Μουσική 17.09.2026

Ο Drake επέστρεψε με το «FOMO» και η μουσική βιομηχανία προσπαθεί ακόμα να συνέλθει

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Μια ωριαία οπτικοακουστική εμπειρία γεμάτη ακυκλοφόρητα tracks, εκπληκτικά cameos και την είδηση για την παγκόσμια περιοδεία που θα αναστατώσει τους fans
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Ο Drake κυκλοφόρησε το οπτικό άλμπουμ «FOMO», διάρκειας μίας ώρας, με νέα μουσική και εμφανίσεις.
  • Ο Drake επιβεβαίωσε παγκόσμια περιοδεία για το 2027, μετά την επιτυχία του It’s All a Blur Tour.
  • Το «FOMO» περιλαμβάνει συνεργασίες με Don Toliver και Yeat, καθώς και αναφορές σε 2Pac και Gaza.
  • Το οπτικό άλμπουμ παρουσιάζει επίσης την οικογένεια και φίλους του Drake, καθώς και αναφορές σε άλλους καλλιτέχνες.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν είσαι από αυτούς που πίστευαν ότι ο Drake θα ξεκουραζόταν μετά την κυκλοφορία των τριών άλμπουμ του τον περασμένο Μάιο, ήρθε η ώρα να αναθεωρήσεις. Ο Drizzy αποφάσισε να μας αιφνιδιάσει για άλλη μια φορά, πετώντας μια οπτική «βόμβα» που προκάλεσε πανικό στα social media. Το «FOMO», μια ταινία μικρού μήκους που μόνο μικρή δεν τη λες, αφού διαρκεί λίγο περισσότερο από μία ώρα, εμφανίστηκε στο YouTube την Τρίτη το βράδυ (15 Σεπτεμβρίου) και λειτούργησε ως ένα μοναδικό οπτικό άλμπουμ.

Το νέο project του Drake με τίτλο "Fear Of Missing Out" αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 15 Σεπτεμβρίου.
https://www.instagram.com/champagnepapi/

Όπως ακριβώς είχαμε δει και στο livestream του ICEMAN, ο Drake χρησιμοποίησε το φιλμ για να ντύσει οπτικά κομμάτια από τα άλμπουμ HABIBTI και MAID OF HONOUR, αλλά δεν σταμάτησε εκεί. Γεμάτο με «side missions», απρόσμενες εμφανίσεις διασημοτήτων, ολοκαίνουργια μουσική και αποκαλύψεις που θα μας απασχολούν για καιρό, το «FOMO» ήταν ένα δώρο στους fans πριν το εξαφανίσει τελείως από το κανάλι του, κάνοντάς το ιδιωτικό. Αν δεν πρόλαβες να το δεις, μην αγχώνεσαι, γιατί συγκέντρωσα όλα όσα μάθαμε από αυτή την προβολή.

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Το νέο project του Drake για τις 15 Σεπτεμβρίου με τίτλο "Fear Of Missing Out" αναμένεται με ανυπομονησία από τους fans.
https://www.instagram.com/champagnepapi/

Η ανακοίνωση για την παγκόσμια περιοδεία του 2027

Σε συνέντευξη που έδωσε κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας του «FOMO» στο Toronto, ο Drake επιβεβαίωσε αυτό που όλοι περιμέναμε. Ετοιμάζεται να βγει ξανά στον δρόμο το 2027 για μια μεγάλη παγκόσμια περιοδεία, η οποία θα περιλαμβάνει και την πρώτη του περιοδεία στη Βόρεια Αμερική από το It’s All a Blur Tour του 2023. Όπως είπε και ο ίδιος, «θα είμαστε έξω το 2027 για να σας δούμε όλους ξανά σε όλο τον κόσμο».

drake
https://www.instagram.com/champagnepapi/

Ολοκαίνουργια συνεργασία με τον Don Toliver

Οι δυο τους άφηναν υπονοούμενα εδώ και μήνες, ειδικά μετά την εμφάνιση του Drake στο OCTANE World Tour του Don Toliver στο Toronto τον Αύγουστο. Στο «FOMO» ακούσαμε επιτέλους τους καρπούς αυτής της συνεργασίας με το κομμάτι «Cold Shoulder», ένα τεράστιο track που απαιτεί άμεση επίσημη κυκλοφορία.

Ο Drake με καπέλο-μπαντάνα και κοσμήματα, τραγούδησε για πρώτη φορά live το «Iceman» στο Τορόντο.
https://www.instagram.com/champagnepapi/

Το interpolation του «Choosin’ Texas»

Ο Drake δεν έχει κρύψει ότι παρακολουθεί τη country σκηνή, αφού βρέθηκε μέχρι και σε συναυλία της Ella Langley τον Σεπτέμβριο. Στο φιλμ παρουσίασε την πλήρη εκδοχή ενός R&B track όπου ενσωματώνει το No. 1 hit της Langley «Choosin’ Texas», καλώντας παράλληλα και τον Don Toliver στο hook.

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https://www.instagram.com/champagnepapi/
https://www.instagram.com/champagnepapi/

Η επιστροφή της συνεργασίας με τον Yeat

Η χημεία τους είναι αδιαμφισβήτητη και το αποδεικνύουν για άλλη μια φορά με το «Miss My Dawgs». Με τη συνοδεία κινηματογραφικών εγχόρδων, οι δύο καλλιτέχνες αποτίουν φόρο τιμής στους παλιούς φίλους από τους οποίους απομακρύνθηκαν λόγω της διασημότητας.

Ο Drake ποζάρει στην κουζίνα του με εντυπωσιακό outfit, ενώ ετοιμάζεται να γιορτάσει τα γενέθλιά του.
https://www.instagram.com/champagnepapi/

Το μήνυμα συμπαράστασης για τη Gaza

Ο Drake, ο οποίος ήταν από τους πρώτους μεγάλους σταρ που υπέγραψαν την αίτηση για κατάπαυση του πυρός το 2023, αναφέρθηκε στον πόλεμο μέσα από ένα ακυκλοφόρητο track με island ρυθμό, ραπάροντας τη φράση «Pray for Gaza».

Ο Drake φοράει γυαλιά και κολιέ με διαμάντια, ενώ γιορτάζει τα γενέθλιά του και αποκαλύπτει την επιθυμία του.
https://www.instagram.com/champagnepapi/

Η σπόντα στα credits και το στυλ Mob Boss

Στους τίτλους τέλους, ο Drake ακούγεται σε ένα ακυκλοφόρητο cut να τα βάζει με τους επικριτές του, αφήνοντας πιθανές αιχμές ακόμα και για τον Kendrick Lamar με στίχους που μιλούν για το «μικρό κύκλο» του και την καταγωγή του από το Toronto.

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Ο Drake οδηγεί ένα όχημα με έναν φίλο του, ενώ γιορτάζει τα 40α γενέθλιά του με μια ξεκαρδιστική επιθυμία.
https://www.instagram.com/champagnepapi/

Η επίδειξη του δαχτυλιδιού του 2Pac

Ο Καναδός ράπερ δεν παρέλειψε να δείξει στην κάμερα το θρυλικό δαχτυλίδι-στέμμα του 2Pac, το οποίο είχε αγοράσει σε δημοπρασία του Sotheby’s το 2023 για 1 εκατομμύριο δολάρια, ρωτώντας ρητορικά τους θεατές αν ξέρουν σε ποιον ανήκει.

Ο Drake στη σκηνή φορώντας γαλάζιο γιλέκο και κρατώντας μικρόφωνο.
Ο Drake σε ζωντανή εμφάνιση κατά τη διάρκεια της περιοδείας του.

Η επανένωση με τη «Goth Baddie»

Ο Drake συνάντησε ξανά την Pinkchyu, τη νικήτρια του speed-dating διαγωνισμού του. Οι δυο τους πήγαν για ψώνια στο Hot Topic και νοίκιασαν το Medieval Times, δημιουργώντας το οπτικό υπόβαθρο για το τραγούδι «Princess».

Drake Billboard
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Drake ως Iron Man στο Toronto

Στο visual για το κομμάτι «I’m Spent», ο Drake κυκλοφορεί στο λούνα παρκ CNE του Toronto δίπλα στον Loe Shimmy, φοράει μια αυθεντική στολή Iron Man και κλέβει την παράσταση.

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Χέρι με γάντι γεμάτο στρας που κάνει το σήμα OK σε μαύρο φόντο
Χέρι με λαμπερό γάντι από στρας σε σκοτεινό φόντο.

Το Merch T-shirt του «Brat»

Στο πρώτο μόλις λεπτό του φιλμ, ο Drake εμφανίζεται να περιφέρεται στην πολυτελή κατοικία του στο Toronto φορώντας μια μπλούζα από το άλμπουμ Brat της Charli xcx.

Ασπρόμαυρη φωτογραφία του Drake να καλύπτει το πρόσωπό του με γάντι με στρας.
https://www.instagram.com/champagnepapi/

Η Sandy Graham και το νέο της τατουάζ

Η μητέρα του Drake, Sandy Graham, απόλαυσε μια βραδιά με τις φίλες της και τον γιο της στο οπτικό υλικό για το «True Bestie», ενώ αποκάλυψε και το νέο της τατουάζ στον καρπό που γράφει «ICEMOM».

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Ο Drake με κίτρινο μπλουζάκι και τζιν στο Τορόντο, μετά την εμφάνισή του για το τραγούδι «Iceman».
https://www.instagram.com/champagnepapi/

Διακοπές με την Stunna Sandy και την Sexyy Red

Η Stunna Sandy επιβιβάστηκε στο Air Drake για τροπικές διακοπές με φόντο το κομμάτι «Outside Tweaking», ενώ η Sexyy Red έκανε την πρώτη φιλοξενούμενη εμφάνιση στο φιλμ για το «Cheetah Print».

Ο Drake ποζάρει με ποτό σε σκάφος, εν αναμονή του νέου του project που αναμένεται στις 15 Σεπτεμβρίου.
https://www.instagram.com/champagnepapi/

Το reunion με τον PartyNextDoor

Περίπου ενάμιση χρόνο μετά την κοινή τους δουλειά, οι δύο συνεργάτες της OVO ενώνονται ξανά για ένα εθιστικό track από το αρχείο τους, ολοκληρώνοντας τη λίστα των 9 νέων τραγουδιών που ακούσαμε στο φιλμ.

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Drake FOMO ταινία μικρού μήκους
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