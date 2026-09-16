Η πρόβα του Steve Provis για την ΗΘΕ 2026 ανέβασε το ρυθμό στα ύψη

Μόλις ολοκληρώθηκε η πρόβα του Steve Provis στην ΗΘΕ 2026 και το MAD.gr κατέγραψε την ενέργεια, τον ρυθμό και το κλίμα πριν το live.

Η σκηνή μόλις άδειασε, η μουσική σταμάτησε και ο Steve Provis ολοκλήρωσε την πρόβα του στην ΗΘΕ 2026, αφήνοντας πίσω του ακριβώς αυτό που περιμέναμε: πολλή ενέργεια, χορό και ένα performance που δεν σε αφήνει να μείνεις απλός θεατής.

Το MAD.gr βρέθηκε από κοντά στην πρόβα και κατέγραψε τον παλμό λίγο πριν ο Steve Provis ανέβει στη σκηνή της ΗΘΕ. Από τα πρώτα λεπτά ήταν ξεκάθαρο πως δεν πρόκειται για ένα απλό live πέρασμα, αλλά για ένα performance φτιαγμένο για να παρασύρει το κοινό και να ανεβάσει αμέσως τη διάθεση.

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Ο Steve Provis κινήθηκε στη σκηνή με την ενέργεια που τον χαρακτηρίζει, δίνοντας από την πρόβα κιόλας μια πρώτη γεύση από όσα θα δούμε στο μεγάλο event. Ο ρυθμός ανέβηκε, η διάθεση άλλαξε και η σκηνή άρχισε να μοιάζει περισσότερο με dance party παρά με μια απλή πρόβα.

Η πρόβα έγινε ήδη… show

Αν υπάρχει ένα πράγμα που κατάλαβε το MAD.gr βλέποντας τον Steve Provis από κοντά, είναι πως για εκείνον το performance ξεκινά πριν ακόμη ανοίξουν τα φώτα για το κοινό. Η κίνηση, η μουσική και η αλληλεπίδραση με τον χώρο έδωσαν στην πρόβα έναν ξεχωριστό παλμό.

Ο καλλιτέχνης έχει δημιουργήσει τη δική του ταυτότητα γύρω από τον ανεβαστικό dance ήχο και την ανάγκη να κάνει τον κόσμο να ξεχάσει, έστω για λίγο, την καθημερινότητα. Και αυτό ακριβώς ήταν το vibe που έφτασε μέχρι την αίθουσα της πρόβας.

Με την τελευταία μουσική να σταματά, το μόνο σίγουρο είναι πως ο Steve Provis είναι έτοιμος να μεταφέρει αυτή την ενέργεια από την πρόβα στην ΗΘΕ 2026. Και αν η πρόβα ήταν μόνο μια μικρή γεύση, τότε το live αναμένεται να έχει ακόμη περισσότερη ένταση.

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