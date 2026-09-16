Η Μαρίνα Λάμπρου μάς έδωσε μια πρώτη γεύση από το ΗΘΕ 2026 στην πρόβα

Η αντίστροφη μέτρηση για την ΗΘΕ 2026 έχει ξεκινήσει και εξασφαλίσαμε αποκλειστικές εικόνες από την πρόβα της Μαρίνας Λάμπρου

Με μια ματιά Η Μαρίνα Λάμπρου έδωσε μια πρώτη γεύση από την εμφάνισή της στην Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026.

Οι πρόβες για την ΗΘΕ 2026 πραγματοποιούνται στην Πλατεία Νερού, με τους καλλιτέχνες να προετοιμάζονται.

Η Λάμπρου δοκίμασε τις τελευταίες λεπτομέρειες του live της, δείχνοντας ενέργεια και χαμόγελο.

Η εμφάνισή της αναμένεται να είναι μια από τις στιγμές που θα ξεχωρίσουν στη φετινή γιορτή της μουσικής. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αντίστροφη μέτρηση για την Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026 powered by Amita Motion έχει ξεκινήσει και η Πλατεία Νερού ετοιμάζεται να υποδεχθεί ένα από τα πιο πολυσυζητημένα μουσικά events της χρονιάς!

Λίγο πριν τα φώτα ανάψουν και η σκηνή γεμίσει μουσική, οι πρόβες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Ο φωτογραφικός φακός βρέθηκε στα παρασκήνια και κατέγραψε τους καλλιτέχνες καθώς προετοιμάζονται για τη μεγάλη βραδιά.

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Ανάμεσά τους και η Μαρίνα Λάμπρου, η οποία ανέβηκε στη σκηνή για την πρόβα της και έδωσε μια πρώτη γεύση από όσα ετοιμάζει για την ΗΘΕ 2026. Με ενέργεια, χαμόγελο και φυσικά… πολλή μουσική, η Μαρίνα Λάμπρου έβαλε τις τελευταίες πινελιές στο live της, πριν από το μεγάλο ραντεβού με το κοινό.

Στην αποκλειστική της πρόβα, η Μαρίνα Λάμπρου μάς έδωσε μια πρώτη γεύση από την ενέργεια που ετοιμάζεται να φέρει στη σκηνή της ΗΘΕ 2026. Με τον δικό της ξεχωριστό τρόπο, δοκίμασε τις τελευταίες λεπτομέρειες του live και μας έβαλε για λίγο στο κλίμα της εμφάνισης που ετοιμάζει. Η παρουσία της στη σκηνή ήταν γεμάτη ζωντάνια και attitude, αφήνοντας υποσχέσεις για ένα live που θα έχει τη δική του ξεχωριστή θέση στη φετινή γιορτή της μουσικής.

Και αν κρίνουμε από όσα είδαμε στην πρόβα, η εμφάνισή της αναμένεται να είναι μία από τις στιγμές που θα ξεχωρίσουν στη φετινή Ημέρα Θετικής Ενέργειας. Η σκηνή της Πλατείας Νερού παίρνει σιγά-σιγά την τελική της μορφή, οι καλλιτέχνες κάνουν τις τελευταίες προετοιμασίες και η αντίστροφη μέτρηση έχει πλέον ξεκινήσει για τα καλά.

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