας δούμε όλους ξανά σε όλο τον κόσμο».

Ολοκαίνουργια συνεργασία με τον Don Toliver

Οι δυο τους άφηναν υπονοούμενα εδώ και μήνες, ειδικά μετά την εμφάνιση του Drake στο OCTANE World Tour του Don Toliver στο Toronto τον Αύγουστο. Στο «FOMO» ακούσαμε επιτέλους τους καρπούς αυτής της συνεργασίας με το κομμάτι «Cold Shoulder», ένα τεράστιο track που απαιτεί άμεση επίσημη κυκλοφορία.

Το interpolation του «Choosin’ Texas»

Ο Drake δεν έχει κρύψει ότι παρακολουθεί τη country σκηνή, αφού βρέθηκε μέχρι και σε συναυλία της Ella Langley τον Σεπτέμβριο. Στο φιλμ παρουσίασε την πλήρη εκδοχή ενός R&B track όπου ενσωματώνει το No. 1 hit της Langley «Choosin’ Texas», καλώντας παράλληλα και τον Don Toliver στο hook.

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Η επιστροφή της συνεργασίας με τον Yeat

Η χημεία τους είναι αδιαμφισβήτητη και το αποδεικνύουν για άλλη μια φορά με το «Miss My Dawgs». Με τη συνοδεία κινηματογραφικών εγχόρδων, οι δύο καλλιτέχνες αποτίουν φόρο τιμής στους παλιούς φίλους από τους οποίους απομακρύνθηκαν λόγω της διασημότητας.

Το μήνυμα συμπαράστασης για τη Gaza

Ο Drake, ο οποίος ήταν από τους πρώτους μεγάλους σταρ που υπέγραψαν την αίτηση για κατάπαυση του πυρός το 2023, αναφέρθηκε στον πόλεμο μέσα από ένα ακυκλοφόρητο track με island ρυθμό, ραπάροντας τη φράση «Pray for Gaza».

Η σπόντα στα credits και το στυλ Mob Boss

Στους τίτλους τέλους, ο Drake ακούγεται σε ένα ακυκλοφόρητο cut να τα βάζει με τους επικριτές του, αφήνοντας πιθανές αιχμές ακόμα και για τον Kendrick Lamar με στίχους που μιλούν για το «μικρό κύκλο» του και την καταγωγή του από το Toronto.

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Η επίδειξη του δαχτυλιδιού του 2Pac

Ο Καναδός ράπερ δεν παρέλειψε να δείξει στην κάμερα το θρυλικό δαχτυλίδι-στέμμα του 2Pac, το οποίο είχε αγοράσει σε δημοπρασία του Sotheby’s το 2023 για 1 εκατομμύριο δολάρια, ρωτώντας ρητορικά τους θεατές αν ξέρουν σε ποιον ανήκει.

Η επανένωση με τη «Goth Baddie»

Ο Drake συνάντησε ξανά την Pinkchyu, τη νικήτρια του speed-dating διαγωνισμού του. Οι δυο τους πήγαν για ψώνια στο Hot Topic και νοίκιασαν το Medieval Times, δημιουργώντας το οπτικό υπόβαθρο για το τραγούδι «Princess».

Ο Drake ως Iron Man στο Toronto

Στο visual για το κομμάτι «I’m Spent», ο Drake κυκλοφορεί στο λούνα παρκ CNE του Toronto δίπλα στον Loe Shimmy, φοράει μια αυθεντική στολή Iron Man και κλέβει την παράσταση.

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Το Merch T-shirt του «Brat»

Στο πρώτο μόλις λεπτό του φιλμ, ο Drake εμφανίζεται να περιφέρεται στην πολυτελή κατοικία του στο Toronto φορώντας μια μπλούζα από το άλμπουμ Brat της Charli xcx.

Η Sandy Graham και το νέο της τατουάζ

Η μητέρα του Drake, Sandy Graham, απόλαυσε μια βραδιά με τις φίλες της και τον γιο της στο οπτικό υλικό για το «True Bestie», ενώ αποκάλυψε και το νέο της τατουάζ στον καρπό που γράφει «ICEMOM».

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Διακοπές με την Stunna Sandy και την Sexyy Red

Η Stunna Sandy επιβιβάστηκε στο Air Drake για τροπικές διακοπές με φόντο το κομμάτι «Outside Tweaking», ενώ η Sexyy Red έκανε την πρώτη φιλοξενούμενη εμφάνιση στο φιλμ για το «Cheetah Print».

Το reunion με τον PartyNextDoor

Περίπου ενάμιση χρόνο μετά την κοινή τους δουλειά, οι δύο συνεργάτες της OVO ενώνονται ξανά για ένα εθιστικό track από το αρχείο τους, ολοκληρώνοντας τη λίστα των 9 νέων τραγουδιών που ακούσαμε στο φιλμ.

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