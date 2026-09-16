Mad.gr Exclusive: Στις πρόβες της ΗΘΕ 2026 με την Εύη Κουλκουβίνη

Από το TikTok απευθείας στη σκηνή της ΗΘΕ 2026, η Εύη Κουλκουβίνη δίνει τον καλύτερό της εαυτό στις πρόβες και το Mad.gr εξασφάλισε αποκλειστικά πλάνα

Με μια ματιά Το Mad.gr παρακολούθησε τις πρόβες της Εύης Κουλκουβίνη για την Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026.

Η Εύη Κουλκουβίνη είναι ένα πολυσυζητημένο πρόσωπο του TikTok και πολλά υποσχόμενη λαϊκή φωνή.

Η καλλιτέχνιδα ερμήνευσε τα αγαπημένα της τραγούδια με κέφι και λαϊκό πάθος κατά τη διάρκεια της πρόβας.

Η εμφάνισή της στην ΗΘΕ 2026 αναμένεται με ενθουσιασμό, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως ελπιδοφόρα φωνή. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο μουσική παίζει δυνατά στην Πλατεία Νερού ενόψει της Ημέρας Θετικής Ενέργειας 2026 από την Amita Motion στις 18/9, και το Mad.gr τρύπωσε αποκλειστικά στις πρόβες για να καταγράψει όλο το παρασκήνιο. Στη σκηνή της μεγάλης μουσικής γιορτής είδαμε να προετοιμάζεται εντατικά ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα του TikTok και μία από τις πιο πολλά υποσχόμενες λαϊκές φωνές της νεότερης γενιάς, η Εύη Κουλκουβίνη.

Η Εύη Κουλκουβίνη, επιβεβαιώνοντας ότι είναι μία από τις πολλά υποσχόμενες λαϊκές φωνές της νεότερης γενιάς, έχει καταφέρει να κερδίσει την αγάπη του κοινού με τη γνησιότητα, το ταλέντο και τη μοναδική της χροιά. Η φετινή της χρονιά είναι γεμάτη επιτυχίες, καθώς, η παρουσία της στα social media και τα μουσικά δρώμενα συζητιέται διαρκώς, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές.

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Κατά τη διάρκεια της πρόβας της, η Εύη Κουλκουβίνη έδωσε μια πρώτη γεύση από όσα θα δούμε στη μεγάλη σκηνή, ερμηνεύοντας με τεράστιο κέφι και λαϊκό πάθος τα τραγούδια της που έχουν αγαπηθεί από το κοινό και παίζουν ασταμάτητα.

Ο τρόπος που ερμηνεύει πάνω στη σκηνή αποδεικνύει πως η Εύη ξέρει ακριβώς πώς να συνδέεται με τον κόσμο και να μεταδίδει θετική ενέργεια. Με αυθεντικότητα και σπουδαία φωνητική ικανότητα, χτίζει σταθερά μια πορεία που ξεχωρίζει στη μουσική βιομηχανία.

Η εμφάνισή της στη φετινή Ημέρα Θετικής Ενέργειας αναμένεται με τεράστιο ενθουσιασμό, καθώς το line-up συνδυάζει τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής μουσικής. Η Εύη Κουλκουβίνη θα είναι εκεί, έτοιμη να ξεσηκώσει το κοινό και να αποδείξει γιατί δικαίως θεωρείται μια από τις πιο ελπιδοφόρες φωνές της γενιάς της.

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