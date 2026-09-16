Η Dua Lipa δίνει έμπνευση για το πιο ανατρεπτικό φθινοπωρινό μανικιούρ

Με μια ματιά Η Dua Lipa υιοθετεί ανατρεπτικό φθινοπωρινό μανικιούρ με έντονα χρώματα.

Κάθε νύχι έχει διαφορετική χρωματική παλέτα, δημιουργώντας mix and match αποτέλεσμα.

Το μανικιούρ αποτελεί μοντέρνα εκδοχή του γαλλικού με τολμηρές, pop αποχρώσεις.

Ιδανική έμπνευση για όσες θέλουν να διατηρήσουν τη ζωντάνια των χρωμάτων το φθινόπωρο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Για ακόμη μία φορά, η Dua Lipa αποδεικνύει πως το μανικιούρ της λειτουργεί ως προέκταση του προσωπικού της στιλ, αντιμετωπίζοντάς το σαν ένα βασικό fashion accessory. Απολαμβάνοντας τις στιγμές χαλάρωσης και ηλιοθεραπείας της στην Τζαμάικα, έχοντας μάλιστα στο πλευρό της την αγαπημένη της nail artist Mei Kawajiri, η διάσημη pop star παρουσίασε ένα look που διατηρεί ζωντανή την ανεμελιά και τη ζεστασιά του καλοκαιριού, κόντρα στα τυπικά φθινοπωρινά πρότυπα.

Στις φωτογραφίες που μοιράστηκε με το κοινό της, τα νύχια της διαθέτουν κομψό, μεσαίο αμυγδαλωτό σχήμα, ενώ κάθε δάκτυλο ακολουθεί μια εντελώς διαφορετική χρωματική παλέτα. Συνδυασμοί όπως ροζ με lime, πράσινο με γαλάζιο, πορτοκαλί με κόκκινο, αλλά και βαθύ μπορντό με φωτεινό μπλε, συνθέτουν ένα ανατρεπτικό mix and match αποτέλεσμα. Κεντρικός πυρήνας αυτού του σχεδίου είναι μια εντελώς μοντέρνα εκδοχή του γαλλικού μανικιούρ, όπου το κλασικό λευκό τελείωμα αντικαθίσταται από τολμηρές, pop αποχρώσεις που τραβούν αμέσως τα βλέμματα.

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Η τέλεια ισορροπία ανάμεσα στο color blocking και το colorful French

Το συγκεκριμένο nail trend καταφέρνει να ισορροπήσει αριστοτεχνικά ανάμεσα στο έντονο color blocking και το κλασικό χρωματιστό γαλλικό, αποδεικνύοντας ότι οι κανόνες στην ομορφιά υπάρχουν για να σπάζουν. Η διάσημη τραγουδίστρια τολμά να συνδυάσει ψυχρούς και θερμούς τόνους μαζί, γεφυρώνοντας τα neon χρώματα με τις πιο βαθιές, χειμερινές αποχρώσεις σε ένα ενιαίο, αρμονικό σύνολο.

Για όσες βρίσκονται σε μεταβατική φάση και δυσκολεύονται να αποχωριστούν τα ζωηρά χρώματα τώρα που το ημερολόγιο δείχνει φθινόπωρο, η συγκεκριμένη πρόταση λειτουργεί ως η ιδανική έμπνευση για την επόμενη επίσκεψη στο nail salon. Τα νύχια παραμένουν ο πιο εύκολος και ευέλικτος τρόπος να παρατείνεις τη θερινή διάθεση, ενώ η ίδια η Dua Lipa ολοκλήρωσε τη beauty ρουτίνα της αποκαλύπτοντας παράλληλα τη αγαπημένη της μάσκα νυχτερινής περιποίησης λίγο πριν αποσυρθεί για ύπνο.

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