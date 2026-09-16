ΗΘΕ 2026: Η Athina Manoukian έφερε το δικό της vibe στη σκηνή

Η Athina Manoukian ανέβασε την ένταση στην πρόβα της ΗΘΕ 2026 και μάς έδωσε μια πρώτη γεύση από το party που έρχεται στην Πλατεία Νερού

Με μια ματιά Η Athina Manoukian έκανε πρόβα για την Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026 στην Πλατεία Νερού.

Η εμφάνισή της χαρακτηρίζεται από ένταση, χορευτικό και θετική ενέργεια.

Η πρόβα είχε party vibes, με την καλλιτέχνιδα να δουλεύει τις λεπτομέρειες του show.

Η Athina Manoukian έδωσε μια πρώτη γεύση από την επερχόμενη εμφάνισή της στην ΗΘΕ 2026. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αντίστροφη μέτρηση για την Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026 powered by Amita Motion έχει ξεκινήσει και η Πλατεία Νερού ετοιμάζεται να υποδεχθεί μια μεγάλη μουσική γιορτή γεμάτη ενέργεια, αγαπημένους καλλιτέχνες και ξεχωριστές live στιγμές.

Λίγο πριν ανοίξουν τα φώτα της σκηνής, οι πρόβες έχουν ήδη πάρει φωτιά και η Athina Manoukian βρέθηκε στη σκηνή για τις τελευταίες προετοιμασίες της μεγάλης βραδιάς. Στην πρόβα της, η Athena μάς έβαλε για τα καλά σε ΗΘΕ 2026 mood.

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Το κλίμα ήταν από την πρώτη στιγμή ανεβασμένο, με την ίδια να γεμίζει τη σκηνή με ενέργεια και ένταση, ενώ το χορευτικό έδωσε ακόμη περισσότερο ρυθμό στην εμφάνιση. Οι κινήσεις, η σκηνική παρουσία και η δυναμική του performance έδεσαν μεταξύ τους, δημιουργώντας ένα live γεμάτο ένταση και θετική ενέργεια.

Η πρόβα είχε ξεκάθαρα party vibes, με την Athena να δουλεύει τις τελευταίες λεπτομέρειες του show και να ανεβάζει σταδιακά τον ρυθμό. Από τα πρώτα λεπτά ήταν εμφανές πως η εμφάνιση έχει χορευτικό χαρακτήρα και αρκετή ενέργεια, με τη σκηνή να μετατρέπεται για λίγο σε μια μικρή πρόγευση της μεγάλης βραδιάς.

Και κάπως έτσι, η Athina Manoukian μάς έδωσε μια πρώτη γεύση από όσα θα δούμε στην ΗΘΕ 2026. Με το χορευτικό να βρίσκεται σε πρώτο πλάνο, την ένταση να ανεβαίνει και το κλίμα να γίνεται όλο και πιο γιορτινό, η πρόβα ολοκληρώθηκε αφήνοντας ξεκάθαρα… positive vibes.

Η σκηνή της Πλατείας Νερού παίρνει σιγά-σιγά την τελική της μορφή, οι καλλιτέχνες κάνουν τις τελευταίες τους προετοιμασίες και η αντίστροφη μέτρηση για την Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026 έχει πλέον ξεκινήσει για τα καλά.

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