Μουσικά Νέα 16.09.2026

Ο Σταμάτης Γονίδης γιορτάζει τα 69α γενέθλιά του – Μία ματιά στην πολυετή μουσική του διαδρομή

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Ο Σταμάτης Γονίδης γιορτάζει τα 69 του χρόνια και θυμόμαστε τη μακρά πορεία του στο ελληνικό τραγούδι και τη νυχτερινή διασκέδαση
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Σταμάτης Γονίδης κλείνει τα 69 του χρόνια, έχοντας μια πολυετή πορεία στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι.
  • Η μουσική του καριέρα ξεκίνησε επίσημα το 1986, με τον πρώτο του δίσκο «Προηγείσαι έρωτά μου».
  • Έχει κυκλοφορήσει αμέτρητες επιτυχίες και έχει συνεργαστεί με σημαντικούς καλλιτέχνες.
  • Πέρα από τη μουσική, έχει ασχοληθεί με τη συγγραφή, την οινοπαραγωγή και έχει τρία παιδιά και εγγόνια.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Σταμάτης Γονίδης, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους καλλιτέχνες του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, συμπληρώνει σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου, 69 χρόνια ζωής. Με μια πορεία που μετράει δεκαετίες, έχει καταφέρει να κερδίσει την αγάπη και τον σεβασμό του κοινού, όχι μόνο για τη χαρακτηριστική του φωνή, αλλά και για την πολυδιάστατη προσωπικότητά του.

Σταμάτης Γονίδης
https://www.instagram.com/sgonidis_official/

Η αγάπη του Σταμάτη Γονίδη για τη μουσική ξεκίνησε από τα παιδικά του χρόνια, στο νησί της Κύθνου, όπου μεγάλωσε ακούγοντας παραδοσιακά ακούσματα. Παρόλο που αρχικά ακολούθησε το ναυτικό επάγγελμα, η δημιουργική του φύση τον οδήγησε σύντομα πίσω στη στεριά. Κατά τη διάρκεια των ταξιδιών του, έγραφε τους πρώτους του στίχους και συνθέσεις, τις οποίες μοιραζόταν με τους συναδέλφους του.

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Επίσημα, η επαγγελματική του πορεία στο τραγούδι ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του ’80, με τον πρώτο του προσωπικό δίσκο, «Προηγείσαι έρωτά μου», να κυκλοφορεί το 1986. Στις αρχές της δεκαετίας του ’90, καθιερώθηκε ως ένα από τα κορυφαία ονόματα της νυχτερινής Αθήνας, με τους δίσκους του να γίνονται συνεχώς χρυσοί και πλατινένιοι, επιβεβαιώνοντας την εμπορική του επιτυχία.

Σταμάτης Γονίδης
https://www.instagram.com/sgonidis_official/

Στην πολυετή του καριέρα, ο Σταμάτης Γονίδης έχει χαρίσει στο κοινό αμέτρητες επιτυχίες, όπως τα αγαπημένα τραγούδια «Όλα σε θυμίζουν», «Απωθημένα», «Έχω πετάξει μαζί σου», «Εσένα θέλω μόνο» και «Γιατί κλαις». Οι εμφανίσεις του σε μεγάλα νυχτερινά κέντρα, συχνά δίπλα σε σπουδαίους καλλιτέχνες του λαϊκού τραγουδιού, όπως ο Ζαφείρης Μελάς και ο Νίκος Μακρόπουλος, άφησαν ανεξίτηλο στίγμα στη νυχτερινή διασκέδαση. Επιπλέον, ο ίδιος διακρίθηκε και ως δημιουργός, γράφοντας στίχους και μουσική τόσο για τον εαυτό του όσο και για πολλούς συναδέλφους του.

Πέρα από τη μουσική: Συγγραφέας, οινοποιός και οικογενειάρχης

Ο Σταμάτης Γονίδης δεν περιορίζεται μόνο στη μουσική. Έχει αναπτύξει μια έντονη πνευματική και καλλιτεχνική δραστηριότητα, εκδίδοντας βιβλία όπως «Ο ιπτάμενος λαγός» και «Η απόλυτη ευτυχία του να μην υπάρχεις». Αυτές οι εκδόσεις αποκαλύπτουν μια πιο φιλοσοφημένη πλευρά του καλλιτέχνη, ενώ παράλληλα ασχολείται με την οινοπαραγωγή στο αγαπημένο του νησί.

Στην προσωπική του ζωή, ο Σταμάτης Γονίδης έχει βρει την απόλυτη ισορροπία στο πλευρό της συζύγου του, Κατερίνας Κουργιουξίδη, με την οποία έχουν αποκτήσει μια κόρη. Συνολικά, ο αγαπημένος καλλιτέχνης έχει τρία παιδιά και εγγόνια, στα οποία τρέφει τεράστια αδυναμία. Η οικογένειά του αποτελεί το στήριγμά του και το «λιμάνι» του σε κάθε του βήμα.

Η πορεία του Σταμάτη Γονίδη αποτελεί παράδειγμα αυθεντικότητας και αφοσίωσης στην τέχνη, αποδεικνύοντας ότι η ζωή είναι όμορφη όταν τη ζεις με πάθος και αλήθεια.

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ΓΕΝΕΘΛΙΑ Σταμάτης Γονίδης
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