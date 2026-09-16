Μουσική 16.09.2026

Το stage της ΗΘΕ 2026 ανέβασε στροφές στην πρόβα του Akyla

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Ο Akylas ανέβασε ρυθμούς στην πρόβα του για την ΗΘΕ 2026, με 1 δυναμικό performance και πολλή ενέργεια
Ειρήνη Στόφυλα

Η σκηνή της ΗΘΕ 2026 πήρε ακόμη περισσότερη ενέργεια στην πρόβα του Akylas, ο οποίος μάς έδωσε μια πρώτη γεύση από το performance που ετοιμάζει για τη μεγάλη μουσική βραδιά. Με έντονο ρυθμό, δυναμική παρουσία και ένα vibe που του ταιριάζει απόλυτα, ο Akylas έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις του για τη μεγάλη εμφάνιση.

Φωτογραφία: Ακίμ-Γιάννης Τσατσούλης
Φωτογραφία: Ακίμ-Γιάννης Τσατσούλης

Από τα πρώτα λεπτά της πρόβας, το beat και η ενέργεια είχαν τον πρώτο λόγο. Ο Akylas κινήθηκε με άνεση στη σκηνή, δουλεύοντας τις τελευταίες λεπτομέρειες του act και δίνοντας τον δικό του ρυθμό στο performance.

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Το χορευτικό πρόσθεσε ακόμη περισσότερη κίνηση και ένταση, ενώ τα σκηνικά, ο φωτισμός και τα visuals δημιούργησαν το κατάλληλο περιβάλλον για να αναδειχθεί η εμφάνιση. Όλα τα στοιχεία έδεσαν μεταξύ τους, δημιουργώντας ένα performance με ξεκάθαρη ταυτότητα και πολύ δυναμικό χαρακτήρα.

Το κλίμα στην πρόβα ήταν ανεβασμένο, με τον Akylas να δείχνει ότι βρίσκεται απόλυτα στο στοιχείο του. Ρυθμός, attitude και σκηνική ενέργεια συνδυάστηκαν σε ένα act που μάς έδωσε μια πρώτη εικόνα από όσα ετοιμάζει για την ΗΘΕ 2026.

Και μπορεί να ήταν απλώς η πρόβα, όμως ο Akylas κατάφερε ήδη να ανεβάσει την ένταση στη σκηνή. Το μόνο που μένει είναι να δούμε πώς όλα αυτά τα vibes θα μεταφερθούν στη μεγάλη βραδιά της ΗΘΕ 2026.

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Ακύλας ΗΘΕ 2026 Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026 πρόβα
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