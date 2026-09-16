Όλη η Ελλάδα ακούει Γιώργο Μαζωνάκη: Ποια τραγούδια του βρίσκονται στην κορυφή των charts

Ο Γιώργος Μαζωνάκης κυριαρχεί στα ελληνικά charts από το «Ώρες μικρές» στο Νο1 και δεκάδες τραγούδια του σε Spotify, Apple Music και Shazam

Με μια ματιά Ο Γιώργος Μαζωνάκης κυριαρχεί στα ελληνικά charts του Spotify, Apple Music και Shazam.

Το τραγούδι «Ώρες μικρές» βρίσκεται στο Νο1 του Spotify και του Apple Music Greece.

Πολλά τραγούδια του Μαζωνάκη, παλιά και νέα, καταλαμβάνουν υψηλές θέσεις στις λίστες δημοτικότητας.

Η μουσική του Μαζωνάκη προσελκύει και νεότερο κοινό μέσω των streaming πλατφορμών. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν αυτές τις ημέρες ανοίξεις Spotify, Apple Music ή Shazam, υπάρχει ένα όνομα που θα συναντήσεις ξανά και ξανά: Γιώργος Μαζωνάκης. Η μουσική του έχει επιστρέψει δυναμικά στο προσκήνιο και τα τραγούδια του καταλαμβάνουν διαδοχικές θέσεις στα ελληνικά charts, με το «Ώρες μικρές» να βρίσκεται στην κορυφή και πολλές ακόμη επιτυχίες του να ακολουθούν.

Η εικόνα είναι εντυπωσιακή, γιατί δεν μιλάμε μόνο για ένα τραγούδι που γνώρισε μεγάλη άνοδο μετά τον θάνατό του. Ολόκληρη η δισκογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη φαίνεται να έχει ξαναμπεί στα ακουστικά του κόσμου. Από το «Οινόπνευμα φτηνό» και το «Ανήκω σε μένα» μέχρι το «Τέσσερις πήγες», το «Σαν ήμουνα παιδί» και το «Δύσκολα φεγγάρια», παλιότερα και νεότερα τραγούδια του βρίσκονται αυτή τη στιγμή ανάμεσα στα πιο δημοφιλή tracks της Ελλάδας.

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Και το πιο χαρακτηριστικό; Το φαινόμενο δεν περιορίζεται σε μία πλατφόρμα. Το Spotify έχει γεμίσει Μαζωνάκη, το Apple Music παρουσιάζει αντίστοιχη εικόνα, ενώ στο Shazam αρκετά τραγούδια του βρίσκονται επίσης ανάμεσα στα tracks που αναζητά περισσότερο το ελληνικό κοινό. Με λίγα λόγια, ο «Μαζώ» βρίσκεται ξανά παντού – και οι αριθμοί των charts το αποδεικνύουν.

Spotify: Το «Ώρες μικρές» στο Νο1 και ο Μαζωνάκης σε όλο το Top 50

Στο Top 50 Ελλάδας του Spotify, το «Ώρες μικρές» βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Νο1, ενώ οι αμέσως επόμενες θέσεις έχουν επίσης έντονο άρωμα Μαζωνάκη. Στο Νο2 βρίσκεται το «Οινόπνευμα φτηνό» και στο Νο3 το «Ανήκω σε μένα». Στο Νο4 συναντάμε το «Αγαπώ σημαίνει», στο Νο5 το «Τέσσερις πήγε», στο Νο6 το «Να περνάς», στο Νο7 τα «Δύσκολα φεγγάρια» και στο Νο8 το «Λείπει πάλι Ο Θεός». Στο Νο9 βρίσκεται το «Ένα θαύμα».

Η παρουσία του συνεχίζεται και πιο κάτω στη λίστα. Το «Τέρμα» βρίσκεται στο Νο11, το «Σαββάτο» στο Νο13, το «Καλώς σας βρήκα» στο Νο14, το «Σαν ήμουνα παιδί» στο Νο16 και το «Απόψε θα σε ονειρευτώ» στο Νο17. Δηλαδή, μέσα στις πρώτες 20 θέσεις του ελληνικού Top 50 βρίσκονται ήδη πάρα πολλά τραγούδια του.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται και στα εβδομαδιαία Spotify δεδομένα. Στο Spotify Greece chart της εβδομάδας 10 Σεπτεμβρίου, το «Ώρες μικρές» είχε 450.000 streams και βρισκόταν στο Νο6 του συγκεκριμένου εβδομαδιαίου ranking, ενώ το «Οινόπνευμα φτηνό» ήταν στο Νο23, το «Αγαπώ σημαίνει» στο Νο27, το «Τέσσερις πήγε» στο Νο29, τα «Δύσκολα φεγγάρια» στο Νο32 και το «Ανήκω σε μένα» στο Νο44.

Και αυτό δείχνει κάτι πολύ χαρακτηριστικό: η επιστροφή του Μαζωνάκη στα charts δεν αφορά μόνο ένα viral τραγούδι, αλλά πολλά διαφορετικά κομμάτια από διαφορετικές περιόδους της καριέρας του.

Apple Music: 17 τραγούδια του στις πρώτες 20 θέσεις

Αν μεταφερθούμε στο Apple Music Greece, η εικόνα γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακή. Στο Top 100 της Ελλάδας για την εβδομάδα 14-20 Σεπτεμβρίου, το «Ώρες μικρές» βρίσκεται στο Νο1, ενώ το «Ανήκω σε μένα» ακολουθεί στο Νο2 και το «Σαν ήμουνα παιδί» στο Νο3. Στο Νο4 βρίσκεται το «Αγαπώ σημαίνει» και στο Νο5 το «Οινόπνευμα φτηνό».

Η κυριαρχία συνεχίζεται: «Τέσσερις πήγε» στο Νο6, «Σαββάτο» στο Νο7, «Απόψε θα σε ονειρευτώ» στο Νο8, «Να περνάς» στο Νο9 και «Δύσκολα φεγγάρια» στο Νο10. Στο Νο11 βρίσκεται το «Λείπει πάλι Ο Θεός», στο Νο12 το «Ένα θαύμα», στο Νο13 το «Διανυκτερεύω», στο Νο14 το «Τόσα βράδια», στο Νο15 το «Το Gucci φόρεμα» και στο Νο16 το «Αν μ’ ακούς».

Και η λίστα δεν σταματά εκεί. Το «Καλώς σας βρήκα» βρίσκεται στο Νο18, το «Έλα να δεις» στο Νο19 και το «Τέρμα» στο Νο20. Δηλαδή, 19 από τις πρώτες 20 θέσεις του Apple Music Greece καταλαμβάνονται από τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη, με μοναδική εξαίρεση το «ORES» του Saske στο Νο17.

Και στο Shazam εμφανίζεται ξανά και ξανά

Το ίδιο story συνεχίζεται και στο Shazam Trending Chart για την εβδομάδα 8-14 Σεπτεμβρίου. Το «Σαν ήμουνα παιδί» βρίσκεται στο Νο2, ενώ το «Ώρες μικρές» ακολουθεί στο Νο5. Στο Νο9 βρίσκεται το «Απόψε θα σε ονειρευτώ» και στο Νο11 το «Ανήκω σε μένα». Στο Νο12 συναντάμε το «Ποτέ, ποτέ», στο Νο14 το «Έλα να δεις», στο Νο15 το «Στιγμές που δε σ’ έχω», ενώ στο Νο17 βρίσκεται το «Φεύγω για μένα».

Η παρουσία του συνεχίζεται και χαμηλότερα: το «Ανήκω σε μένα» εμφανίζεται ξανά στο Νο22 σε συνεργασία με την Kid Moxie, ενώ το «Μου λείπεις» βρίσκεται στο Νο24. Με άλλα λόγια, όπου υπάρχει chart αυτή την περίοδο, υπάρχει και Γιώργος Μαζωνάκης.

Το «Ώρες μικρές» στην κορυφή όλων

Στο επίκεντρο όλων αυτών βρίσκεται φυσικά το «Ώρες μικρές». Το τραγούδι έχει γίνει το απόλυτο σημείο αναφοράς της επιστροφής του ρεπερτορίου του Μαζωνάκη στα charts, κατακτώντας την κορυφή τόσο στο Spotify όσο και στο Apple Music Greece.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα που κατέγραψαν την πρώτη μεγάλη άνοδο, το «Ώρες μικρές» είχε ξεπεράσει τα 130.000 streams και είχε φτάσει στο Νο1 του Spotify, ενώ συνολικά 14 τραγούδια του Μαζωνάκη είχαν μπει στο Top 50 μετά τον θάνατό του.

Και το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στα πιο γνωστά hits. Η επιστροφή τραγουδιών όπως το «Σαν ήμουνα παιδί», το «Τέσσερις πήγε», το «Διανυκτερεύω» και το «Τόσα βράδια» δείχνει πως το κοινό επιστρέφει σε διαφορετικά κεφάλαια της δισκογραφίας του.

Από γενιά σε γενιά

Ίσως αυτό να είναι και το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της ιστορίας. Η μουσική του Γιώργου Μαζωνάκη δεν ακούγεται ξανά μόνο από όσους μεγάλωσαν με τα τραγούδια του. Οι σημερινές streaming πλατφόρμες επιτρέπουν σε ένα νεότερο κοινό να επιστρέψει σε ολόκληρη τη δισκογραφία του και να γνωρίσει τραγούδια που κυκλοφόρησαν χρόνια πριν. Και οι συγκεκριμένες chart επιδόσεις δείχνουν ότι αυτή η επιστροφή είναι μαζική.

Από το Νο1 του Spotify και του Apple Music με το «Ώρες μικρές» μέχρι τις δεκάδες ακόμη θέσεις που καταλαμβάνει το ρεπερτόριό του, ο Γιώργος Μαζωνάκης αποδεικνύει για ακόμη μία φορά πόσο βαθιά έχει μείνει η μουσική του στη συλλογική μνήμη.

Ο «Μαζώ» μπορεί να έφυγε, αλλά αυτές τις ημέρες η φωνή του ακούγεται κυριολεκτικά παντού.

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