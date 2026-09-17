«Είδα το μεγαλείο της καρδιάς του»: Συγκίνηση από τον Σάκη Ρουβά για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Συγκίνηση στην Κύπρο από τον Σάκη Ρουβά, ο οποίος αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη με θερμά λόγια και μία μοναδική ερμηνεία

Με μια ματιά Ο Σάκης Ρουβάς αφιέρωσε λόγια στον Γιώργο Μαζωνάκη σε συναυλία του στην Κύπρο.

Ο Ρουβάς μίλησε για το "μεγαλείο της καρδιάς" και την ευαίσθητη ψυχή του Μαζωνάκη.

Οι δύο καλλιτέχνες ξεκίνησαν παράλληλη πορεία το 1991 στην ίδια δισκογραφική εταιρεία.

Ο Ρουβάς ερμήνευσε το τραγούδι "Ανήκω σε μένα" του Μαζωνάκη ως φόρο τιμής. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη ατμόσφαιρα, ο Σάκης Ρουβάς επέλεξε να αφιερώσει λίγα λόγια στον εκλιπόντα Γιώργο Μαζωνάκη, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συναυλίας του στην Κύπρο. Η στιγμή αυτή, που απαθανατίστηκε από το κοινό, έδειξε την βαθιά εκτίμηση και τη φιλία που συνέδεε τους δύο καταξιωμένους καλλιτέχνες.

Ο Σάκης Ρουβάς, διακόπτοντας για λίγο τη ροή του προγράμματός του, απευθύνθηκε στους χιλιάδες παρευρισκόμενους, μοιράζοντας σκέψεις για την πορεία και την προσωπικότητα του Γιώργου Μαζωνάκη. Εστίασε στις προσωπικές στιγμές που μοιράστηκαν, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, τονίζοντας την αξία αυτών των στιγμών για τη διαμόρφωση της σχέσης τους.

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«Με τον Γιώργο μοιραστήκαμε πάρα πολύ σπουδαίες στιγμές, όχι τόσο πάνω στη σκηνή όσο κάτω από τη σκηνή. Εκεί είδα πραγματικά το μεγαλείο της καρδιάς του, της ψυχής του, της πολύ ευαίσθητης και ευάλωτης ψυχής του και, πρέπει να σας πω, το μεγαλείο της σκέψης του. Και σε εμένα θα λείψει», δήλωσε ο Ρουβάς, εμφανώς συγκινημένος.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής αναφέρθηκε στην κοινή τους αφετηρία, σημειώνοντας: «Η απώλεια ενός μεγάλου φίλου, ενός σπουδαίου καλλιτέχνη, μιας υπέροχης προσωπικότητας, πολύ ξεχωριστής και πολύ διαφορετικής. Ξεκινήσαμε μαζί το 1991, στην ίδια δισκογραφική εταιρεία, και είχαμε μια παράλληλη πορεία.»

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι η απουσία του Γιώργου Μαζωνάκη θα γίνει ιδιαίτερα αισθητή όχι μόνο στους συναδέλφους του, αλλά και στο ευρύ κοινό που αγάπησε τα τραγούδια και την παρουσία του: «Πιο πολύ, όμως, πιστεύω ότι θα λείψει σε όλους εσάς που αγαπήσατε και τα τραγούδια του και τον ίδιο».

Μουσική τιμή στον αείμνηστο καλλιτέχνη

Ως ελάχιστο φόρο τιμής, ο Σάκης Ρουβάς επέλεξε να ερμηνεύσει ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη, το «Ανήκω σε μένα». Η στιγμή αυτή, κατά την οποία το κοινό παρακολούθησε με απόλυτη σιωπή και συγκίνηση, τόσο τα λόγια του Ρουβά όσο και την ερμηνεία του, αποτέλεσε μια δυνατή υπενθύμιση της διαχρονικής αξίας της τέχνης του εκλιπόντος.

Η προσφορά του Γιώργου Μαζωνάκη στο ελληνικό τραγούδι υπήρξε ανεκτίμητη, αφήνοντας πίσω του ένα πλούσιο ρεπερτόριο που συνεχίζει να αγγίζει τις καρδιές του κοινού. Η ανάμνηση της ξεχωριστής του προσωπικότητας και του μοναδικού του ταλέντου παραμένει ζωντανή, όπως φάνηκε και από τη συγκινητική αναφορά του Σάκη Ρουβά.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε το στίγμα του στην ελληνική μουσική σκηνή, και τέτοιες στιγμές μνήμης από συναδέλφους του, όπως αυτή του Σάκη Ρουβά, επιβεβαιώνουν την αγάπη και τον σεβασμό που απολάμβανε.

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