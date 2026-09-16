Η βροχή ανέβαλε τη συναυλία του Γιάννη Κότσιρα στο Βεάκειο, όχι όμως το τραγούδι – Δες το βίντεο

Η συναυλία του Γιάννη Κότσιρα αναβλήθηκε λόγω βροχής, όμως ο τραγουδιστής παρέμεινε στη σκηνή και χάρισε στο κοινό μια ξεχωριστή ερμηνεία

Με μια ματιά Η συναυλία του Γιάννη Κότσιρα στο Βεάκειο αναβλήθηκε λόγω βροχής.

Ο τραγουδιστής ανακοίνωσε ο ίδιος την αναβολή στους θεατές.

Ο Κότσιρας ερμήνευσε a cappella το τραγούδι «Τσιγάρο» μέσα στη βροχή.

Η αυθόρμητη ερμηνεία δημιούργησε μια συγκινητική και αξέχαστη στιγμή. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η φθινοπωρινή βροχή είχε άλλα σχέδια για τη συναυλία του Γιάννη Κότσιρα στο Βεάκειο Θέατρο, το βράδυ της Δευτέρας 15 Σεπτεμβρίου. Παρότι οι πόρτες άνοιξαν κανονικά και το κοινό πήρε τις θέσεις του, ο καιρός δεν επέτρεψε τελικά να πραγματοποιηθεί η πολυαναμενόμενη εμφάνιση.

Με τη βροχή να δυναμώνει, ο Γιάννης Κότσιρας ανέβηκε στη σκηνή για να μιλήσει στους θεατές και να ανακοινώσει ο ίδιος την αναβολή της συναυλίας. Ήταν μια από εκείνες τις στιγμές που κανείς δεν είχε προγραμματίσει, όμως ο τραγουδιστής φρόντισε να αφήσει στο κοινό κάτι περισσότερο από μια απλή ανακοίνωση.

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Παρά το ψιλόβροχο και τις ανοιχτές ομπρέλες, ο Γιάννης Κότσιρας έμεινε στη σκηνή και χάρισε στους παρευρισκόμενους μια αυθόρμητη a cappella ερμηνεία του «Τσιγάρου». Χωρίς μουσικούς και χωρίς την κανονική παραγωγή της συναυλίας, η φωνή του ακούστηκε μέσα στο βροχερό σκηνικό, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή.

Η εικόνα ήταν σχεδόν κινηματογραφική: θεατές με τις ομπρέλες τους ανοιχτές και τον Γιάννη Κότσιρα μπροστά τους να τραγουδά μόνος, μέσα στη βροχή. Το «Τσιγάρο» ακούστηκε διαφορετικά αυτή τη φορά, καθώς η απρόβλεπτη συνθήκη έκανε την ερμηνεία ακόμα πιο άμεση και προσωπική.

Το κοινό μπορεί να μην κατάφερε τελικά να παρακολουθήσει ολόκληρη τη συναυλία που περίμενε, όμως όσοι παρέμειναν στο Βεάκειο έζησαν ένα στιγμιότυπο που δύσκολα θα ξεχάσουν. Μερικές φορές, άλλωστε, οι πιο αυθόρμητες μουσικές στιγμές είναι εκείνες που μένουν περισσότερο.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε διαφορετικά από ό,τι είχε σχεδιαστεί, με τη συναυλία να αναβάλλεται λόγω των καιρικών συνθηκών. Όμως, μέσα στη βροχή, ο Γιάννης Κότσιρας κατάφερε να δώσει στο κοινό του ένα μικρό live που δεν υπήρχε στο αρχικό πρόγραμμα.

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